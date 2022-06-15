https://ria.ru/20220615/polsha-1795534814.html

Моравецкий вывел из себя поляков фразой о России

Моравецкий вывел из себя поляков фразой о России - РИА Новости, 15.06.2022

Моравецкий вывел из себя поляков фразой о России

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий разозлил сограждан, пригрозив России в твиттере 40-миллионной армией. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T17:08

2022-06-15T17:08

2022-06-15T18:12

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матеуш моравецкий

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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий разозлил сограждан, пригрозив России в твиттере 40-миллионной армией.На днях глава польского правительства заявил, что 40 миллионов граждан страны готовы с оружием защищать ее от России. Подписчики Моравецкого резко ответили на его угрозы в адрес Москвы.Он подчеркнул, что готов бороться за страну, но не за управляемое извне правительство."Сорок миллионов? Вы хотите отправить и своих детей на войну?" — поинтересовались в комментариях.Пользователь с ником Natan Goldschneider обвинил премьера в трусости."Минус президент, правительство, и большинство парламентариев, и целая куча националистов, потому что русские — не женщины, нельзя нападать на более сильных", — заявил пользователь.Adam Grobel обвинил главу кабмина в планах отправить воевать стариков, женщин и детей: именно это следует из заявления Моравецкого."И это все еще меньше, чем 40 миллионов", — подчеркнул читатель.Аналогичную позицию высказал Karol Durdewicz.Simona потребовала от властей помочь молодежи, прежде чем что-то от нее требовать."Детский омбудсмен не интересуется детьми", — возмутилась она.Marek Gluza заявил, что "обороной Польши" Моравецкий будет командовать из Лондона.Lady Kamcia призналась, что презирает членов правительства, а также припомнила фейки украинских СМИ о "героинях, сбивавших дроны солеными огурцами".Michał пригрозил властям ответственностью за их политику."Скажите Моравецкому, что, если у него есть что сказать Путину, пусть скажет это Путину, а не людям в Мышкове", — прокомментировала Małgorzata.Она также заявила о безоружности Польши и неспособности защищаться, так как Варшава передала военную технику Киеву.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

https://ria.ru/20220615/bayden-1795491447.html

https://ria.ru/20220613/polsha-1794906232.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Давид Андриясов

в мире, польша, россия, матеуш моравецкий