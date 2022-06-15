https://ria.ru/20220615/pogibshie-1795550786.html

При обстреле ВСУ Стаханова и Криничного в ЛНР погибли три человека

При обстреле ВСУ Стаханова и Криничного в ЛНР погибли три человека - РИА Новости, 15.06.2022

При обстреле ВСУ Стаханова и Криничного в ЛНР погибли три человека

Трое мирных жителей погибли в результате обстрела Стаханова и Криничного со стороны украинских войск, по предварительным данным, также шесть человек ранены, в... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T17:54

2022-06-15T17:54

2022-06-15T19:00

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

стаханов

украина

вооруженные силы украины

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ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Трое мирных жителей погибли в результате обстрела Стаханова и Криничного со стороны украинских войск, по предварительным данным, также шесть человек ранены, в том числе двое детей, сообщил штаб обороны Луганской Народной Республики. "В 16:40 со стороны вооруженных формирований Украины совершен обстрел города Стаханов. Повреждены жилые дома. По предварительным данным, погибли двое. Ранены шесть мирных граждан, из них двое - дети", - сообщили в штабе.Кроме того, в результате обстрела Криничного, "по предварительным данным, погиб один мирный житель", уточнили в штабе.

https://ria.ru/20220615/donetsk-1795490015.html

луганская народная республика

стаханов

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, стаханов, украина, вооруженные силы украины