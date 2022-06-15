https://ria.ru/20220615/povedenie-1795862504.html

Москвичам напомнили об основных правилах поведения на водоемах

Москвичам напомнили об основных правилах поведения на водоемах - РИА Новости, 16.06.2022

Москвичам напомнили об основных правилах поведения на водоемах

Москвичам напомнили об основных правилах поведения на водоемах, сообщили в Telegram-канале ГПБУ "Мосприрода". РИА Новости, 16.06.2022

2022-06-15T16:55

2022-06-15T16:55

2022-06-16T17:37

москва сегодня: мегаполис для жизни

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

общество

мосприрода

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Москвичам напомнили об основных правилах поведения на водоемах, сообщили в Telegram-канале ГПБУ "Мосприрода"."Мосприрода напоминает об основных правилах поведения на водоемах. Отдыхать у воды летом – хорошо, но делать это нужно правильно", - говорится в сообщении.В нем рекомендовали не купаться ранее, чем через 1,5 часа после употребления пищи, а в воду входить осторожно. Кроме того, уточнялось, что одной из опасностей для жизни человека, находящегося в воде, является переохлаждение организма. Купаться рекомендуется при температуре воды не ниже плюс 18 градусов, а воздуха плюс 20-25 градусов."В случае экстренных ситуаций следует обратиться к медикам или сотрудникам МЧС, дежурящим на пляже. Если вы стали свидетелями несчастного случая на водоеме, незамедлительно сообщите об этом по телефону "101", - добавили в сообщении.

https://ria.ru/20220608/vodoem-1795224616.html

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, мосприрода