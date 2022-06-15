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Путин поручил обеспечить инфраструктуру для сбыта продукции ЛПХ - РИА Новости, 15.06.2022
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Путин поручил обеспечить инфраструктуру для сбыта продукции ЛПХ
Путин поручил обеспечить инфраструктуру для сбыта продукции ЛПХ - РИА Новости, 15.06.2022
Путин поручил обеспечить инфраструктуру для сбыта продукции ЛПХ
Президент России Владимир Путин поручил регионам обеспечить инфраструктуру для сбыта продукции, произведенной в личном подсобном хозяйстве участниками... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:22
2022-06-15T16:53
экономика
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил регионам обеспечить инфраструктуру для сбыта продукции, произведенной в личном подсобном хозяйстве участниками соцконтракта, сообщается на сайте Кремля."Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ... обеспечить развитие вспомогательной инфраструктуры для ведения предпринимательской деятельности и (или) сбыта продукции, произведенной в личном подсобном хозяйстве, для участников социального контракта, осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность", - говорится в перечне поручений.Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 августа, далее – один раз в полугодие; ответственные за исполнение - региональные власти.
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экономика, владимир путин, россия
16:22 15.06.2022 (обновлено: 16:53 15.06.2022)
 
Путин поручил обеспечить инфраструктуру для сбыта продукции ЛПХ

Президент Путин поручил создать инфраструктуру для продукции, произведенной в ЛПХ

© РИА Новости / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил регионам обеспечить инфраструктуру для сбыта продукции, произведенной в личном подсобном хозяйстве участниками соцконтракта, сообщается на сайте Кремля.
"Рекомендовать органам исполнительной власти субъектов РФ... обеспечить развитие вспомогательной инфраструктуры для ведения предпринимательской деятельности и (или) сбыта продукции, произведенной в личном подсобном хозяйстве, для участников социального контракта, осуществляющих индивидуальную предпринимательскую деятельность", - говорится в перечне поручений.
Соответствующий доклад должен быть представлен до 1 августа, далее – один раз в полугодие; ответственные за исполнение - региональные власти.
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
16:25
Путин поручил увеличить выплаты по мероприятиям соцконтракта ИП
 
ЭкономикаВладимир ПутинРоссия
 
 
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