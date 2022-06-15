https://ria.ru/20220615/svyazi-1795584841.html

В Крыму заявили о быстром восстановлении торговых связей с югом Украины

В Крыму заявили о быстром восстановлении торговых связей с югом Украины - РИА Новости, 15.06.2022

В Крыму заявили о быстром восстановлении торговых связей с югом Украины

Крым быстро восстанавливает торговые связи с освобожденными регионами юга Украины, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T19:35

2022-06-15T19:35

2022-06-15T19:35

специальная военная операция на украине

украина

петербургский международный экономический форум (фонд)

херсонская область

запорожская область

ситуация в днр и лнр

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Крым быстро восстанавливает торговые связи с освобожденными регионами юга Украины, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов."Процесс восстановления экономических связей идет достаточно быстро. Еженедельно в сторону Крыма перевозятся сотни и сотни грузов. Этот груз уже попадает за пределы Крыма на материк, особенно это сельхозпродукция. Это самый просто и надежный путь интеграции. По большому счету это восстановление тех естественных связей, которые всегда характеризовали взаимоотношениях с этими регионами, когда мы были с ними одним домом", - сказал Константинов РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ), который проходит с 15 по 18 июня. Агентство выступает информационным партнером форума.В ходе спецоперации российские военные взяли под контроль Херсонскую область и приазовскую часть Запорожской области на юге Украины. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом. Регионы объявили о планах провести в 2022 году референдумы и стать субъектами РФ.

https://ria.ru/20220615/soobschenie-1795489854.html

украина

херсонская область

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украина, петербургский международный экономический форум (фонд), херсонская область , запорожская область, ситуация в днр и лнр