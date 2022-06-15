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Вучич оценил последствия антироссийских санкций для Запада - РИА Новости, 15.06.2022
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Вучич оценил последствия антироссийских санкций для Запада
Вучич оценил последствия антироссийских санкций для Запада - РИА Новости, 15.06.2022
Вучич оценил последствия антироссийских санкций для Запада
Санкции Запада в отношении России нанесли ущерб их авторам не меньший, чем тем, против кого направлены, заявил президент Сербии Александр Вучич. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:39
2022-06-15T13:39
цены на нефть
владимир путин
алексей оверчук
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украина
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александр вучич
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БЕЛГРАД, 15 июн – РИА Новости. Санкции Запада в отношении России нанесли ущерб их авторам не меньший, чем тем, против кого направлены, заявил президент Сербии Александр Вучич."Думаю, что санкции были плохо таргетированы (нацелены), не касаясь политической природы санкций, мы знаем, что думаем о санкциях, и точка. Но я также думаю, что они были плохо нацелены.... Не понимаю, как это вы нанесли противнику урон такой же, как и себе...", - сказал сербский лидер на осмотре хода строительства части объездной дороги около Белграда.Страны Запада ввели несколько пакетов санкций против РФ из-за Украины.Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.А по словам вице-премьера РФ Алексея Оверчука, экономическая война против России пошла не по плану тех, кто ее развязал.Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
https://ria.ru/20220615/inflyatsiya-1795290240.html
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цены на нефть, владимир путин, алексей оверчук, дмитрий медведев, украина, россия, белград (город), александр вучич
13:39 15.06.2022
 
Вучич оценил последствия антироссийских санкций для Запада

Президент Сербии Вучич: антироссийские санкции нанесли серьезный ущерб Западу

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкПрезидент Сербии Александр Вучич
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Президент Сербии Александр Вучич. Архивное фото
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БЕЛГРАД, 15 июн – РИА Новости. Санкции Запада в отношении России нанесли ущерб их авторам не меньший, чем тем, против кого направлены, заявил президент Сербии Александр Вучич.
"Думаю, что санкции были плохо таргетированы (нацелены), не касаясь политической природы санкций, мы знаем, что думаем о санкциях, и точка. Но я также думаю, что они были плохо нацелены.... Не понимаю, как это вы нанесли противнику урон такой же, как и себе...", - сказал сербский лидер на осмотре хода строительства части объездной дороги около Белграда.
Люди делают покупки в супермаркете в Вашингтоне, округ Колумбия - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
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Президент РФ Владимир Путин заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей. Путин заявил также, что США и Евросоюз фактически объявили дефолт по обязательствам перед Россией, заморозив ее валютные резервы. Он добавил, что нынешние события подводят черту под глобальным доминированием Запада и в политике, и в экономике.
А по словам вице-премьера РФ Алексея Оверчука, экономическая война против России пошла не по плану тех, кто ее развязал.
Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, говоря о последствиях санкций против РФ, заявлял, что они приведут к полноценному международному продовольственному кризису с перспективой голода в отдельных странах.
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Цены на нефтьВладимир ПутинАлексей ОверчукДмитрий МедведевУкраинаРоссияБелград (город)Александр Вучич
 
 
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