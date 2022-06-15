https://ria.ru/20220615/sanktsii-1795580738.html
Дипакадемия призвала ООН вывести удобрения и продовольствие из-под санкций
Дипакадемия призвала ООН вывести удобрения и продовольствие из-под санкций - РИА Новости, 15.06.2022
Дипакадемия призвала ООН вывести удобрения и продовольствие из-под санкций
ООН для недопущения мирового продовольственного кризиса должна вывести из-под санкций продовольствие, удобрения и сырье для их производства, такие выводы... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T19:14
2022-06-15T19:14
2022-06-15T19:14
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ООН для недопущения мирового продовольственного кризиса должна вывести из-под санкций продовольствие, удобрения и сырье для их производства, такие выводы содержатся в докладе "Влияние западных санкций на глобальный продовольственный кризис и рынок удобрений" Дипломатической академии МИД России."Представляется целесообразным в целях недопущения усугубления мирового продовольственного кризиса в кратчайшие сроки согласовать международный правовой механизм, полностью выводящий продовольствие, удобрения и сырье для их производства из-под санкционных ограничений", - говорится в финальной части доклада.Там также подчеркивается, что "в кратчайший срок" со стороны ООН должны быть приняты меры по обеспечению "свободы рынка" международной торговли удобрениями и признания удобрений в качестве товара, необходимого для обеспечения базовых гуманитарных потребностей человечества.
https://ria.ru/20220615/krizis-1795524728.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, оон, россия, дипломатическая академия мид рф, в мире, продовольствие
Дипакадемия призвала ООН вывести удобрения и продовольствие из-под санкций
Дипакадемия МИД России призвала ООН вывести удобрения и продовольствие из-под санкций