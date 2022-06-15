https://ria.ru/20220615/pogibshie-1795550786.html
При обстреле ВСУ Стаханова и Криничного в ЛНР погибли три человека
При обстреле ВСУ Стаханова и Криничного в ЛНР погибли три человека - РИА Новости, 15.06.2022
При обстреле ВСУ Стаханова и Криничного в ЛНР погибли три человека
Трое мирных жителей погибли в результате обстрела Стаханова и Криничного со стороны украинских войск, по предварительным данным, также шесть человек ранены, в... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:54
2022-06-15T17:54
2022-06-15T19:00
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
стаханов
украина
вооруженные силы украины
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:52:3072:1780_1920x0_80_0_0_74765c9fa375ebb4f98f361a9cd17c30.jpg
ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Трое мирных жителей погибли в результате обстрела Стаханова и Криничного со стороны украинских войск, по предварительным данным, также шесть человек ранены, в том числе двое детей, сообщил штаб обороны Луганской Народной Республики. "В 16:40 со стороны вооруженных формирований Украины совершен обстрел города Стаханов. Повреждены жилые дома. По предварительным данным, погибли двое. Ранены шесть мирных граждан, из них двое - дети", - сообщили в штабе.Кроме того, в результате обстрела Криничного, "по предварительным данным, погиб один мирный житель", уточнили в штабе.
https://ria.ru/20220615/donetsk-1795490015.html
луганская народная республика
стаханов
украина
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/1e/1791705866_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_5313f82eb4b2920d737749dd662e1cf7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, стаханов, украина, вооруженные силы украины
17:54 15.06.2022 (обновлено: 19:00 15.06.2022)
При обстреле ВСУ Стаханова и Криничного в ЛНР погибли три человека
Штаб обороны ЛНР: при обстреле Стаханова и Криничного три человека погибли и шесть ранены