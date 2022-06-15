"Россия сегодня" и МИД проведут совместную сессию в рамках ПМЭФ-2022
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкВ месте проведения XXV Петербургского международного экономического форума
МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Деловая программа второго дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) включит сессию, главными темами которой станут вопросы противостояния диктатуре неолиберализма за рубежом и беспрецедентной по своим масштабам кампании, развернутой странами "коллективного Запада" по тотальному подавлению всего, что связано с Россией и русским миром.
Сессия организована медиагруппой "Россия сегодня" и МИД РФ. Среди участников дискуссии - генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев, директор департамента информации и печати Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова, общественный деятель Константин Ярошенко, председатель КСОРС США (2018-2021гг) и основатель общественной организации "Вместе с Россией" Елена Брэнсон и другие. Модератором сессии выступит журналист и публицист Михаил Шахназаров.
С полной программой сессии можно ознакомиться на сайте Форума.
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