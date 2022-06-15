https://ria.ru/20220615/sessiya-1795555491.html

"Россия сегодня" и МИД проведут совместную сессию в рамках ПМЭФ-2022

"Россия сегодня" и МИД проведут совместную сессию в рамках ПМЭФ-2022 - РИА Новости, 15.06.2022

"Россия сегодня" и МИД проведут совместную сессию в рамках ПМЭФ-2022

Деловая программа второго дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) включит сессию, главными темами которой станут вопросы противостояния... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T18:04

2022-06-15T18:04

2022-06-15T18:04

петербургский международный экономический форум — 2022

дмитрий киселев

мария захарова

риа новости

миа "россия сегодня"

пмэф

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

петербургский международный экономический форум (фонд)

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Деловая программа второго дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) включит сессию, главными темами которой станут вопросы противостояния диктатуре неолиберализма за рубежом и беспрецедентной по своим масштабам кампании, развернутой странами "коллективного Запада" по тотальному подавлению всего, что связано с Россией и русским миром.Сессия организована медиагруппой "Россия сегодня" и МИД РФ. Среди участников дискуссии - генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, общественный деятель Константин Ярошенко, председатель КСОРС США (2018-2021гг) и основатель общественной организации "Вместе с Россией" Елена Брэнсон и другие. Модератором сессии выступит журналист и публицист Михаил Шахназаров.С полной программой сессии можно ознакомиться на сайте Форума."Россия сегодня" — международная медиагруппа, миссией которой является оперативное и взвешенное освещение событий в мире, информирование аудитории о различных взглядах на ключевые события. Медиагруппа "Россия сегодня" представляет линейку информационных ресурсов: за рубежом – международное новостное агентство и радио Sputnik, в России – РИА Новости, Прайм, ИноСМИ, Украина.ру, Baltnews и ТОК. Следите за новостями "России сегодня" в телеграм-канале пресс-службы - "Зубовский, 4".

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Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

дмитрий киселев, мария захарова, риа новости, миа "россия сегодня", пмэф, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), петербургский международный экономический форум (фонд), sputnik