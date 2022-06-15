https://ria.ru/20220615/putin-1795515718.html
Путин поручил обеспечить инфраструктуру для сбыта продукции ЛПХ
Путин поручил обеспечить инфраструктуру для сбыта продукции ЛПХ - РИА Новости, 15.06.2022
Путин поручил обеспечить инфраструктуру для сбыта продукции ЛПХ
Президент России Владимир Путин поручил регионам обеспечить инфраструктуру для сбыта продукции, произведенной в личном подсобном хозяйстве участниками... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:22
2022-06-15T16:22
2022-06-15T16:53
экономика
владимир путин
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782363753_0:209:3101:1953_1920x0_80_0_0_ada329428b04bcdd69222abc29a7abde.jpg
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил регионам обеспечить инфраструктуру для сбыта продукции, произведенной в личном подсобном хозяйстве участниками соцконтракта, сообщается на сайте Кремля."Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ... обеспечить развитие вспомогательной инфраструктуры для ведения предпринимательской деятельности и (или) сбыта продукции, произведенной в личном подсобном хозяйстве, для участников социального контракта, осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 августа, далее – один раз в полугодие; ответственные за исполнение - региональные власти.
https://ria.ru/20220615/putin-1795516968.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782363753_36:0:2765:2047_1920x0_80_0_0_b74b9f6fdb37da15c11882ffaa214f0a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, владимир путин, россия
16:22 15.06.2022 (обновлено: 16:53 15.06.2022)
Путин поручил обеспечить инфраструктуру для сбыта продукции ЛПХ
Президент Путин поручил создать инфраструктуру для продукции, произведенной в ЛПХ