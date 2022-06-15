https://ria.ru/20220615/ukraina-1795430358.html
Москва негативно относится к поставкам Киеву вооружения, заявил Рябков
Москва негативно относится к поставкам Киеву вооружения, заявил Рябков - РИА Новости, 15.06.2022
Москва негативно относится к поставкам Киеву вооружения, заявил Рябков
РФ крайне негативно относится к поставкам западными странами, в том числе США, тяжелых вооружений на Украину, постоянно предупреждает Вашингтон об опасности... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:47
2022-06-15T12:47
2022-06-15T12:55
в мире
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украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. РФ крайне негативно относится к поставкам западными странами, в том числе США, тяжелых вооружений на Украину, постоянно предупреждает Вашингтон об опасности подобных действий, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Крайне негативное отношение к поставкам тяжелых вооружений, тем более вооружений большой дальности, если мы говорим, в данном случае, о реактивных системах залпового огня. Это было и остается неотъемлемым элементом нашей официальной позиции. Мы ее доводим до американцев, делаем это, я не преувеличиваю, на постоянной основе - в форме демаршей, в форме передачи нот, в форме предупреждений о последствиях", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1".Он добавил, что в Москве неоднократно говорили, что поставляемые на Украину западные вооружения являются законными целями для ВС РФ.
https://ria.ru/20220615/spetsoperatsiya-1795431414.html
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, москва, украина, вооруженные силы рф
12:47 15.06.2022 (обновлено: 12:55 15.06.2022)
Москва негативно относится к поставкам Киеву вооружения, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков: Москва негативно относится к поставкам Украине тяжелых вооружений