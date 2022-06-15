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РЖД в августе впервые отправят туристический поезд в Белоруссию

РЖД в августе впервые отправят туристический поезд в Белоруссию - РИА Новости, 15.06.2022

РЖД в августе впервые отправят туристический поезд в Белоруссию

РЖД в августе впервые отправят туристический поезд в Белоруссию по двум круговым маршрутам на выбор, сообщает компания. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T15:17

2022-06-15T15:17

2022-06-15T15:17

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. РЖД в августе впервые отправят туристический поезд в Белоруссию по двум круговым маршрутам на выбор, сообщает компания."Поехать на выходные в "Белорусский вояж" можно будет 5 и 12 августа", — говорится в официальном Telegram-канале холдинга.Туристам на выбор предложены два маршрута: Москва-Брест-Минск-Москва, и Москва-Гродно-Минск-Москва. Путешествие пройдет в формате "отель на колесах": ночью туристы будут передвигаться на поезде между городами, а днем осматривать достопримечательности.В составе поезда — спальные вагоны купе и СВ с кондиционерами, душевыми кабинами, розетками, а также вагон-ресторан. "Чтобы отправиться в путешествие, надо оформить туристический пакет, включающий проезд, экскурсии, трансфер и питание", — поясняют в РЖД.Стоимость пакетного тура Москва-Брест-Минск-Москва начинается от 30 тысяч рублей, а Москва-Гродно-Минск-Москва — от 27 тысяч. Обе программы рассчитаны на четыре дня и три ночи.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кабанова

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