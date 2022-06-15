https://ria.ru/20220615/pozhary-1795456194.html
Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами
Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами - РИА Новости, 15.06.2022
Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами
Президент России Владимир Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами, кабмину и губернаторам поручено обеспечить сокращение их площади не менее чем на 50%, РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:46
2022-06-15T13:46
2022-06-15T13:46
владимир путин
россия
общество
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами, кабмину и губернаторам поручено обеспечить сокращение их площади не менее чем на 50%, сообщается на сайте Кремля."В целях существенного сокращения площади лесных пожаров постановляю правительству РФ совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ обеспечить сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда в 2022–2030 годах не менее чем на 50 процентов относительно уровня 2021 года", - говорится в тексте документа.Отмечается, что кабмину также поручено в месячный срок утвердить для регионов на период до 2030 года целевые показатели ежегодного сокращения площади лесных пожаров, а также методику расчета таких показателей."Высшим должностным лицам субъектов РФ обеспечить: а) достижение целевых показателей, предусмотренных пунктом 2 настоящего Указа; б) поэтапное достижение к 2030 году уровня, при котором доля лесных пожаров на землях лесного фонда, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров на землях лесного фонда будет составлять 100 процентов", - добавляется в документе.Кроме того, поручено ежегодно, не позднее 1 марта следующего года, представлять в кабмин отчет о выполнении вышеуказанных подпунктов.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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владимир путин, россия, общество
Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами
Президент Путин подписал указ о мерах по сокращению площади лесных пожаров
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости.
Президент России Владимир Путин подписал указ о борьбе с лесными пожарами, кабмину и губернаторам поручено обеспечить сокращение их площади не менее чем на 50%, сообщается на сайте
Кремля.
"В целях существенного сокращения площади лесных пожаров постановляю правительству РФ
совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ обеспечить сокращение площади лесных пожаров на землях лесного фонда в 2022–2030 годах не менее чем на 50 процентов относительно уровня 2021 года", - говорится в тексте документа.
Отмечается, что кабмину также поручено в месячный срок утвердить для регионов на период до 2030 года целевые показатели ежегодного сокращения площади лесных пожаров, а также методику расчета таких показателей.
"Высшим должностным лицам субъектов РФ обеспечить: а) достижение целевых показателей, предусмотренных пунктом 2 настоящего Указа; б) поэтапное достижение к 2030 году уровня, при котором доля лесных пожаров на землях лесного фонда, ликвидированных в течение первых суток с момента обнаружения, в общем количестве лесных пожаров на землях лесного фонда будет составлять 100 процентов", - добавляется в документе.
Кроме того, поручено ежегодно, не позднее 1 марта следующего года, представлять в кабмин отчет о выполнении вышеуказанных подпунктов.