https://ria.ru/20220615/trudoustroystvo-1795528067.html
Более 50 тысяч жителей с инвалидностью трудоустроили в Подмосковье
Более 50 тысяч жителей с инвалидностью трудоустроили в Подмосковье - РИА Новости, 15.06.2022
Более 50 тысяч жителей с инвалидностью трудоустроили в Подмосковье
Более 50 тысяч инвалидов трудоустроили в Московской области, рассказали в региональном минсоцразвития. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:47
2022-06-15T16:47
2022-06-15T16:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Более 50 тысяч инвалидов трудоустроили в Московской области, рассказали в региональном минсоцразвития."Свыше 50 тысяч жителей с инвалидностью трудоустроены в Подмосковье. В топ профессий для жителей с инвалидностью вошли специалисты разных сфер: менеджеры, инженеры, медицинские сестры, лаборанты, программисты, IT-специалисты", - приводятся слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной в сообщении ведомства.На данный момент рабочих мест для трудоустройства инвалидов в регионе насчитывается свыше 15 тысяч, уточнили в министерстве.
https://ria.ru/20220407/invalidy-1782388657.html
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область (подмосковье), общество