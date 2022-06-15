https://ria.ru/20220615/putevki-1795527836.html
Путин поручил проработать механизм возврата части стоимости детских путевок
Путин поручил проработать механизм возврата части стоимости детских путевок - РИА Новости, 15.06.2022
Путин поручил проработать механизм возврата части стоимости детских путевок
Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля проработать механизм возврата регионами до половины стоимости детских путевок для многодетных семей,... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:47
2022-06-15T16:47
2022-06-15T16:47
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля проработать механизм возврата регионами до половины стоимости детских путевок для многодетных семей, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: ... проработать механизм софинансирования субъектами Российской Федерации дополнительного возмещения гражданам, приобретающим путевки в организации отдыха и оздоровления детей, до 50 процентов стоимости оплаченного туристского продукта для детей из многодетных семей в случае внедрения такой программы субъектами Российской Федерации", - говорится в поручении.
https://ria.ru/20220609/keshbek-1794422948.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости - туризм, общество, владимир путин, россия
Путин поручил проработать механизм возврата части стоимости детских путевок
Путин поручил проработать механизм возврата регионами части стоимости детских путевок
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля проработать механизм возврата регионами до половины стоимости детских путевок для многодетных семей, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: ... проработать механизм софинансирования субъектами Российской Федерации дополнительного возмещения гражданам, приобретающим путевки в организации отдыха и оздоровления детей, до 50 процентов стоимости оплаченного туристского продукта для детей из многодетных семей в случае внедрения такой программы субъектами Российской Федерации", - говорится в поручении.