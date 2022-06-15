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Москвичам напомнили об основных правилах поведения на водоемах
Москвичам напомнили об основных правилах поведения на водоемах - РИА Новости, 16.06.2022
Москвичам напомнили об основных правилах поведения на водоемах
Москвичам напомнили об основных правилах поведения на водоемах, сообщили в Telegram-канале ГПБУ "Мосприрода". РИА Новости, 16.06.2022
2022-06-15T16:55
2022-06-15T16:55
2022-06-16T17:37
москва сегодня: мегаполис для жизни
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
общество
мосприрода
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Москвичам напомнили об основных правилах поведения на водоемах, сообщили в Telegram-канале ГПБУ "Мосприрода"."Мосприрода напоминает об основных правилах поведения на водоемах. Отдыхать у воды летом – хорошо, но делать это нужно правильно", - говорится в сообщении.В нем рекомендовали не купаться ранее, чем через 1,5 часа после употребления пищи, а в воду входить осторожно. Кроме того, уточнялось, что одной из опасностей для жизни человека, находящегося в воде, является переохлаждение организма. Купаться рекомендуется при температуре воды не ниже плюс 18 градусов, а воздуха плюс 20-25 градусов."В случае экстренных ситуаций следует обратиться к медикам или сотрудникам МЧС, дежурящим на пляже. Если вы стали свидетелями несчастного случая на водоеме, незамедлительно сообщите об этом по телефону "101", - добавили в сообщении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), общество, мосприрода
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Москвичам напомнили об основных правилах поведения на водоемах, сообщили в Telegram-канале ГПБУ "Мосприрода".
"Мосприрода напоминает об основных правилах поведения на водоемах. Отдыхать у воды летом – хорошо, но делать это нужно правильно", - говорится в сообщении.
В нем рекомендовали не купаться ранее, чем через 1,5 часа после употребления пищи, а в воду входить осторожно. Кроме того, уточнялось, что одной из опасностей для жизни человека, находящегося в воде, является переохлаждение организма. Купаться рекомендуется при температуре воды не ниже плюс 18 градусов, а воздуха плюс 20-25 градусов.
"В случае экстренных ситуаций следует обратиться к медикам или сотрудникам МЧС
, дежурящим на пляже. Если вы стали свидетелями несчастного случая на водоеме, незамедлительно сообщите об этом по телефону "101", - добавили в сообщении.