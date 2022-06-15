https://ria.ru/20220615/trudoustroystvo-1795528067.html

Более 50 тысяч жителей с инвалидностью трудоустроили в Подмосковье

Более 50 тысяч жителей с инвалидностью трудоустроили в Подмосковье - РИА Новости, 15.06.2022

Более 50 тысяч жителей с инвалидностью трудоустроили в Подмосковье

Более 50 тысяч инвалидов трудоустроили в Московской области, рассказали в региональном минсоцразвития. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:47

2022-06-15T16:47

2022-06-15T16:47

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

общество

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Более 50 тысяч инвалидов трудоустроили в Московской области, рассказали в региональном минсоцразвития."Свыше 50 тысяч жителей с инвалидностью трудоустроены в Подмосковье. В топ профессий для жителей с инвалидностью вошли специалисты разных сфер: менеджеры, инженеры, медицинские сестры, лаборанты, программисты, IT-специалисты", - приводятся слова вице-губернатора региона Ирины Каклюгиной в сообщении ведомства.На данный момент рабочих мест для трудоустройства инвалидов в регионе насчитывается свыше 15 тысяч, уточнили в министерстве.

https://ria.ru/20220407/invalidy-1782388657.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

московская область (подмосковье), общество