https://ria.ru/20220615/produkty-1795417550.html
Шесть тысяч белгородских многодетных семей получат наборы продуктов
Шесть тысяч белгородских многодетных семей получат наборы продуктов - РИА Новости, 15.06.2022
Шесть тысяч белгородских многодетных семей получат наборы продуктов
Власти Белгородской области по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова помогают многодетным семьям, выдавая продуктовые наборы с самыми необходимыми... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:19
2022-06-15T12:19
2022-06-15T12:19
белгородская область
белгородская область
общество
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БЕЛГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Власти Белгородской области по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова помогают многодетным семьям, выдавая продуктовые наборы с самыми необходимыми продуктами, только в июне такие комплекты получат больше 6 тысяч семей, сообщило министерство общественных коммуникаций региона.Многодетные семьи региона получают продуктовые наборы уже третий раз подряд. В наборе — самые необходимые продукты: мясные и рыбные консервы, мука, растительное масло, макаронные изделия, гречневая и рисовая крупы, печенье, сгущенное молоко, чай и сахар. Коробки получают представители муниципалитетов региона и уже на местах развозят их получателям.В третью волну продуктовые наборы будут доставлены почти 6,1 тысячи многодетных семей. Белгородской области, в 1028 из них воспитываются пять и более детей. Для них по поручению главы региона принято решение выдавать двойной продуктовый комплект. Тем, кто не получил двойной набор продуктов в мае, его также выдадут сейчас."Мы ситуацию поправили, в самом начале мы, конечно, не учли состав семьи и поэтому было сделано замечание, мы постарались быстро исправиться. Все, у кого есть вопросы по порядку раздачи продуктовых наборов, должны обращаться в администрации районов и округов, к главам муниципальных образований", – отметил губернатор Белгородской области.Помимо многодетных семей продуктовые наборы будут переданы одиноким пенсионерам. В третью волну их заявлено больше 8 тысяч человек.
https://ria.ru/20220614/tseny-1795174971.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
белгородская область, общество
БЕЛГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Власти Белгородской области по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова помогают многодетным семьям, выдавая продуктовые наборы с самыми необходимыми продуктами, только в июне такие комплекты получат больше 6 тысяч семей, сообщило министерство общественных коммуникаций региона.
Многодетные семьи региона получают продуктовые наборы уже третий раз подряд. В наборе — самые необходимые продукты: мясные и рыбные консервы, мука, растительное масло, макаронные изделия, гречневая и рисовая крупы, печенье, сгущенное молоко, чай и сахар. Коробки получают представители муниципалитетов региона и уже на местах развозят их получателям.
В третью волну продуктовые наборы будут доставлены почти 6,1 тысячи многодетных семей. Белгородской области
, в 1028 из них воспитываются пять и более детей. Для них по поручению главы региона принято решение выдавать двойной продуктовый комплект. Тем, кто не получил двойной набор продуктов в мае, его также выдадут сейчас.
"Мы ситуацию поправили, в самом начале мы, конечно, не учли состав семьи и поэтому было сделано замечание, мы постарались быстро исправиться. Все, у кого есть вопросы по порядку раздачи продуктовых наборов, должны обращаться в администрации районов и округов, к главам муниципальных образований", – отметил губернатор Белгородской области.
Помимо многодетных семей продуктовые наборы будут переданы одиноким пенсионерам. В третью волну их заявлено больше 8 тысяч человек.