https://ria.ru/20220615/produkty-1795417550.html

Шесть тысяч белгородских многодетных семей получат наборы продуктов

Шесть тысяч белгородских многодетных семей получат наборы продуктов - РИА Новости, 15.06.2022

Шесть тысяч белгородских многодетных семей получат наборы продуктов

Власти Белгородской области по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова помогают многодетным семьям, выдавая продуктовые наборы с самыми необходимыми... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T12:19

2022-06-15T12:19

2022-06-15T12:19

белгородская область

белгородская область

общество

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БЕЛГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Власти Белгородской области по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова помогают многодетным семьям, выдавая продуктовые наборы с самыми необходимыми продуктами, только в июне такие комплекты получат больше 6 тысяч семей, сообщило министерство общественных коммуникаций региона.Многодетные семьи региона получают продуктовые наборы уже третий раз подряд. В наборе — самые необходимые продукты: мясные и рыбные консервы, мука, растительное масло, макаронные изделия, гречневая и рисовая крупы, печенье, сгущенное молоко, чай и сахар. Коробки получают представители муниципалитетов региона и уже на местах развозят их получателям.В третью волну продуктовые наборы будут доставлены почти 6,1 тысячи многодетных семей. Белгородской области, в 1028 из них воспитываются пять и более детей. Для них по поручению главы региона принято решение выдавать двойной продуктовый комплект. Тем, кто не получил двойной набор продуктов в мае, его также выдадут сейчас."Мы ситуацию поправили, в самом начале мы, конечно, не учли состав семьи и поэтому было сделано замечание, мы постарались быстро исправиться. Все, у кого есть вопросы по порядку раздачи продуктовых наборов, должны обращаться в администрации районов и округов, к главам муниципальных образований", – отметил губернатор Белгородской области.Помимо многодетных семей продуктовые наборы будут переданы одиноким пенсионерам. В третью волну их заявлено больше 8 тысяч человек.

https://ria.ru/20220614/tseny-1795174971.html

белгородская область

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Влада Копылова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

белгородская область, общество