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Шесть тысяч белгородских многодетных семей получат наборы продуктов - РИА Новости, 15.06.2022
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Белгородская область
https://ria.ru/20220615/produkty-1795417550.html
Шесть тысяч белгородских многодетных семей получат наборы продуктов
Шесть тысяч белгородских многодетных семей получат наборы продуктов - РИА Новости, 15.06.2022
Шесть тысяч белгородских многодетных семей получат наборы продуктов
Власти Белгородской области по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова помогают многодетным семьям, выдавая продуктовые наборы с самыми необходимыми... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:19
2022-06-15T12:19
белгородская область
белгородская область
общество
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БЕЛГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Власти Белгородской области по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова помогают многодетным семьям, выдавая продуктовые наборы с самыми необходимыми продуктами, только в июне такие комплекты получат больше 6 тысяч семей, сообщило министерство общественных коммуникаций региона.Многодетные семьи региона получают продуктовые наборы уже третий раз подряд. В наборе — самые необходимые продукты: мясные и рыбные консервы, мука, растительное масло, макаронные изделия, гречневая и рисовая крупы, печенье, сгущенное молоко, чай и сахар. Коробки получают представители муниципалитетов региона и уже на местах развозят их получателям.В третью волну продуктовые наборы будут доставлены почти 6,1 тысячи многодетных семей. Белгородской области, в 1028 из них воспитываются пять и более детей. Для них по поручению главы региона принято решение выдавать двойной продуктовый комплект. Тем, кто не получил двойной набор продуктов в мае, его также выдадут сейчас."Мы ситуацию поправили, в самом начале мы, конечно, не учли состав семьи и поэтому было сделано замечание, мы постарались быстро исправиться. Все, у кого есть вопросы по порядку раздачи продуктовых наборов, должны обращаться в администрации районов и округов, к главам муниципальных образований", – отметил губернатор Белгородской области.Помимо многодетных семей продуктовые наборы будут переданы одиноким пенсионерам. В третью волну их заявлено больше 8 тысяч человек.
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белгородская область, общество
12:19 15.06.2022
 

Шесть тысяч белгородских многодетных семей получат наборы продуктов

© РИА Новости / Анастасия СаенкоСтела "Город воинской славы" в Белгороде
Стела Город воинской славы в Белгороде - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Анастасия Саенко
Стела "Город воинской славы" в Белгороде. Архивное фото
Читать ria.ru в
БЕЛГОРОД, 15 июн — РИА Новости. Власти Белгородской области по инициативе губернатора Вячеслава Гладкова помогают многодетным семьям, выдавая продуктовые наборы с самыми необходимыми продуктами, только в июне такие комплекты получат больше 6 тысяч семей, сообщило министерство общественных коммуникаций региона.
Многодетные семьи региона получают продуктовые наборы уже третий раз подряд. В наборе — самые необходимые продукты: мясные и рыбные консервы, мука, растительное масло, макаронные изделия, гречневая и рисовая крупы, печенье, сгущенное молоко, чай и сахар. Коробки получают представители муниципалитетов региона и уже на местах развозят их получателям.
В третью волну продуктовые наборы будут доставлены почти 6,1 тысячи многодетных семей. Белгородской области, в 1028 из них воспитываются пять и более детей. Для них по поручению главы региона принято решение выдавать двойной продуктовый комплект. Тем, кто не получил двойной набор продуктов в мае, его также выдадут сейчас.
"Мы ситуацию поправили, в самом начале мы, конечно, не учли состав семьи и поэтому было сделано замечание, мы постарались быстро исправиться. Все, у кого есть вопросы по порядку раздачи продуктовых наборов, должны обращаться в администрации районов и округов, к главам муниципальных образований", – отметил губернатор Белгородской области.
Помимо многодетных семей продуктовые наборы будут переданы одиноким пенсионерам. В третью волну их заявлено больше 8 тысяч человек.
Тележка с продуктами в магазине - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
Вчера, 12:56Белгородская область
Власти Белгородской области продолжают сдерживать цены на продукты
 
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