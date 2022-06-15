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Москвичей предупредили об усилении ветра до 15 метров в секунду
Москвичей предупредили об усилении ветра до 15 метров в секунду - РИА Новости, 15.06.2022
Москвичей предупредили об усилении ветра до 15 метров в секунду
Жителей столицы предупредили об усилении ветра с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:16
2022-06-15T11:16
2022-06-15T11:16
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
погода
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Жителей столицы предупредили об усилении ветра с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду. Будьте внимательны на улице", - говорится в сообщении.
https://realty.ria.ru/20220615/moskva-1794196085.html
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7 495 645-6601
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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