https://ria.ru/20220615/spetsoperatsiya-1795425173.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.06.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.06.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T13:34

2022-06-15T13:34

2022-06-15T14:04

инфографика

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украина

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донецкая народная республика

спецоперация

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С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 15 июня 2022 годаЗа минувшие сутки подразделения Луганской и Донецкой народных республик при огневой поддержке России продолжили наступление. Союзные части взяли под контроль Врубовку, вели бои в промзоне Северодонецка, Лисичанске и Золотом, завершили зачистку Камышевахи. Утром 15 июня украинские войска сорвали эвакуацию мирных жителей с северодонецкого химкомбината "Азот", обстреляв проходную после открытия гуманитарного коридора. Российская армия также ликвидировала военные объекты ВСУ. Было уничтожено 337 районов сосредоточения живой силы и техники противника, 45 пунктов управления, 62 огневые позиции, три склада боеприпасов. Средства противовоздушной обороны сбили самолет Су-25, шесть беспилотников и 12 снарядов РСЗО "Ураган".За все время спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 203 самолета, 131 вертолет, 1211 беспилотников, 339 зенитных ракетных комплексов, 524 реактивные системы залпового огня, 3558 танков и других бронемашин, 1958 орудий полевой артиллерии и 3623 единицы автомобильной техники.

россия

украина

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Татьяна Аверкина

Татьяна Аверкина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Татьяна Аверкина

россия, украина, в мире, луганская народная республика, донецкая народная республика, спецоперация, инфографика, вооруженные силы украины, вооруженные силы рф, министерство обороны рф (минобороны рф)