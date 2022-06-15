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Си Цзиньпин оценил динамику развития отношений России и КНР
Си Цзиньпин оценил динамику развития отношений России и КНР - РИА Новости, 15.06.2022
Си Цзиньпин оценил динамику развития отношений России и КНР
Несмотря на глобальные перемены в мире, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T14:12
2022-06-15T14:12
2022-06-15T14:12
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благовещенск
хэйхэ
владимир путин
россия
экономика
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ПЕКИН, 15 июн – РИА Новости. Несмотря на глобальные перемены в мире, китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития, заявил в среду председатель КНР Си Цзиньпин в телефонном разговоре с президентом России Владимиром Путиным.Си Цзиньпин отметил, что экономическое и торговое сотрудничество между двумя странами демонстрирует "уверенное развитие", добавив, что начало сообщения по мосту Благовещенск - Хэйхэ открыло новый канал сообщения между двумя странами."Китайская сторона готова сотрудничать с российской стороной для обеспечения стабильного и долгосрочного развития двустороннего делового сотрудничества", - сказал он.
https://ria.ru/20220615/kitay-1795453804.html
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си цзиньпин, китай, благовещенск, хэйхэ, владимир путин, россия, экономика
Си Цзиньпин оценил динамику развития отношений России и КНР
Си Цзиньпин заявил, что китайско-российские отношения сохраняют хорошую динамику развития