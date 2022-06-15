https://ria.ru/20220615/stakhanov-1795617940.html

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР - РИА Новости, 15.06.2022

Украинские войска обстреляли Стаханов в ЛНР

Украинские войска выпустили два снаряда из РСЗО "Ураган" по населенному пункту Стаханов в ЛНР, говорится в сообщении представительства республики в СЦКК. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T23:52

2022-06-15T23:52

2022-06-15T23:52

специальная военная операция на украине

родион мирошник

стаханов

луганская народная республика

артемовск

вооруженные силы украины

украина

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ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска выпустили два снаряда из РСЗО "Ураган" по населенному пункту Стаханов в ЛНР, говорится в сообщении представительства республики в СЦКК."Со стороны вооруженных формирований украины зафиксирован обстрел: 22.20 с направления н.п. Артемовск (Бахмут) по н.п. Стаханов с применением РСЗО Ураган (два снаряда)", - сообщили в представительстве.Ранее посол ЛНР в РФ Родион Мирошник сообщил, что число погибших при обстреле Стаханова украинскими войсками возросло до шести человек, ранены еще шестеро.

https://ria.ru/20220615/ukraina-1795606193.html

стаханов

луганская народная республика

артемовск

украина

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родион мирошник, стаханов, луганская народная республика, артемовск, вооруженные силы украины, украина