https://ria.ru/20220615/ukraina-1795441875.html
США в ситуации с Украиной играют с огнем, заявили в МИД
США в ситуации с Украиной играют с огнем, заявили в МИД - РИА Новости, 15.06.2022
США в ситуации с Украиной играют с огнем, заявили в МИД
США в ситуации с Украиной продолжают играть с огнем, Москва призывает избегать эскалации, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:16
2022-06-15T13:16
2022-06-15T13:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. США в ситуации с Украиной продолжают играть с огнем, Москва призывает избегать эскалации, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков."США продолжают играть с огнем, это опасно. Сейчас момент, когда нужно проявить максимальную осмотрительность с западной стороны, воздерживаться от эскалации и накачки киевского режима вооружениями", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, ситуация в днр и лнр
США в ситуации с Украиной играют с огнем, заявили в МИД
Рябков: США в ситуации с Украиной играют с огнем, а Россия призывает избегать эскалации