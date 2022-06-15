https://ria.ru/20220615/politika-1795429162.html

Песков рассказал о симптомах ухудшения отношений с Западом

Песков рассказал о симптомах ухудшения отношений с Западом - РИА Новости, 15.06.2022

Песков рассказал о симптомах ухудшения отношений с Западом

Симптомы того, что наблюдается сейчас в отношениях России с Западом, были заметны еще прошлым летом, когда прошла встреча президентов РФ и США Владимира Путина... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T12:43

2022-06-15T12:43

2022-06-15T12:46

политика

женева (город)

россия

сша

владимир путин

джо байден

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Симптомы того, что наблюдается сейчас в отношениях России с Западом, были заметны еще прошлым летом, когда прошла встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Встреча президентов на высшем уровне прошла в Женеве 16 июня прошлого года."Не был другим, мир уже тогда ощущал, были видны не вооруженным глазом симптомы того, что весьма концентрированно мы наблюдаем сейчас. И мы стояли на пороге тех тектонических изменений, которые происходят сейчас", - сказал Песков, комментируя высказывание журналиста о том, что на саммите в Женеве будущий 2022 год представлялся совсем другим.

https://ria.ru/20220611/otnosheniya-1794707245.html

женева (город)

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

политика, женева (город), россия, сша, владимир путин, джо байден