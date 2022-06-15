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Дипакадемия призвала ООН вывести удобрения и продовольствие из-под санкций - РИА Новости, 15.06.2022
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Дипакадемия призвала ООН вывести удобрения и продовольствие из-под санкций
Дипакадемия призвала ООН вывести удобрения и продовольствие из-под санкций - РИА Новости, 15.06.2022
Дипакадемия призвала ООН вывести удобрения и продовольствие из-под санкций
ООН для недопущения мирового продовольственного кризиса должна вывести из-под санкций продовольствие, удобрения и сырье для их производства, такие выводы... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T19:14
2022-06-15T19:14
экономика
оон
россия
дипломатическая академия мид рф
в мире
продовольствие
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ООН для недопущения мирового продовольственного кризиса должна вывести из-под санкций продовольствие, удобрения и сырье для их производства, такие выводы содержатся в докладе "Влияние западных санкций на глобальный продовольственный кризис и рынок удобрений" Дипломатической академии МИД России."Представляется целесообразным в целях недопущения усугубления мирового продовольственного кризиса в кратчайшие сроки согласовать международный правовой механизм, полностью выводящий продовольствие, удобрения и сырье для их производства из-под санкционных ограничений", - говорится в финальной части доклада.Там также подчеркивается, что "в кратчайший срок" со стороны ООН должны быть приняты меры по обеспечению "свободы рынка" международной торговли удобрениями и признания удобрений в качестве товара, необходимого для обеспечения базовых гуманитарных потребностей человечества.
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экономика, оон, россия, дипломатическая академия мид рф, в мире, продовольствие
19:14 15.06.2022
 
Дипакадемия призвала ООН вывести удобрения и продовольствие из-под санкций

Дипакадемия МИД России призвала ООН вывести удобрения и продовольствие из-под санкций

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкФлаг ООН
Флаг ООН - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. ООН для недопущения мирового продовольственного кризиса должна вывести из-под санкций продовольствие, удобрения и сырье для их производства, такие выводы содержатся в докладе "Влияние западных санкций на глобальный продовольственный кризис и рынок удобрений" Дипломатической академии МИД России.
"Представляется целесообразным в целях недопущения усугубления мирового продовольственного кризиса в кратчайшие сроки согласовать международный правовой механизм, полностью выводящий продовольствие, удобрения и сырье для их производства из-под санкционных ограничений", - говорится в финальной части доклада.
Там также подчеркивается, что "в кратчайший срок" со стороны ООН должны быть приняты меры по обеспечению "свободы рынка" международной торговли удобрениями и признания удобрений в качестве товара, необходимого для обеспечения базовых гуманитарных потребностей человечества.
Знак улицы Уолл-стрит возле Нью-Йоркской фондовой биржи - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
16:39
Названо главное отличие нового мирового экономического кризиса
 
ЭкономикаООНРоссияДипломатическая академия МИД РФВ миреПродовольствие
 
 
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