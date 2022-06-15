https://ria.ru/20220615/ukraina-1795441875.html

США в ситуации с Украиной играют с огнем, заявили в МИД

США в ситуации с Украиной играют с огнем, заявили в МИД - РИА Новости, 15.06.2022

США в ситуации с Украиной играют с огнем, заявили в МИД

США в ситуации с Украиной продолжают играть с огнем, Москва призывает избегать эскалации, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T13:16

2022-06-15T13:16

2022-06-15T13:16

специальная военная операция на украине

в мире

украина

сша

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сергей рябков

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. США в ситуации с Украиной продолжают играть с огнем, Москва призывает избегать эскалации, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков."США продолжают играть с огнем, это опасно. Сейчас момент, когда нужно проявить максимальную осмотрительность с западной стороны, воздерживаться от эскалации и накачки киевского режима вооружениями", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".

https://ria.ru/20220615/spetsoperatsiya-1795386851.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

в мире, украина, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, ситуация в днр и лнр