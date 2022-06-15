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"Россия сегодня" и МИД проведут совместную сессию в рамках ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 15.06.2022
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Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220615/sessiya-1795555491.html
"Россия сегодня" и МИД проведут совместную сессию в рамках ПМЭФ-2022
"Россия сегодня" и МИД проведут совместную сессию в рамках ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 15.06.2022
"Россия сегодня" и МИД проведут совместную сессию в рамках ПМЭФ-2022
Деловая программа второго дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) включит сессию, главными темами которой станут вопросы противостояния... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T18:04
2022-06-15T18:04
петербургский международный экономический форум — 2022
дмитрий киселев
мария захарова
риа новости
миа "россия сегодня"
пмэф
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
петербургский международный экономический форум (фонд)
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Деловая программа второго дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) включит сессию, главными темами которой станут вопросы противостояния диктатуре неолиберализма за рубежом и беспрецедентной по своим масштабам кампании, развернутой странами "коллективного Запада" по тотальному подавлению всего, что связано с Россией и русским миром.Сессия организована медиагруппой "Россия сегодня" и МИД РФ. Среди участников дискуссии - генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, общественный деятель Константин Ярошенко, председатель КСОРС США (2018-2021гг) и основатель общественной организации "Вместе с Россией" Елена Брэнсон и другие. Модератором сессии выступит журналист и публицист Михаил Шахназаров.С полной программой сессии можно ознакомиться на сайте Форума."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
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Алёна Пава
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дмитрий киселев, мария захарова, риа новости, миа "россия сегодня", пмэф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), петербургский международный экономический форум (фонд), sputnik
18:04 15.06.2022
 

"Россия сегодня" и МИД проведут совместную сессию в рамках ПМЭФ-2022

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВ месте проведения XXV Петербургского международного экономического форума
В месте проведения XXV Петербургского международного экономического форума - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Деловая программа второго дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) включит сессию, главными темами которой станут вопросы противостояния диктатуре неолиберализма за рубежом и беспрецедентной по своим масштабам кампании, развернутой странами "коллективного Запада" по тотальному подавлению всего, что связано с Россией и русским миром.
Сессия организована медиагруппой "Россия сегодня" и МИД РФ. Среди участников дискуссии - генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, общественный деятель Константин Ярошенко, председатель КСОРС США (2018-2021гг) и основатель общественной организации "Вместе с Россией" Елена Брэнсон и другие. Модератором сессии выступит журналист и публицист Михаил Шахназаров.
С полной программой сессии можно ознакомиться на сайте Форума.
"Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".
Проекты России сегодня стали лучшими корпоративными медиа - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 21:41
Проекты "России сегодня" стали лучшими корпоративными медиа
 
Петербургский международный экономический форум — 2022Дмитрий КиселевМария ЗахароваРИА НовостиМИА "Россия сегодня"ПМЭФМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Петербургский международный экономический форум (фонд)Sputnik
 
 
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