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Скульптуру в виде паука продали за 40 миллионов долларов

Скульптуру в виде паука продали за 40 миллионов долларов - РИА Новости, 15.06.2022

Скульптуру в виде паука продали за 40 миллионов долларов

Стальную скульптуру "Паук" Луизы Буржуа продали за 40 миллионов долларов на ярмарке Art Basel в Швейцарии, пишет Artnet. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T18:59

2022-06-15T18:59

2022-06-15T19:00

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Стальную скульптуру "Паук" Луизы Буржуа продали за 40 миллионов долларов на ярмарке Art Basel в Швейцарии, пишет Artnet. Это одна из самых крупных сумм, которые выручили за работу женщины-художника. Рекорд пока принадлежит Джорджии О’Кифф: ее картина "Дурман / Белый цветок № 1" была продана за 44,4 миллиона долларов в 2014 году. Высота "Паука" 10,6 футов (примерно три целых две десятых метра). Он был изготовлен в 1996 году. Это не единственное произведение в виде паука в портфолио американского скульптора и художницы. Насекомые и плетение паутины в ее творчестве символичны — они ассоциируются с ее матерью, умершей в 1932 году.

https://ria.ru/20220609/kartina-1794296640.html

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Елена Громова

Елена Громова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, искусство, выставки, музеи, живопись