https://ria.ru/20220615/pozhary-1795456194.html

Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами

Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами - РИА Новости, 15.06.2022

Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами

Президент России Владимир Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами, кабмину и губернаторам поручено обеспечить сокращение их площади не менее чем на 50%, РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T13:46

2022-06-15T13:46

2022-06-15T13:46

владимир путин

россия

общество

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами, кабмину и губернаторам поручено обеспечить сокращение их площади не менее чем на 50%, сообщается на сайте Кремля."В целях существенного сокращения площади лесных пожаров постановляю правительству РФ совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ обеспечить сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда в 2022–2030 годах не менее чем на 50 процентов относительно уровня 2021 года", - говорится в тексте документа.Отмечается, что кабмину также поручено в месячный срок утвердить для регионов на период до 2030 года целевые показатели ежегодного сокращения площади лесных пожаров, а также методику расчета таких показателей."Высшим должностным лицам субъектов РФ обеспечить: а) достижение целевых показателей, предусмотренных пунктом 2 настоящего Указа; б) поэтапное достижение к 2030 году уровня, при котором доля лесных пожаров на землях лесного фонда, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров на землях лесного фонда будет составлять 100 процентов", - добавляется в документе.Кроме того, поручено ежегодно, не позднее 1 марта следующего года, представлять в кабмин отчет о выполнении вышеуказанных подпунктов.

https://ria.ru/20220608/shtraf-1793919419.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

владимир путин, россия, общество