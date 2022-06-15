https://ria.ru/20220615/ukraina-1795430358.html

Москва негативно относится к поставкам Киеву вооружения, заявил Рябков

Москва негативно относится к поставкам Киеву вооружения, заявил Рябков - РИА Новости, 15.06.2022

Москва негативно относится к поставкам Киеву вооружения, заявил Рябков

РФ крайне негативно относится к поставкам западными странами, в том числе США, тяжелых вооружений на Украину, постоянно предупреждает Вашингтон об опасности... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T12:47

2022-06-15T12:47

2022-06-15T12:55

в мире

специальная военная операция на украине

москва

украина

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. РФ крайне негативно относится к поставкам западными странами, в том числе США, тяжелых вооружений на Украину, постоянно предупреждает Вашингтон об опасности подобных действий, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Крайне негативное отношение к поставкам тяжелых вооружений, тем более вооружений большой дальности, если мы говорим, в данном случае, о реактивных системах залпового огня. Это было и остается неотъемлемым элементом нашей официальной позиции. Мы ее доводим до американцев, делаем это, я не преувеличиваю, на постоянной основе - в форме демаршей, в форме передачи нот, в форме предупреждений о последствиях", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1".Он добавил, что в Москве неоднократно говорили, что поставляемые на Украину западные вооружения являются законными целями для ВС РФ.

https://ria.ru/20220615/spetsoperatsiya-1795431414.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, москва, украина, вооруженные силы рф