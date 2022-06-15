https://ria.ru/20220615/ptentsy-1795864793.html

Подросших птенцов большого пестрого дятла заметили в Зеленограде

Подросших птенцов большого пестрого дятла заметили в Зеленограде - РИА Новости, 16.06.2022

Подросших птенцов большого пестрого дятла заметили в Зеленограде

Подросших птенцов большого пестрого дятла заметили в Зеленоградском автономном округе, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства. РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-15T13:20

2022-06-15T13:20

2022-06-16T17:40

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МОСКВА, 15 июня - РИА Новости. Подросших птенцов большого пестрого дятла заметили в Зеленоградском автономном округе, сообщается в Telegram-канале комплекса городского хозяйства.В комплексе городского хозяйства рассказали, что первые дни жизни птенцов почти не слышно, но через 10 дней после рождения птенцы начинают издавать громкие звуки, ожидая возвращения родителей с едой, птенцы дятла принимают пищу до 200 раз в день. Дупло подросшие птенцы покидают через 21-23 дня, затем примерно месяц кочуют со взрослыми особями, а после разлетаются и ведут самостоятельный образ жизни.В комплексе городского хозяйства отметили, что орнитологи просят не подбирать слетевших с гнезд птенцов, если они не ранены и не нуждаются в помощи, не уносить птенца домой и не шуметь, чтобы не спугнуть взрослых птиц, которые находятся рядом. Если птенец все же нуждается в помощи, рекомендуется звонить на горячую линию.

https://ria.ru/20220607/chomga-1794000235.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, москва, комплекс городского хозяйства москвы, городское хозяйство москвы