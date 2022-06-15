https://ria.ru/20220615/sanktsii-1795580738.html

Дипакадемия призвала ООН вывести удобрения и продовольствие из-под санкций

Дипакадемия призвала ООН вывести удобрения и продовольствие из-под санкций - РИА Новости, 15.06.2022

Дипакадемия призвала ООН вывести удобрения и продовольствие из-под санкций

ООН для недопущения мирового продовольственного кризиса должна вывести из-под санкций продовольствие, удобрения и сырье для их производства, такие выводы... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T19:14

2022-06-15T19:14

2022-06-15T19:14

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дипломатическая академия мид рф

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ООН для недопущения мирового продовольственного кризиса должна вывести из-под санкций продовольствие, удобрения и сырье для их производства, такие выводы содержатся в докладе "Влияние западных санкций на глобальный продовольственный кризис и рынок удобрений" Дипломатической академии МИД России."Представляется целесообразным в целях недопущения усугубления мирового продовольственного кризиса в кратчайшие сроки согласовать международный правовой механизм, полностью выводящий продовольствие, удобрения и сырье для их производства из-под санкционных ограничений", - говорится в финальной части доклада.Там также подчеркивается, что "в кратчайший срок" со стороны ООН должны быть приняты меры по обеспечению "свободы рынка" международной торговли удобрениями и признания удобрений в качестве товара, необходимого для обеспечения базовых гуманитарных потребностей человечества.

https://ria.ru/20220615/krizis-1795524728.html

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, оон, россия, дипломатическая академия мид рф, в мире, продовольствие