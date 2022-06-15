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Полеты в аэропорту Женевы постепенно возобновляются

Полеты в аэропорту Женевы постепенно возобновляются - РИА Новости, 15.06.2022

Полеты в аэропорту Женевы постепенно возобновляются

Администрация аэропорта в Женеве объявила о постепенном возобновлении полетов после приостановки авиасообщения из-за сбоя в системе Skyguide, в аэропорту Цюриха РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T10:52

2022-06-15T10:52

2022-06-15T10:52

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ЦЮРИХ, 15 июн — РИА Новости. Администрация аэропорта в Женеве объявила о постепенном возобновлении полетов после приостановки авиасообщения из-за сбоя в системе Skyguide, в аэропорту Цюриха ожидают восстановления движения воздушного транспорта до полудня.В среду утром все рейсы, вылетающие из аэропортов в швейцарских городах Женева и Цюрих и прибывающие в них, были задержаны из-за системного сбоя у регулятора Skyguide."Хорошие новости! Движение воздушного транспорта постепенно возобновилось с 08.30. Несколько рейсов отменены. Путешественникам следует проконсультироваться со своей компанией о том, сохранён ли их рейс", — говорится в сообщении аэропорта Женевы в Twitter.В Цюрихе ожидают возобновления полётов с ограничениями до полудня. "Регистрация в аэропорту Цюриха продолжается. Мы советуем пассажирам ознакомиться с информацией об авиакомпании перед вылетом в аэропорт Цюриха", — уточняют в воздушной гавани.

https://ria.ru/20220615/vozdukh-1795354638.html

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