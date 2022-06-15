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Скульптуру в виде паука продали за 40 миллионов долларов
Скульптуру в виде паука продали за 40 миллионов долларов - РИА Новости, 15.06.2022
Скульптуру в виде паука продали за 40 миллионов долларов
Стальную скульптуру "Паук" Луизы Буржуа продали за 40 миллионов долларов на ярмарке Art Basel в Швейцарии, пишет Artnet. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T18:59
2022-06-15T18:59
2022-06-15T19:00
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Стальную скульптуру "Паук" Луизы Буржуа продали за 40 миллионов долларов на ярмарке Art Basel в Швейцарии, пишет Artnet. Это одна из самых крупных сумм, которые выручили за работу женщины-художника. Рекорд пока принадлежит Джорджии О’Кифф: ее картина "Дурман / Белый цветок № 1" была продана за 44,4 миллиона долларов в 2014 году. Высота "Паука" 10,6 футов (примерно три целых две десятых метра). Он был изготовлен в 1996 году. Это не единственное произведение в виде паука в портфолио американского скульптора и художницы. Насекомые и плетение паутины в ее творчестве символичны — они ассоциируются с ее матерью, умершей в 1932 году.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, искусство, выставки, музеи, живопись
18:59 15.06.2022 (обновлено: 19:00 15.06.2022)
Скульптуру в виде паука продали за 40 миллионов долларов
В Швейцарии скульптуру в виде паука Луизы Буржуа продали за 40 миллионов долларов