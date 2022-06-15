https://ria.ru/20220615/tolstoy-1795594081.html

Толстой заявил, что сохранение исторической памяти поможет победить Запад

Толстой заявил, что сохранение исторической памяти поможет победить Запад - РИА Новости, 15.06.2022

Толстой заявил, что сохранение исторической памяти поможет победить Запад

Заместитель председателя Госдумы России Петр Толстой заявил, что залогом успеха борьбы с агрессивной политикой Запада является осознание общей исторической... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T20:09

2022-06-15T20:09

2022-06-15T20:09

россия

снг

петр толстой

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МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Заместитель председателя Госдумы России Петр Толстой заявил, что залогом успеха борьбы с агрессивной политикой Запада является осознание общей исторической памяти стран бывшего Советского Союза.В среду в Минске прошло пленарное заседание международной парламентской конференции "Историческая память: Великая Победа, добытая единством". Она приурочена к 81-й годовщине начала Великой Отечественной войны. В работе конференции приняли участие парламентские делегации Армении, Казахстана, России, Таджикистана, Узбекистана, представители интеграционных структур СНГ, ОДКБ, Союзного государства, дипломаты, международные эксперты. Во вторник члены парламентских делегаций и экспертов приняли участие в работе тематических секций, посвященных проблематике сохранения исторической памяти."Тема (сохранения памяти о Великой Отечественной войне 1941-1945 годов – ред.) важная, особенно сегодня, когда именно общая история и историческая память наших стран является, можно сказать, единственным залогом, основой, фундаментом в нашей общей борьбе с нынешней агрессивной, крайне неблагоприятной для нас политикой Запада", - сказал Толстой РИА Новости.Он отметил, что нужно объединить усилия стран по защите исторической памяти, донесению правды о жертвах и подвиге советского народа в период Великой Отечественной войны."Не бывает отдельно геноцида белорусского народа или отдельно геноцида армянского народа... Фашистская агрессия была направлена против всех народов Советского Союза, и когда мы пытаемся такие понятие развести по каким-то национальным углам, это неправильно, это ослабляет нашу общую позицию. Считаю, что именно "геноцид народов Советского Союза" - формулировка, которая была на нюрнбергском трибунале, - является основой для всех последующих действий (по сохранению исторической памяти – ред.) в любых странах, в том числе в странах СНГ", - продолжил Толстой.По его словам, важно по этой теме работать с молодежью, чтобы она "понимала фундаментальные основы нашей общности, которые существуют в рамках исторической России в широком смысле".

https://ria.ru/20220609/ssha-1794118411.html

https://ria.ru/20220608/mir-1793929458.html

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россия, снг, петр толстой