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Путин поручил проработать механизм возврата части стоимости детских путевок - РИА Новости, 15.06.2022
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Туризм
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Путин поручил проработать механизм возврата части стоимости детских путевок
Путин поручил проработать механизм возврата части стоимости детских путевок - РИА Новости, 15.06.2022
Путин поручил проработать механизм возврата части стоимости детских путевок
Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля проработать механизм возврата регионами до половины стоимости детских путевок для многодетных семей,... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:47
2022-06-15T16:47
туризм
новости - туризм
общество
владимир путин
россия
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля проработать механизм возврата регионами до половины стоимости детских путевок для многодетных семей, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля."Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: ... проработать механизм софинансирования субъектами Российской Федерации дополнительного возмещения гражданам, приобретающим путевки в организации отдыха и оздоровления детей, до 50 процентов стоимости оплаченного туристского продукта для детей из многодетных семей в случае внедрения такой программы субъектами Российской Федерации", - говорится в поручении.
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новости - туризм, общество, владимир путин, россия
16:47 15.06.2022
 
Путин поручил проработать механизм возврата части стоимости детских путевок

Путин поручил проработать механизм возврата регионами части стоимости детских путевок

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкДети на территории Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орлёнок"
Дети на территории Всероссийского детского центра (ВДЦ) Орлёнок - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в фотобанк
Дети на территории Всероссийского детского центра (ВДЦ) "Орлёнок". Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поручил до 15 июля проработать механизм возврата регионами до половины стоимости детских путевок для многодетных семей, соответствующие поручения опубликованы на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации: ... проработать механизм софинансирования субъектами Российской Федерации дополнительного возмещения гражданам, приобретающим путевки в организации отдыха и оздоровления детей, до 50 процентов стоимости оплаченного туристского продукта для детей из многодетных семей в случае внедрения такой программы субъектами Российской Федерации", - говорится в поручении.
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