https://ria.ru/20220615/putevki-1795527836.html

Путин поручил проработать механизм возврата части стоимости детских путевок

Путин поручил проработать механизм возврата части стоимости детских путевок - РИА Новости, 15.06.2022

Путин поручил проработать механизм возврата части стоимости детских путевок

Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля проработать механизм возврата регионами до половины стоимости детских путевок для многодетных семей,... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:47

2022-06-15T16:47

2022-06-15T16:47

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля проработать механизм возврата регионами до половины стоимости детских путевок для многодетных семей, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: ... проработать механизм софинансирования субъектами Российской Федерации дополнительного возмещения гражданам, приобретающим путевки в организации отдыха и оздоровления детей, до 50 процентов стоимости оплаченного туристского продукта для детей из многодетных семей в случае внедрения такой программы субъектами Российской Федерации", - говорится в поручении.

https://ria.ru/20220609/keshbek-1794422948.html

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Влада Копылова

Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости - туризм, общество, владимир путин, россия