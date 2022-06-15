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Москва негативно относится к поставкам Киеву вооружения, заявил Рябков - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795430358.html
Москва негативно относится к поставкам Киеву вооружения, заявил Рябков
Москва негативно относится к поставкам Киеву вооружения, заявил Рябков - РИА Новости, 15.06.2022
Москва негативно относится к поставкам Киеву вооружения, заявил Рябков
РФ крайне негативно относится к поставкам западными странами, в том числе США, тяжелых вооружений на Украину, постоянно предупреждает Вашингтон об опасности... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:47
2022-06-15T12:55
в мире
специальная военная операция на украине
москва
украина
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. РФ крайне негативно относится к поставкам западными странами, в том числе США, тяжелых вооружений на Украину, постоянно предупреждает Вашингтон об опасности подобных действий, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."Крайне негативное отношение к поставкам тяжелых вооружений, тем более вооружений большой дальности, если мы говорим, в данном случае, о реактивных системах залпового огня. Это было и остается неотъемлемым элементом нашей официальной позиции. Мы ее доводим до американцев, делаем это, я не преувеличиваю, на постоянной основе - в форме демаршей, в форме передачи нот, в форме предупреждений о последствиях", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1".Он добавил, что в Москве неоднократно говорили, что поставляемые на Украину западные вооружения являются законными целями для ВС РФ.
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в мире, москва, украина, вооруженные силы рф
12:47 15.06.2022 (обновлено: 12:55 15.06.2022)
 
Москва негативно относится к поставкам Киеву вооружения, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: Москва негативно относится к поставкам Украине тяжелых вооружений

© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air ForceПогрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / Mauricio Campino/U.S. Air Force
Погрузка военной помощи для Украины на авиабазе Довер, США. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. РФ крайне негативно относится к поставкам западными странами, в том числе США, тяжелых вооружений на Украину, постоянно предупреждает Вашингтон об опасности подобных действий, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
"Крайне негативное отношение к поставкам тяжелых вооружений, тем более вооружений большой дальности, если мы говорим, в данном случае, о реактивных системах залпового огня. Это было и остается неотъемлемым элементом нашей официальной позиции. Мы ее доводим до американцев, делаем это, я не преувеличиваю, на постоянной основе - в форме демаршей, в форме передачи нот, в форме предупреждений о последствиях", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1".
Он добавил, что в Москве неоднократно говорили, что поставляемые на Украину западные вооружения являются законными целями для ВС РФ.
Военнослужащий в Бердянске - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
12:49Специальная военная операция на Украине
Цели российской спецоперации на Украине будут достигнуты, заявил Рябков
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреМоскваУкраинаВооруженные силы РФ
 
 
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