https://ria.ru/20220615/putin-1795516968.html
Путин поручил увеличить выплаты по мероприятиям соцконтракта ИП
Путин поручил увеличить выплаты по мероприятиям соцконтракта ИП - РИА Новости, 15.06.2022
Путин поручил увеличить выплаты по мероприятиям соцконтракта ИП
Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля увеличить выплаты по мероприятиям соцконтракта ИП до 350 тысяч рублей и "ведение личного подсобного хозяйства" РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:25
2022-06-15T16:25
2022-06-15T16:25
экономика
владимир путин
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 1 июля увеличить выплаты по мероприятиям соцконтракта ИП до 350 тысяч рублей и "ведение личного подсобного хозяйства" до 200 тыс, соответствующее поручение опубликовано на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации обеспечить с 1 июля 2022 года увеличение размеров выплат по мероприятиям социального контракта "осуществление индивидуальной предпринимательской деятельности" до 350 тысяч рублей и "ведение личного подсобного хозяйства" до 200 тысяч рублей", - говорится в поручении.
https://ria.ru/20220615/zvanie-1795513638.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин
Путин поручил увеличить выплаты по мероприятиям соцконтракта ИП
Президент Путин поручил увеличить выплаты по соцконтракту ИП до 350 тысяч рублей