https://ria.ru/20220615/pogoda-1795384939.html

Москвичей предупредили об усилении ветра до 15 метров в секунду

Москвичей предупредили об усилении ветра до 15 метров в секунду - РИА Новости, 15.06.2022

Москвичей предупредили об усилении ветра до 15 метров в секунду

Жителей столицы предупредили об усилении ветра с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:16

2022-06-15T11:16

2022-06-15T11:16

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

погода

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Жителей столицы предупредили об усилении ветра с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду. Будьте внимательны на улице", - говорится в сообщении.

https://realty.ria.ru/20220615/moskva-1794196085.html

москва

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2022

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, погода