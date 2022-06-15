https://ria.ru/20220615/putin-1795516968.html

Путин поручил увеличить выплаты по мероприятиям соцконтракта ИП

Путин поручил увеличить выплаты по мероприятиям соцконтракта ИП - РИА Новости, 15.06.2022

Путин поручил увеличить выплаты по мероприятиям соцконтракта ИП

Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля увеличить выплаты по мероприятиям соцконтракта ИП до 350 тысяч рублей и "ведение личного подсобного хозяйства" РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:25

2022-06-15T16:25

2022-06-15T16:25

экономика

владимир путин

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля увеличить выплаты по мероприятиям соцконтракта ИП до 350 тысяч рублей и "ведение личного подсобного хозяйства" до 200 тыс, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации обеспечить с 1 июля 2022 года увеличение размеров выплат по мероприятиям социального контракта "осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности" до 350 тысяч рублей и "ведение личного подсобного хозяйства" до 200 тысяч рублей", - говорится в поручении.

https://ria.ru/20220615/zvanie-1795513638.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин