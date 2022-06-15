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Москвичей предупредили об усилении ветра до 15 метров в секунду - РИА Новости, 15.06.2022
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Москвичей предупредили об усилении ветра до 15 метров в секунду
Москвичей предупредили об усилении ветра до 15 метров в секунду - РИА Новости, 15.06.2022
Москвичей предупредили об усилении ветра до 15 метров в секунду
Жителей столицы предупредили об усилении ветра с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:16
2022-06-15T11:16
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Жителей столицы предупредили об усилении ветра с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы."По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду. Будьте внимательны на улице", - говорится в сообщении.
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москва, погода
11:16 15.06.2022
 

Москвичей предупредили об усилении ветра до 15 метров в секунду

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкМосква
Москва - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Москва
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Жителей столицы предупредили об усилении ветра с порывами до 15 метров в секунду, сообщили в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
"По прогнозам синоптиков, сегодня в столице ожидается ветер с порывами до 15 метров в секунду. Будьте внимательны на улице", - говорится в сообщении.
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