https://ria.ru/20220615/spetsoperatsiya-1795431414.html
Цели российской спецоперации на Украине будут достигнуты, заявил Рябков
Цели российской спецоперации на Украине будут достигнуты, заявил Рябков - РИА Новости, 15.06.2022
Цели российской спецоперации на Украине будут достигнуты, заявил Рябков
Цели российской спецоперации на Украине будут достигнуты, вне зависимости от того, как США и их союзники "жонглируют" поставками вооружений киевским властям,... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:49
2022-06-15T12:49
2022-06-15T13:22
специальная военная операция на украине
в мире
украина
нато
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Цели российской спецоперации на Украине будут достигнуты, вне зависимости от того, как США и их союзники "жонглируют" поставками вооружений киевским властям, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков."У нас просто не может быть другого сценария, кроме как обеспечить полное достижение всех целей, стоящих перед специальной военной операцией, которую проводят наши силы совместно с подразделениями двух донбасских республик. Это императив, и это будет достигнуто. Что бы в Рамштайне (на базе в Рамштайне была создана контактная группа НАТО в поддержку Украины - ред.) ни принимали, как бы ни жонглировали американцы и их единомышленники цифрами систем, которые поставляются. Цели будут достигнуты", - сказал Рябков в эфире телеканала "Россия 1".Он добавил, что западные страны придерживаются неприемлемого подхода, "не видят альтернативы своему курсу на дальнейшее разжигание конфликта на украинской земле".
https://ria.ru/20220615/tochka-1795429449.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, нато
12:49 15.06.2022 (обновлено: 13:22 15.06.2022)
Цели российской спецоперации на Украине будут достигнуты, заявил Рябков
Замглавы МИД Рябков заявил, что цели российской спецоперации на Украине будут достигнуты