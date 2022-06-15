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При обстреле ВСУ Стаханова и Криничного в ЛНР погибли три человека - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/pogibshie-1795550786.html
При обстреле ВСУ Стаханова и Криничного в ЛНР погибли три человека
При обстреле ВСУ Стаханова и Криничного в ЛНР погибли три человека - РИА Новости, 15.06.2022
При обстреле ВСУ Стаханова и Криничного в ЛНР погибли три человека
Трое мирных жителей погибли в результате обстрела Стаханова и Криничного со стороны украинских войск, по предварительным данным, также шесть человек ранены, в... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:54
2022-06-15T19:00
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
стаханов
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Трое мирных жителей погибли в результате обстрела Стаханова и Криничного со стороны украинских войск, по предварительным данным, также шесть человек ранены, в том числе двое детей, сообщил штаб обороны Луганской Народной Республики. "В 16:40 со стороны вооруженных формирований Украины совершен обстрел города Стаханов. Повреждены жилые дома. По предварительным данным, погибли двое. Ранены шесть мирных граждан, из них двое - дети", - сообщили в штабе.Кроме того, в результате обстрела Криничного, "по предварительным данным, погиб один мирный житель", уточнили в штабе.
https://ria.ru/20220615/donetsk-1795490015.html
луганская народная республика
стаханов
украина
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в мире, луганская народная республика, стаханов, украина, вооруженные силы украины
17:54 15.06.2022 (обновлено: 19:00 15.06.2022)
 
При обстреле ВСУ Стаханова и Криничного в ЛНР погибли три человека

Штаб обороны ЛНР: при обстреле Стаханова и Криничного три человека погибли и шесть ранены

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкМужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ
Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Мужчина демонстрирует осколки 155-мм снаряда, найденные неподалеку от жилого дома, после обстрела ВСУ. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Трое мирных жителей погибли в результате обстрела Стаханова и Криничного со стороны украинских войск, по предварительным данным, также шесть человек ранены, в том числе двое детей, сообщил штаб обороны Луганской Народной Республики.
"В 16:40 со стороны вооруженных формирований Украины совершен обстрел города Стаханов. Повреждены жилые дома. По предварительным данным, погибли двое. Ранены шесть мирных граждан, из них двое - дети", - сообщили в штабе.
Кроме того, в результате обстрела Криничного, "по предварительным данным, погиб один мирный житель", уточнили в штабе.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаСтахановУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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