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Росгвардия помогла доставить более 350 тонн гуманитарной помощи в Донбасс

Росгвардия помогла доставить более 350 тонн гуманитарной помощи в Донбасс - РИА Новости, 15.06.2022

Росгвардия помогла доставить более 350 тонн гуманитарной помощи в Донбасс

Свыше 350 тонн гуманатарной помощи под охраной Росгвардии доставлено в Херсонскую и Запорожскую области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T15:38

2022-06-15T15:38

2022-06-15T15:38

специальная военная операция на украине

здоровье - общество

запорожская область

приморск

мелитополь

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Свыше 350 тонн гуманатарной помощи под охраной Росгвардии доставлено в Херсонскую и Запорожскую области, сообщает пресс-служба ведомства."Росгвардейцы обеспечили безопасность доставки и выдачи более 350 тонн продовольствия и товаров первой необходимости жителям Херсонской и Запорожской областей. Свыше 50 тысяч жителей Приморска, Скадовска, Мелитополя и других населенных пунктов получили предметы первой необходимости, продуктовые наборы, детское питание и жизненно важные медикаменты", - говорится в сообщении.Отмечается, что во время раздачи гумпомощи медработники Росгвардии прямо на улице провели прием жителей. Врачи ведомства осмотрели более 300 пациентов и дали им необходимые рекомендации.

https://ria.ru/20220610/gumpomosch-1794693593.html

запорожская область

приморск

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здоровье - общество, запорожская область, приморск, мелитополь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ситуация в днр и лнр