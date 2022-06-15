https://ria.ru/20220615/polsha-1795534814.html
Моравецкий вывел из себя поляков фразой о России
Моравецкий вывел из себя поляков фразой о России - РИА Новости, 15.06.2022
Моравецкий вывел из себя поляков фразой о России
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий разозлил сограждан, пригрозив России в твиттере 40-миллионной армией. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:08
2022-06-15T17:08
2022-06-15T18:12
в мире
польша
россия
матеуш моравецкий
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий разозлил сограждан, пригрозив России в твиттере 40-миллионной армией.На днях глава польского правительства заявил, что 40 миллионов граждан страны готовы с оружием защищать ее от России. Подписчики Моравецкого резко ответили на его угрозы в адрес Москвы.Он подчеркнул, что готов бороться за страну, но не за управляемое извне правительство."Сорок миллионов? Вы хотите отправить и своих детей на войну?" — поинтересовались в комментариях.Пользователь с ником Natan Goldschneider обвинил премьера в трусости."Минус президент, правительство, и большинство парламентариев, и целая куча националистов, потому что русские — не женщины, нельзя нападать на более сильных", — заявил пользователь.Adam Grobel обвинил главу кабмина в планах отправить воевать стариков, женщин и детей: именно это следует из заявления Моравецкого."И это все еще меньше, чем 40 миллионов", — подчеркнул читатель.Аналогичную позицию высказал Karol Durdewicz.Simona потребовала от властей помочь молодежи, прежде чем что-то от нее требовать."Детский омбудсмен не интересуется детьми", — возмутилась она.Marek Gluza заявил, что "обороной Польши" Моравецкий будет командовать из Лондона.Lady Kamcia призналась, что презирает членов правительства, а также припомнила фейки украинских СМИ о "героинях, сбивавших дроны солеными огурцами".Michał пригрозил властям ответственностью за их политику."Скажите Моравецкому, что, если у него есть что сказать Путину, пусть скажет это Путину, а не людям в Мышкове", — прокомментировала Małgorzata.Она также заявила о безоружности Польши и неспособности защищаться, так как Варшава передала военную технику Киеву.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
https://ria.ru/20220615/bayden-1795491447.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, польша, россия, матеуш моравецкий
17:08 15.06.2022 (обновлено: 18:12 15.06.2022)
Моравецкий вывел из себя поляков фразой о России
Поляки пришли в ярость после слов премьера Моравецкого о войне с Россией
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости.
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий разозлил сограждан, пригрозив России в твиттере
40-миллионной армией.
На днях глава польского правительства заявил, что 40 миллионов граждан страны готовы с оружием защищать ее от России
. Подписчики Моравецкого резко ответили на его угрозы в адрес Москвы.
"Псевдопатриотизм — ваша специализация", — написал Piotr Witczak.
Он подчеркнул, что готов бороться за страну, но не за управляемое извне правительство.
"Сорок миллионов? Вы хотите отправить и своих детей на войну?" — поинтересовались в комментариях.
Пользователь с ником Natan Goldschneider обвинил премьера в трусости.
"Минус президент, правительство, и большинство парламентариев, и целая куча националистов, потому что русские — не женщины, нельзя нападать на более сильных", — заявил пользователь.
Adam Grobel обвинил главу кабмина в планах отправить воевать стариков, женщин и детей: именно это следует из заявления Моравецкого.
"И это все еще меньше, чем 40 миллионов", — подчеркнул читатель.
Аналогичную позицию высказал Karol Durdewicz.
"Я никогда не умру за вашу глупость, проявляющуюся в сабельных ударах и идиотских решениях, которые привели к развалу Польши", — прокомментировал он.
Simona потребовала от властей помочь молодежи, прежде чем что-то от нее требовать.
"Детский омбудсмен не интересуется детьми", — возмутилась она.
Marek Gluza заявил, что "обороной Польши" Моравецкий будет командовать из Лондона
.
Lady Kamcia призналась, что презирает членов правительства, а также припомнила фейки украинских СМИ о "героинях, сбивавших дроны солеными огурцами".
Michał пригрозил властям ответственностью за их политику.
"Вы — могильщики нашей Родины, вы привели нацию к нищете, и народ сыт вами по горло", — написал он.
"Скажите Моравецкому, что, если у него есть что сказать Путину, пусть скажет это Путину, а не людям в Мышкове", — прокомментировала Małgorzata.
Она также заявила о безоружности Польши и неспособности защищаться, так как Варшава передала военную технику Киеву.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>