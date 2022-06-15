https://ria.ru/20220615/ubiystvo-1795453515.html
Екатеринбуржец зарезал человека в парке из-за спора о рыбалке
Екатеринбуржец зарезал человека в парке из-за спора о рыбалке - РИА Новости, 15.06.2022
Екатеринбуржец зарезал человека в парке из-за спора о рыбалке
Правоохранительные органы задержали жителя Екатеринбурга, подозреваемого в убийстве одного человека в парке и ранении другого, сообщает региональное управление... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:39
2022-06-15T13:39
2022-06-15T13:43
происшествия
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Правоохранительные органы задержали жителя Екатеринбурга, подозреваемого в убийстве одного человека в парке и ранении другого, сообщает региональное управление СК РФ.По данным ведомства, 12 июня подозреваемый вступил в конфликт с пожилым мужчиной, рыбачившим на берегу реки в одном из парков уральской столицы. За пенсионера заступился другой местный житель, после чего нападавший ударил его ножом в шею, убив на месте."Удалось в кратчайшие сроки установить лицо, причастное к совершению данного преступления. Указанный гражданин был фактически задержан вечером 14 июня… В дальнейшем было осуществлено процессуальное задержание мужчины, и он допрошен", - говорится в релизе.Как добавили в отделении по связям со СМИ городского УМВД, задержанный ранее провел в местах лишения свободы порядка 15 лет за убийство, совершенное в начале 2000-х годов. Новое уголовное дело об убийстве и покушении ему грозит новым длительным сроком.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, екатеринбург
13:39 15.06.2022 (обновлено: 13:43 15.06.2022)
Екатеринбуржец зарезал человека в парке из-за спора о рыбалке
Екатеринбуржец зарезал человека в парке и ранил второго из-за спора о рыбалке
ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 июн – РИА Новости.
Правоохранительные органы задержали жителя Екатеринбурга, подозреваемого в убийстве одного человека в парке и ранении другого, сообщает
региональное управление СК РФ.
По данным ведомства, 12 июня подозреваемый вступил в конфликт с пожилым мужчиной, рыбачившим на берегу реки в одном из парков уральской столицы. За пенсионера заступился другой местный житель, после чего нападавший ударил его ножом в шею, убив на месте.
"Удалось в кратчайшие сроки установить лицо, причастное к совершению данного преступления. Указанный гражданин был фактически задержан вечером 14 июня… В дальнейшем было осуществлено процессуальное задержание мужчины, и он допрошен", - говорится в релизе.
Как добавили в отделении по связям со СМИ городского УМВД, задержанный ранее провел в местах лишения свободы порядка 15 лет за убийство, совершенное в начале 2000-х годов. Новое уголовное дело об убийстве и покушении ему грозит новым длительным сроком.