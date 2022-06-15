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Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2022 года - РИА Новости, 15.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220615/stenin-1795291128.html
Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2022 года
Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2022 года - РИА Новости, 15.06.2022
Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2022 года
Оргкомитет международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина объявил шорт-лист номинантов 2022 года. В текущем году в него включены... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:00
2022-06-15T11:04
культура
новости культуры
андрей стенин
россия
юнеско
вгтрк
искусство
международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Оргкомитет международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина объявил шорт-лист номинантов 2022 года. В текущем году в него включены фотографы из 14 стран, среди которых Иран, Китай, Италия и Испания, Бангладеш, Филиппины, США и другие. Впервые в коротком списке – репортеры из Боснии и Герцеговины и Гватемалы. Полный список номинантов 2022 года опубликован на русской и английской версиях сайта.О шорт-листе"Работы нового года еще раз подтвердили: фотография в современном мире – устойчивая форма коммуникации и осмысления событий любого уровня. Она не требует перевода и дополнительных объяснений, а потому универсальна. Какими бы трудными ни были времена, молодые фотожурналисты владеют этим универсальным языком мастерски и умеют мыслить дальше только сиюминутных событийных границ. Они мудры и талантливы, и команда нашего конкурса от всей души желает им победы!" — прокомментировала объявление шорт-листа куратор конкурса имени Стенина Оксана Олейник.Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре на сайте. Также планируют дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.О конкурсеМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они интересуются людьми и событиями рядом с нами.Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24".Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии.В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, интернет-портал For Photographers Only, международная площадка-партнер — фестиваль PhotON.
https://ria.ru/20220329/konkurs-1780455462.html
россия
иран
китай
испания
бангладеш
сша
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Елена Громова
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новости культуры, андрей стенин, россия, юнеско, вгтрк, искусство, международный конкурс фотожурналистики имени андрея стенина, иран, китай, испания, бангладеш, сша, филиппины, босния и герцеговина, гватемала (республика)
11:00 15.06.2022 (обновлено: 11:04 15.06.2022)
 
Конкурс имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2022 года

Оргкомитет международного конкурса имени Андрея Стенина объявил шорт-лист 2022 года

© Фото : Алессандро Чинкве, StenincontestАлессандро Чинкве "Альпакерос". Перу. Моя планета, серии
Алессандро Чинкве Альпакерос. Перу. Моя планета, серии - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Фото : Алессандро Чинкве, Stenincontest
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Оргкомитет международного конкурса для молодых фоторепортеров памяти Андрея Стенина объявил шорт-лист номинантов 2022 года. В текущем году в него включены фотографы из 14 стран, среди которых Иран, Китай, Италия и Испания, Бангладеш, Филиппины, США и другие. Впервые в коротком списке – репортеры из Боснии и Герцеговины и Гватемалы. Полный список номинантов 2022 года опубликован на русской и английской версиях сайта.

О шорт-листе

© Фото : Эстебан Биба, Stenincontest

Эстебан Биба "Стена щитов". Гватемала. Главные новости, Одиночная фотография .

Эстебан Биба Стена щитов. Гватемала. Главные новости, Одиночная фотография
1 из 9

Эстебан Биба "Стена щитов". Гватемала. Главные новости, Одиночная фотография .

© Фото : Эстебан Биба, Stenincontest
© Фото : Мухаммад Амдад Хоссейн, StenincontestМухаммад Амдад Хоссейн "Изнеможденные". Бангладеш. Главные новости, Одиночная фотография
Мухаммад Амдад Хоссейн Изнеможденные. Бангладеш. Главные новости, Одиночная фотография
2 из 9
Мухаммад Амдад Хоссейн "Изнеможденные". Бангладеш. Главные новости, Одиночная фотография
© Фото : Мухаммад Амдад Хоссейн, Stenincontest
© Фото : Чандан Ханна, Stenincontest

Чандан Ханна "Потрясение". США. Главные новости, серии

Чандан Ханна Потрясение. США. Главные новости, серии
3 из 9

Чандан Ханна "Потрясение". США. Главные новости, серии

© Фото : Чандан Ханна, Stenincontest
© Фото : Виталий Невар, StenincontestВиталий Невар "Неизвестный солдат". Россия. Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография
Виталий Невар Неизвестный солдат. Россия. Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография
4 из 9
Виталий Невар "Неизвестный солдат". Россия. Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография
© Фото : Виталий Невар, Stenincontest
© Фото : Шагхае Шаянкха, StenincontestШагхае Шаянкха "Тайные мечты". Иран. Портрет. Герой нашего времени, Серии
Шагхае Шаянкха Тайные мечты. Иран. Портрет. Герой нашего времени, Серии
5 из 9
Шагхае Шаянкха "Тайные мечты". Иран. Портрет. Герой нашего времени, Серии
© Фото : Шагхае Шаянкха, Stenincontest
© Фото : Абдул Момин, StenincontestАбдул Момин. Бангладеш. Сборщицы перца. Моя Планета, Одиночные фотографии.
Абдул Момин Сборщицы перца.Бангладеш. Моя Планета, Одиночные фотографии
6 из 9
Абдул Момин. Бангладеш. Сборщицы перца. Моя Планета, Одиночные фотографии.
© Фото : Абдул Момин, Stenincontest
© Фото : Джакомо д’Орландо, StenincontestДжакомо д’Орландо "Сад Немо". Италия. Моя Планета, Одиночные фотографии
Джакомо д’Орландо Сад Немо. Италия. Моя Планета, Одиночные фотографии
7 из 9
Джакомо д’Орландо "Сад Немо". Италия. Моя Планета, Одиночные фотографии
© Фото : Джакомо д’Орландо, Stenincontest
© Фото : Эрдем Сахин, Stenincontest

Эрдем Сахин. Турция. "Познакомьтесь с морской слизью, еще одним "даром" глобального потепления". Моя планета, серии

Эрдем Сахин. Турция. Познакомьтесь с морской слизью, еще одним даром глобального потепления. Моя планета, серии
8 из 9

Эрдем Сахин. Турция. "Познакомьтесь с морской слизью, еще одним "даром" глобального потепления". Моя планета, серии

© Фото : Эрдем Сахин, Stenincontest
© Фото : Эдгар Брещанов, StenincontestЭдгар Брещанов "Человек, который изменил все". Россия. Спорт, одиночная фотография
Эдгар Брещанов Человек, который изменил все. Россия. Спорт, одиночная фотография
9 из 9
Эдгар Брещанов "Человек, который изменил все". Россия. Спорт, одиночная фотография
© Фото : Эдгар Брещанов, Stenincontest
1 из 9

Эстебан Биба "Стена щитов". Гватемала. Главные новости, Одиночная фотография .

© Фото : Эстебан Биба, Stenincontest
2 из 9
Мухаммад Амдад Хоссейн "Изнеможденные". Бангладеш. Главные новости, Одиночная фотография
© Фото : Мухаммад Амдад Хоссейн, Stenincontest
3 из 9

Чандан Ханна "Потрясение". США. Главные новости, серии

© Фото : Чандан Ханна, Stenincontest
4 из 9
Виталий Невар "Неизвестный солдат". Россия. Портрет. Герой нашего времени, одиночная фотография
© Фото : Виталий Невар, Stenincontest
5 из 9
Шагхае Шаянкха "Тайные мечты". Иран. Портрет. Герой нашего времени, Серии
© Фото : Шагхае Шаянкха, Stenincontest
6 из 9
Абдул Момин. Бангладеш. Сборщицы перца. Моя Планета, Одиночные фотографии.
© Фото : Абдул Момин, Stenincontest
7 из 9
Джакомо д’Орландо "Сад Немо". Италия. Моя Планета, Одиночные фотографии
© Фото : Джакомо д’Орландо, Stenincontest
8 из 9

Эрдем Сахин. Турция. "Познакомьтесь с морской слизью, еще одним "даром" глобального потепления". Моя планета, серии

© Фото : Эрдем Сахин, Stenincontest
9 из 9
Эдгар Брещанов "Человек, который изменил все". Россия. Спорт, одиночная фотография
© Фото : Эдгар Брещанов, Stenincontest
"Работы нового года еще раз подтвердили: фотография в современном мире – устойчивая форма коммуникации и осмысления событий любого уровня. Она не требует перевода и дополнительных объяснений, а потому универсальна. Какими бы трудными ни были времена, молодые фотожурналисты владеют этим универсальным языком мастерски и умеют мыслить дальше только сиюминутных событийных границ. Они мудры и талантливы, и команда нашего конкурса от всей души желает им победы!" — прокомментировала объявление шорт-листа куратор конкурса имени Стенина Оксана Олейник.
Призовые места номинантов шорт-листа, как и обладатель Гран-при, будут объявлены оргкомитетом конкурса в сентябре на сайте. Также планируют дать старт традиционному роуд-шоу победителей по городам мира до конца года.

О конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина, организованный медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они интересуются людьми и событиями рядом с нами.
Генеральными информационными партнерами конкурса выступают: ВГТРК (Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания), онлайн-платформа СМОТРИМ, общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура", телеканал "Москва 24".
Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik, телеканал и портал RT, информационное агентство Askanews, медиахолдинг Independent Media, информационное агентство Telam, новостное агентство ANA, Shanghai United Media Group (SUMG), интернет-портал газеты China Daily, интернет-портал The Paper, медиасеть Al Mayadeen, Фестиваль этической фотографии.
В статусе отраслевых партнеров конкурс поддерживают: Союз журналистов России, информационный портал YOung JOurnalists, портал Russian Photo, портал Photo-study.ru, фотошкола "Академия фотографии", журнал Fotoargenta, интернет-портал All About Photo, журнал Artdoc, интернет-портал IPhoto Channel, интернет-портал For Photographers Only, международная площадка-партнер — фестиваль PhotON.
Выставка победителей Международного конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина - РИА Новости, 1920, 29.03.2022
29 марта, 11:00
Первые итоги конкурса Стенина-2022: более 130 стран-участниц за 8 лет
 
КультураНовости культурыАндрей СтенинРоссияЮНЕСКОВГТРКИскусствоМеждународный конкурс фотожурналистики имени Андрея СтенинаИранКитайИспанияБангладешСШАФилиппиныБосния и ГерцеговинаГватемала (республика)
 
 
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