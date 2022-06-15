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Си Цзиньпин оценил динамику развития отношений России и КНР

Си Цзиньпин оценил динамику развития отношений России и КНР - РИА Новости, 15.06.2022

Си Цзиньпин оценил динамику развития отношений России и КНР

Несмотря на глобальные перемены в мире, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T14:12

2022-06-15T14:12

2022-06-15T14:12

си цзиньпин

китай

благовещенск

хэйхэ

владимир путин

россия

экономика

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ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Несмотря на глобальные перемены в мире, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.Си Цзиньпин отметил, что экономическое и торговое сотрудничество между двумя странами демонстрирует "уверенное развитие", добавив, что начало сообщения по мосту Благовещенск - Хэйхэ открыло новый канал сообщения между двумя странами."Китайская сторона готова сотрудничать с российской стороной для обеспечения стабильного и долгосрочного развития двустороннего делового сотрудничества", - сказал он.

https://ria.ru/20220615/kitay-1795453804.html

китай

благовещенск

хэйхэ

россия

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си цзиньпин, китай, благовещенск, хэйхэ, владимир путин, россия, экономика