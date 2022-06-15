https://ria.ru/20220615/ptentsy-1795864793.html
Подросших птенцов большого пестрого дятла заметили в Зеленограде
Подросших птенцов большого пестрого дятла заметили в Зеленограде - РИА Новости, 16.06.2022
Подросших птенцов большого пестрого дятла заметили в Зеленограде
Подросших птенцов большого пестрого дятла заметили в Зеленоградском автономном округе, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-15T13:20
2022-06-15T13:20
2022-06-16T17:40
москва сегодня: мегаполис для жизни
общество
москва
комплекс городского хозяйства москвы
городское хозяйство москвы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795857672_0:93:1659:1026_1920x0_80_0_0_238181080b6d00d7119768aefd83c16f.jpg
МОСКВА, 15 июня - РИА Новости. Подросших птенцов большого пестрого дятла заметили в Зеленоградском автономном округе, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.В комплексе городского хозяйства рассказали, что первые дни жизни птенцов почти не слышно, но через 10 дней после рождения птенцы начинают издавать громкие звуки, ожидая возвращения родителей с едой, птенцы дятла принимают пищу до 200 раз в день. Дупло подросшие птенцы покидают через 21-23 дня, затем примерно месяц кочуют со взрослыми особями, а после разлетаются и ведут самостоятельный образ жизни.В комплексе городского хозяйства отметили, что орнитологи просят не подбирать слетевших с гнезд птенцов, если они не ранены и не нуждаются в помощи, не уносить птенца домой и не шуметь, чтобы не спугнуть взрослых птиц, которые находятся рядом. Если птенец все же нуждается в помощи, рекомендуется звонить на горячую линию.
https://ria.ru/20220607/chomga-1794000235.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/10/1795857672_14:0:1646:1224_1920x0_80_0_0_d6ab98bc57e9a4fecbdd74171bf08ff9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы
МОСКВА, 15 июня - РИА Новости.
Подросших птенцов большого пестрого дятла заметили в Зеленоградском автономном округе
, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.
"Подросших птенцов большого пестрого дятла заметили в ЗелАО. Малыши уже подросли до слетков: стали размером почти как родители и покинули гнезда. Большие пестрые дятлы откладывают яйца в конце апреля – начале мая. Высиживают потомство оба родителя в течение примерно двух недель", - сказано в сообщении.
В комплексе городского хозяйства рассказали, что первые дни жизни птенцов почти не слышно, но через 10 дней после рождения птенцы начинают издавать громкие звуки, ожидая возвращения родителей с едой, птенцы дятла принимают пищу до 200 раз в день. Дупло подросшие птенцы покидают через 21-23 дня, затем примерно месяц кочуют со взрослыми особями, а после разлетаются и ведут самостоятельный образ жизни.
В комплексе городского хозяйства отметили, что орнитологи просят не подбирать слетевших с гнезд птенцов, если они не ранены и не нуждаются в помощи, не уносить птенца домой и не шуметь, чтобы не спугнуть взрослых птиц, которые находятся рядом. Если птенец все же нуждается в помощи, рекомендуется звонить на горячую линию.