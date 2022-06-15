https://ria.ru/20220615/pogibshie-1795582657.html

Число погибших при обстреле Криничного в ЛНР возросло до двух

Число погибших при обстреле Криничного в ЛНР возросло до двух - РИА Новости, 15.06.2022

Число погибших при обстреле Криничного в ЛНР возросло до двух

Число погибших при обстреле Криничного в Луганской Народной Республике выросло до двух, ранее сообщалось об одном погибшем, сообщил штаб обороны ЛНР. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T19:24

2022-06-15T19:24

2022-06-15T19:24

специальная военная операция на украине

в мире

украина

вооруженные силы украины

луганская народная республика

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ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Число погибших при обстреле Криничного в Луганской Народной Республике выросло до двух, ранее сообщалось об одном погибшем, сообщил штаб обороны ЛНР."Число жертв при обстреле населенного пункта Криничное увеличилось до двух человек", - сообщили журналистам в штабе.

https://ria.ru/20220615/pogibshiy-1795573952.html

украина

луганская народная республика

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, вооруженные силы украины, луганская народная республика