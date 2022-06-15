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США в ситуации с Украиной играют с огнем, заявили в МИД - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795441875.html
США в ситуации с Украиной играют с огнем, заявили в МИД
США в ситуации с Украиной играют с огнем, заявили в МИД - РИА Новости, 15.06.2022
США в ситуации с Украиной играют с огнем, заявили в МИД
США в ситуации с Украиной продолжают играть с огнем, Москва призывает избегать эскалации, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:16
2022-06-15T13:16
специальная военная операция на украине
в мире
украина
сша
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сергей рябков
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. США в ситуации с Украиной продолжают играть с огнем, Москва призывает избегать эскалации, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков."США продолжают играть с огнем, это опасно. Сейчас момент, когда нужно проявить максимальную осмотрительность с западной стороны, воздерживаться от эскалации и накачки киевского режима вооружениями", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
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украина
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в мире, украина, сша, россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сергей рябков, ситуация в днр и лнр
13:16 15.06.2022
 
США в ситуации с Украиной играют с огнем, заявили в МИД

Рябков: США в ситуации с Украиной играют с огнем, а Россия призывает избегать эскалации

© Фото : Международный дискуссионный клуб "Валдай"Замминистра иностранных дел Сергей Рябков
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Фото : Международный дискуссионный клуб "Валдай"
Замминистра иностранных дел Сергей Рябков
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. США в ситуации с Украиной продолжают играть с огнем, Москва призывает избегать эскалации, заявил в среду замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"США продолжают играть с огнем, это опасно. Сейчас момент, когда нужно проявить максимальную осмотрительность с западной стороны, воздерживаться от эскалации и накачки киевского режима вооружениями", - сказал он в эфире телеканала "Россия 1".
Штурмовики Су-25 во время нанесения удара по позициям ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
11:20Специальная военная операция на Украине
Российская авиация уничтожила четыре американские гаубицы на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАРоссияМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Сергей РябковСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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