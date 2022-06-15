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В Таиланде туристам напомнили о штрафах - РИА Новости, 15.06.2022
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Туризм
https://ria.ru/20220615/tailand-1795278688.html
В Таиланде туристам напомнили о штрафах
В Таиланде туристам напомнили о штрафах - РИА Новости, 15.06.2022
В Таиланде туристам напомнили о штрафах
Иммиграционное бюро в Таиланде выпустило напоминание о том, что находящиеся в королевстве иностранцы с долгосрочными визами должны каждые 90 дней сообщать о... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T04:03
2022-06-15T04:03
туризм
туризм
новости - туризм
пхукет (остров)
туристы
таиланд
куда можно лететь
отдых на море
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Иммиграционное бюро в Таиланде выпустило напоминание о том, что находящиеся в королевстве иностранцы с долгосрочными визами должны каждые 90 дней сообщать о себе, пишет газета "Новости Пхукета".В предупреждении напоминается о том, что штраф за позднюю подачу 90-дневного отчета составляет две тысячи бат. Если же факт нарушения вскроется в процессе задержания за правонарушение, то сумма увеличивается вдвое – до четырех тысяч.Согласно последним данным Иммиграционного бюро Пхукета, с 1 марта этого года ведомство выдало визовые продления 8600 россиянам и 1300 украинцам.
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туризм, новости - туризм, пхукет (остров), туристы, таиланд, куда можно лететь, отдых на море
04:03 15.06.2022
 
В Таиланде туристам напомнили о штрафах

Иностранцам с долгосрочными визами в Таиланде напомнили о штрафах

© РИА Новости / Ирина ОвчинниковаТуристы на выходе из Большого дворца, Бангкок, Таиланд
Туристы на выходе из Большого дворца, Бангкок, Таиланд - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Ирина Овчинникова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Иммиграционное бюро в Таиланде выпустило напоминание о том, что находящиеся в королевстве иностранцы с долгосрочными визами должны каждые 90 дней сообщать о себе, пишет газета "Новости Пхукета".
В предупреждении напоминается о том, что штраф за позднюю подачу 90-дневного отчета составляет две тысячи бат. Если же факт нарушения вскроется в процессе задержания за правонарушение, то сумма увеличивается вдвое – до четырех тысяч.
Согласно последним данным Иммиграционного бюро Пхукета, с 1 марта этого года ведомство выдало визовые продления 8600 россиянам и 1300 украинцам.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмПхукет (остров)туристыТаиландкуда можно лететьОтдых на море
 
 
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