https://ria.ru/20220615/putin-1795515718.html

Путин поручил обеспечить инфраструктуру для сбыта продукции ЛПХ

Путин поручил обеспечить инфраструктуру для сбыта продукции ЛПХ - РИА Новости, 15.06.2022

Путин поручил обеспечить инфраструктуру для сбыта продукции ЛПХ

Президент России Владимир Путин поручил регионам обеспечить инфраструктуру для сбыта продукции, произведенной в личном подсобном хозяйстве участниками... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:22

2022-06-15T16:22

2022-06-15T16:53

экономика

владимир путин

россия

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил регионам обеспечить инфраструктуру для сбыта продукции, произведенной в личном подсобном хозяйстве участниками соцконтракта, сообщается на сайте Кремля."Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ... обеспечить развитие вспомогательной инфраструктуры для ведения предпринимательской деятельности и (или) сбыта продукции, произведенной в личном подсобном хозяйстве, для участников социального контракта, осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 августа, далее – один раз в полугодие; ответственные за исполнение - региональные власти.

https://ria.ru/20220615/putin-1795516968.html

россия

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

экономика, владимир путин, россия