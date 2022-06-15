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Песков рассказал о симптомах ухудшения отношений с Западом - РИА Новости, 15.06.2022
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Песков рассказал о симптомах ухудшения отношений с Западом
Песков рассказал о симптомах ухудшения отношений с Западом - РИА Новости, 15.06.2022
Песков рассказал о симптомах ухудшения отношений с Западом
Симптомы того, что наблюдается сейчас в отношениях России с Западом, были заметны еще прошлым летом, когда прошла встреча президентов РФ и США Владимира Путина... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:43
2022-06-15T12:46
политика
женева (город)
россия
сша
владимир путин
джо байден
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Симптомы того, что наблюдается сейчас в отношениях России с Западом, были заметны еще прошлым летом, когда прошла встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Встреча президентов на высшем уровне прошла в Женеве 16 июня прошлого года."Не был другим, мир уже тогда ощущал, были видны не вооруженным глазом симптомы того, что весьма концентрированно мы наблюдаем сейчас. И мы стояли на пороге тех тектонических изменений, которые происходят сейчас", - сказал Песков, комментируя высказывание журналиста о том, что на саммите в Женеве будущий 2022 год представлялся совсем другим.
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политика, женева (город), россия, сша, владимир путин, джо байден
12:43 15.06.2022 (обновлено: 12:46 15.06.2022)
 
Песков рассказал о симптомах ухудшения отношений с Западом

Пресс-секретарь Песков: симптомы ухудшения отношений с Западом были заметны прошлым летом

© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкЗаместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Заместитель руководителя администрации президента, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Симптомы того, что наблюдается сейчас в отношениях России с Западом, были заметны еще прошлым летом, когда прошла встреча президентов РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена, сообщил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Встреча президентов на высшем уровне прошла в Женеве 16 июня прошлого года.
"Не был другим, мир уже тогда ощущал, были видны не вооруженным глазом симптомы того, что весьма концентрированно мы наблюдаем сейчас. И мы стояли на пороге тех тектонических изменений, которые происходят сейчас", - сказал Песков, комментируя высказывание журналиста о том, что на саммите в Женеве будущий 2022 год представлялся совсем другим.
Посол РФ в США Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 11.06.2022
11 июня, 01:41
Посол России в США заявил об отсутствии предпосылок к выправлению отношений
 
ПолитикаЖенева (город)РоссияСШАВладимир ПутинДжо Байден
 
 
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