Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при обстреле Криничного в ЛНР возросло до двух - РИА Новости, 15.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/pogibshie-1795582657.html
Число погибших при обстреле Криничного в ЛНР возросло до двух
Число погибших при обстреле Криничного в ЛНР возросло до двух - РИА Новости, 15.06.2022
Число погибших при обстреле Криничного в ЛНР возросло до двух
Число погибших при обстреле Криничного в Луганской Народной Республике выросло до двух, ранее сообщалось об одном погибшем, сообщил штаб обороны ЛНР. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T19:24
2022-06-15T19:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_0:196:3210:2002_1920x0_80_0_0_faca9d6bd9bfba0748204c3f0a4f1775.jpg
ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Число погибших при обстреле Криничного в Луганской Народной Республике выросло до двух, ранее сообщалось об одном погибшем, сообщил штаб обороны ЛНР."Число жертв при обстреле населенного пункта Криничное увеличилось до двух человек", - сообщили журналистам в штабе.
https://ria.ru/20220615/pogibshiy-1795573952.html
украина
луганская народная республика
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/01/1775781750_151:0:2882:2048_1920x0_80_0_0_acd8c01f34da12437c94e3848f29933c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика
19:24 15.06.2022
 
Число погибших при обстреле Криничного в ЛНР возросло до двух

Штаб обороны ЛНР: число погибших при обстреле населенного пункта Криничное выросло до двух

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе дома в Донбассе, поврежденного в результате обстрела
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе дома в Донбассе, поврежденного в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Военнослужащий демонстрирует осколки боеприпасов во дворе дома в Донбассе, поврежденного в результате обстрела. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Число погибших при обстреле Криничного в Луганской Народной Республике выросло до двух, ранее сообщалось об одном погибшем, сообщил штаб обороны ЛНР.
"Число жертв при обстреле населенного пункта Криничное увеличилось до двух человек", - сообщили журналистам в штабе.
Последствия обстрела города Стаханова в ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
Вчера, 18:56Специальная военная операция на Украине
Один ребенок, раненный при обстреле в Стаханове, умер в больнице
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы УкраиныЛуганская Народная Республика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала