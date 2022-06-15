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В Крыму заявили о быстром восстановлении торговых связей с югом Украины - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/svyazi-1795584841.html
В Крыму заявили о быстром восстановлении торговых связей с югом Украины
В Крыму заявили о быстром восстановлении торговых связей с югом Украины - РИА Новости, 15.06.2022
В Крыму заявили о быстром восстановлении торговых связей с югом Украины
Крым быстро восстанавливает торговые связи с освобожденными регионами юга Украины, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T19:35
2022-06-15T19:35
специальная военная операция на украине
украина
петербургский международный экономический форум (фонд)
херсонская область
запорожская область
ситуация в днр и лнр
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Крым быстро восстанавливает торговые связи с освобожденными регионами юга Украины, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов."Процесс восстановления экономических связей идет достаточно быстро. Еженедельно в сторону Крыма перевозятся сотни и сотни грузов. Этот груз уже попадает за пределы Крыма на материк, особенно это сельхозпродукция. Это самый просто и надежный путь интеграции. По большому счету это восстановление тех естественных связей, которые всегда характеризовали взаимоотношениях с этими регионами, когда мы были с ними одним домом", - сказал Константинов РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 15 по 18 июня. Агентство выступает информационным партнером форума.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.
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украина
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украина, петербургский международный экономический форум (фонд), херсонская область , запорожская область, ситуация в днр и лнр
19:35 15.06.2022
 
В Крыму заявили о быстром восстановлении торговых связей с югом Украины

Константинов заявил, что Крым быстро восстанавливает экономические связи с югом Украины

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМестные жители в центре Бердянска
Местные жители в центре Бердянска - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Местные жители в центре Бердянска. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Крым быстро восстанавливает торговые связи с освобожденными регионами юга Украины, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Процесс восстановления экономических связей идет достаточно быстро. Еженедельно в сторону Крыма перевозятся сотни и сотни грузов. Этот груз уже попадает за пределы Крыма на материк, особенно это сельхозпродукция. Это самый просто и надежный путь интеграции.
По большому счету это восстановление тех естественных связей, которые всегда характеризовали взаимоотношениях с этими регионами, когда мы были с ними одним домом", - сказал Константинов РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 15 по 18 июня. Агентство выступает информационным партнером форума.
В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.
Автобус в Крыму - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
15:07
Между Крымом и освобожденными областями юга Украины будут ходить автобусы
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПетербургский международный экономический форум (фонд)Херсонская областьЗапорожская областьСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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