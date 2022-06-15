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Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/stakhanov-1795617940.html
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР - РИА Новости, 15.06.2022
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР
Украинские войска выпустили два снаряда из РСЗО "Ураган" по населенному пункту Стаханов в ЛНР, говорится в сообщении представительства республики в СЦКК. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T23:52
2022-06-15T23:52
специальная военная операция на украине
родион мирошник
стаханов
луганская народная республика
артемовск
вооруженные силы украины
украина
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ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили два снаряда из РСЗО "Ураган" по населенному пункту Стаханов в ЛНР, говорится в сообщении представительства республики в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований украины зафиксирован обстрел: 22.20 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Стаханов с применением РСЗО Ураган (два снаряда)", - сообщили в представительстве.Ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что число погибших при обстреле Стаханова украинскими войсками возросло до шести человек, ранены еще шестеро.
https://ria.ru/20220615/ukraina-1795606193.html
стаханов
луганская народная республика
артемовск
украина
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родион мирошник, стаханов, луганская народная республика, артемовск, вооруженные силы украины, украина
23:52 15.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР

В ЛНР сообщили, что украинские войска выпустили два снаряда из РСЗО по Стаханову

© Фото : @Stakshanovchronic / TelegramПоследствия обстрела города Стаханов со стороны ВСУ
Последствия обстрела города Стаханов со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Фото : @Stakshanovchronic / Telegram
Последствия обстрела города Стаханов со стороны ВСУ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили два снаряда из РСЗО "Ураган" по населенному пункту Стаханов в ЛНР, говорится в сообщении представительства республики в СЦКК.
"Со стороны вооруженных формирований украины зафиксирован обстрел: 22.20 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Стаханов с применением РСЗО Ураган (два снаряда)", - сообщили в представительстве.
Ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что число погибших при обстреле Стаханова украинскими войсками возросло до шести человек, ранены еще шестеро.
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Специальная военная операция на УкраинеРодион МирошникСтахановЛуганская Народная РеспубликаАртемовскВооруженные силы УкраиныУкраина
 
 
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