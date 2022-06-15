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Поставляемые Киеву РСЗО усилят украинскую армию, заявил глава Пентагона

Поставляемые Киеву РСЗО усилят украинскую армию, заявил глава Пентагона - РИА Новости, 15.06.2022

Поставляемые Киеву РСЗО усилят украинскую армию, заявил глава Пентагона

США рассчитывают, что поставляемые Киеву американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) существенно усилят военный потенциал украинской армии, такого... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T17:16

2022-06-15T17:16

2022-06-15T17:16

специальная военная операция на украине

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киев

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ситуация в днр и лнр

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ВАШИНГТОН, 15 июн - РИА Новости. США рассчитывают, что поставляемые Киеву американские реактивные системы залпового огня (РСЗО) существенно усилят военный потенциал украинской армии, такого рода помощь "будет продолжаться", заявил в среду глава Пентагона Ллойд Остин."Наряду с нашими партнерами мы обучаем украинских военных использованию новых вооружений. И мы решительно настроены сделать еще больше на этом направлении. Мы поставляем защитникам Украины системы HIMARS и реактивные системы залпового огня - и это существенно укрепит ее оборонные возможности", - сказал Остин на открытии третьего заседания контактной группы по поставкам оружия на Украину, которое проходит в Брюсселе с участием нескольких десятков стран.Это заседание проходит в преддверии начала новой встречи министров обороны НАТО, которая состоится в Брюсселе 15-16 июня.По данным главы Пентагона, всего с начала специальной военной операции РФ на Украине более 45 союзников и партнеров США по всему миру оказали военную помощь Киеву.

https://ria.ru/20220609/ssha-1794118411.html

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в мире, киев, украина, министерство обороны сша, нато, сша, ситуация в днр и лнр