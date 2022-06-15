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Си Цзиньпин оценил динамику развития отношений России и КНР - РИА Новости, 15.06.2022
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Си Цзиньпин оценил динамику развития отношений России и КНР
Си Цзиньпин оценил динамику развития отношений России и КНР - РИА Новости, 15.06.2022
Си Цзиньпин оценил динамику развития отношений России и КНР
Несмотря на глобальные перемены в мире, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T14:12
2022-06-15T14:12
си цзиньпин
китай
благовещенск
хэйхэ
владимир путин
россия
экономика
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ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Несмотря на глобальные перемены в мире, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.Си Цзиньпин отметил, что экономическое и торговое сотрудничество между двумя странами демонстрирует "уверенное развитие", добавив, что начало сообщения по мосту Благовещенск - Хэйхэ открыло новый канал сообщения между двумя странами."Китайская сторона готова сотрудничать с российской стороной для обеспечения стабильного и долгосрочного развития двустороннего делового сотрудничества", - сказал он.
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си цзиньпин, китай, благовещенск, хэйхэ, владимир путин, россия, экономика
14:12 15.06.2022
 
Си Цзиньпин оценил динамику развития отношений России и КНР

Си Цзиньпин заявил, что китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития

© AP Photo / How Hwee Young, PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© AP Photo / How Hwee Young, Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
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ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Несмотря на глобальные перемены в мире, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.
"С начала этого года, несмотря на глобальные перемены и нестабильность в мире, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития", - приводит слова китайского лидера Центральное телевидение Китая.
Си Цзиньпин отметил, что экономическое и торговое сотрудничество между двумя странами демонстрирует "уверенное развитие", добавив, что начало сообщения по мосту Благовещенск - Хэйхэ открыло новый канал сообщения между двумя странами.
"Китайская сторона готова сотрудничать с российской стороной для обеспечения стабильного и долгосрочного развития двустороннего делового сотрудничества", - сказал он.
Председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
13:41
Китай готов поддерживать Россию в вопросах суверенитета, заявил Си Цзиньпин
 
Си ЦзиньпинКитайБлаговещенскХэйхэВладимир ПутинРоссияЭкономика
 
 
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