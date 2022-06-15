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Подросших птенцов большого пестрого дятла заметили в Зеленограде - РИА Новости, 16.06.2022
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Подросших птенцов большого пестрого дятла заметили в Зеленограде
Подросших птенцов большого пестрого дятла заметили в Зеленограде - РИА Новости, 16.06.2022
Подросших птенцов большого пестрого дятла заметили в Зеленограде
Подросших птенцов большого пестрого дятла заметили в Зеленоградском автономном округе, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-15T13:20
2022-06-16T17:40
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общество
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МОСКВА, 15 июня - РИА Новости. Подросших птенцов большого пестрого дятла заметили в Зеленоградском автономном округе, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.В комплексе городского хозяйства рассказали, что первые дни жизни птенцов почти не слышно, но через 10 дней после рождения птенцы начинают издавать громкие звуки, ожидая возвращения родителей с едой, птенцы дятла принимают пищу до 200 раз в день. Дупло подросшие птенцы покидают через 21-23 дня, затем примерно месяц кочуют со взрослыми особями, а после разлетаются и ведут самостоятельный образ жизни.В комплексе городского хозяйства отметили, что орнитологи просят не подбирать слетевших с гнезд птенцов, если они не ранены и не нуждаются в помощи, не уносить птенца домой и не шуметь, чтобы не спугнуть взрослых птиц, которые находятся рядом. Если птенец все же нуждается в помощи, рекомендуется звонить на горячую линию.
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общество, москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
13:20 15.06.2022 (обновлено: 17:40 16.06.2022)
 

Подросших птенцов большого пестрого дятла заметили в Зеленограде

© Фото : Официальный сайт Мэра МосквыПодросших птенцов большого пестрого дятла заметили в Зеленограде
Подросших птенцов большого пестрого дятла заметили в Зеленограде - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Фото : Официальный сайт Мэра Москвы
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МОСКВА, 15 июня - РИА Новости. Подросших птенцов большого пестрого дятла заметили в Зеленоградском автономном округе, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Подросших птенцов большого пестрого дятла заметили в ЗелАО. Малыши уже подросли до слетков: стали размером почти как родители и покинули гнезда. Большие пестрые дятлы откладывают яйца в конце апреля – начале мая. Высиживают потомство оба родителя в течение примерно двух недель", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что первые дни жизни птенцов почти не слышно, но через 10 дней после рождения птенцы начинают издавать громкие звуки, ожидая возвращения родителей с едой, птенцы дятла принимают пищу до 200 раз в день. Дупло подросшие птенцы покидают через 21-23 дня, затем примерно месяц кочуют со взрослыми особями, а после разлетаются и ведут самостоятельный образ жизни.
В комплексе городского хозяйства отметили, что орнитологи просят не подбирать слетевших с гнезд птенцов, если они не ранены и не нуждаются в помощи, не уносить птенца домой и не шуметь, чтобы не спугнуть взрослых птиц, которые находятся рядом. Если птенец все же нуждается в помощи, рекомендуется звонить на горячую линию.
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