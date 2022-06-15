https://ria.ru/20220615/pogibshie-1795582657.html
Число погибших при обстреле Криничного в ЛНР возросло до двух
Число погибших при обстреле Криничного в ЛНР возросло до двух - РИА Новости, 15.06.2022
Число погибших при обстреле Криничного в ЛНР возросло до двух
Число погибших при обстреле Криничного в Луганской Народной Республике выросло до двух, ранее сообщалось об одном погибшем, сообщил штаб обороны ЛНР. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T19:24
2022-06-15T19:24
2022-06-15T19:24
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Число погибших при обстреле Криничного в Луганской Народной Республике выросло до двух, ранее сообщалось об одном погибшем, сообщил штаб обороны ЛНР."Число жертв при обстреле населенного пункта Криничное увеличилось до двух человек", - сообщили журналистам в штабе.
https://ria.ru/20220615/pogibshiy-1795573952.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика
Число погибших при обстреле Криничного в ЛНР возросло до двух
Штаб обороны ЛНР: число погибших при обстреле населенного пункта Криничное выросло до двух