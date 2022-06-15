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Росгвардия помогла доставить более 350 тонн гуманитарной помощи в Донбасс - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/pomosch-1795499196.html
Росгвардия помогла доставить более 350 тонн гуманитарной помощи в Донбасс
Росгвардия помогла доставить более 350 тонн гуманитарной помощи в Донбасс - РИА Новости, 15.06.2022
Росгвардия помогла доставить более 350 тонн гуманитарной помощи в Донбасс
Свыше 350 тонн гуманатарной помощи под охраной Росгвардии доставлено в Херсонскую и Запорожскую области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:38
2022-06-15T15:38
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
запорожская область
приморск
мелитополь
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Свыше 350 тонн гуманатарной помощи под охраной Росгвардии доставлено в Херсонскую и Запорожскую области, сообщает пресс-служба ведомства."Росгвардейцы обеспечили безопасность доставки и выдачи более 350 тонн продовольствия и товаров первой необходимости жителям Херсонской и Запорожской областей. Свыше 50 тысяч жителей Приморска, Скадовска, Мелитополя и других населенных пунктов получили предметы первой необходимости, продуктовые наборы, детское питание и жизненно важные медикаменты", - говорится в сообщении.Отмечается, что во время раздачи гумпомощи медработники Росгвардии прямо на улице провели прием жителей. Врачи ведомства осмотрели более 300 пациентов и дали им необходимые рекомендации.
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запорожская область
приморск
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здоровье - общество, запорожская область, приморск, мелитополь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ситуация в днр и лнр
15:38 15.06.2022
 
Росгвардия помогла доставить более 350 тонн гуманитарной помощи в Донбасс

Росгвардия помогла доставить более 350 тонн гумпомощи в Херсонскую и Запорожскую области

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкГуманитарная помощь
Гуманитарная помощь - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Свыше 350 тонн гуманатарной помощи под охраной Росгвардии доставлено в Херсонскую и Запорожскую области, сообщает пресс-служба ведомства.
"Росгвардейцы обеспечили безопасность доставки и выдачи более 350 тонн продовольствия и товаров первой необходимости жителям Херсонской и Запорожской областей. Свыше 50 тысяч жителей Приморска, Скадовска, Мелитополя и других населенных пунктов получили предметы первой необходимости, продуктовые наборы, детское питание и жизненно важные медикаменты", - говорится в сообщении.
Отмечается, что во время раздачи гумпомощи медработники Росгвардии прямо на улице провели прием жителей. Врачи ведомства осмотрели более 300 пациентов и дали им необходимые рекомендации.
Сотрудники МЧС ДНР раздают гуманитарную помощь жителям освобожденных территорий ДНР - РИА Новости, 1920, 10.06.2022
10 июня, 21:38Специальная военная операция на Украине
Россия доставила на Украину около 29 тонн гуманитарной помощи
 
Специальная военная операция на УкраинеЗдоровье - ОбществоЗапорожская областьПриморскМелитопольФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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