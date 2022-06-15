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Более 50 тысяч жителей с инвалидностью трудоустроили в Подмосковье - РИА Новости, 15.06.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220615/trudoustroystvo-1795528067.html
Более 50 тысяч жителей с инвалидностью трудоустроили в Подмосковье
Более 50 тысяч жителей с инвалидностью трудоустроили в Подмосковье - РИА Новости, 15.06.2022
Более 50 тысяч жителей с инвалидностью трудоустроили в Подмосковье
Более 50 тысяч инвалидов трудоустроили в Московской области, рассказали в региональном минсоцразвития. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:47
2022-06-15T16:47
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Более 50 тысяч инвалидов трудоустроили в Московской области, рассказали в региональном минсоцразвития."Свыше 50 тысяч жителей с инвалидностью трудоустроены в Подмосковье. В топ профессий для жителей с инвалидностью вошли специалисты разных сфер: менеджеры, инженеры, медицинские сестры, лаборанты, программисты, IT-специалисты", - приводятся слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной в сообщении ведомства.На данный момент рабочих мест для трудоустройства инвалидов в регионе насчитывается свыше 15 тысяч, уточнили в министерстве.
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московская область (подмосковье)
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московская область (подмосковье), общество
16:47 15.06.2022
 

Более 50 тысяч жителей с инвалидностью трудоустроили в Подмосковье

© Fotolia / Claudia NagelИнвалид за работой
Инвалид за работой - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Fotolia / Claudia Nagel
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Более 50 тысяч инвалидов трудоустроили в Московской области, рассказали в региональном минсоцразвития.
"Свыше 50 тысяч жителей с инвалидностью трудоустроены в Подмосковье. В топ профессий для жителей с инвалидностью вошли специалисты разных сфер: менеджеры, инженеры, медицинские сестры, лаборанты, программисты, IT-специалисты", - приводятся слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной в сообщении ведомства.
На данный момент рабочих мест для трудоустройства инвалидов в регионе насчитывается свыше 15 тысяч, уточнили в министерстве.
Знак Инвалид на стеклянной двери - РИА Новости, 1920, 07.04.2022
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Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Общество
 
 
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