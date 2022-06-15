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Росгвардия помогла доставить более 350 тонн гуманитарной помощи в Донбасс
Росгвардия помогла доставить более 350 тонн гуманитарной помощи в Донбасс - РИА Новости, 15.06.2022
Росгвардия помогла доставить более 350 тонн гуманитарной помощи в Донбасс
Свыше 350 тонн гуманатарной помощи под охраной Росгвардии доставлено в Херсонскую и Запорожскую области, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:38
2022-06-15T15:38
2022-06-15T15:38
специальная военная операция на украине
здоровье - общество
запорожская область
приморск
мелитополь
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Свыше 350 тонн гуманатарной помощи под охраной Росгвардии доставлено в Херсонскую и Запорожскую области, сообщает пресс-служба ведомства."Росгвардейцы обеспечили безопасность доставки и выдачи более 350 тонн продовольствия и товаров первой необходимости жителям Херсонской и Запорожской областей. Свыше 50 тысяч жителей Приморска, Скадовска, Мелитополя и других населенных пунктов получили предметы первой необходимости, продуктовые наборы, детское питание и жизненно важные медикаменты", - говорится в сообщении.Отмечается, что во время раздачи гумпомощи медработники Росгвардии прямо на улице провели прием жителей. Врачи ведомства осмотрели более 300 пациентов и дали им необходимые рекомендации.
https://ria.ru/20220610/gumpomosch-1794693593.html
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здоровье - общество, запорожская область, приморск, мелитополь, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), ситуация в днр и лнр
Росгвардия помогла доставить более 350 тонн гуманитарной помощи в Донбасс
Росгвардия помогла доставить более 350 тонн гумпомощи в Херсонскую и Запорожскую области