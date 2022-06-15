https://ria.ru/20220615/pogibshie-1795383339.html
В ДНР за 119 дней эскалации погибли 175 мирных жителей
В ДНР за 119 дней эскалации погибли 175 мирных жителей - РИА Новости, 15.06.2022
В ДНР за 119 дней эскалации погибли 175 мирных жителей
За 119 дней эскалации в Донецкой Народной Республике погибли 175 мирных жителей, 838 пострадали, в том числе 63 ребенка, сообщило в среду представительство ДНР... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T11:06
2022-06-15T11:06
2022-06-15T11:06
специальная военная операция на украине
в мире
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. За 119 дней эскалации в Донецкой Народной Республике погибли 175 мирных жителей, 838 пострадали, в том числе 63 ребенка, сообщило в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 119 дней эскалации погибли 175 гражданских лиц, в том числе девять детей. Ранения различной степени тяжести получили 838 гражданских лиц, в том числе 63 ребенка", - сообщило представительство в Telegram-канале.Как отмечается, украинские войска за этот период 4442 раза открывали огонь по территории ДНР, из них с применением тяжелого вооружения – 4123.Всего украинские войска выпустили 38 884 боеприпаса различного калибра, включая 28 ракет из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО "Смерч", 85 ракет РСЗО "Ураган" и 7017 ракет РСЗО "Град".В результате обстрелов со стороны украинских войск повреждения получили 4532 жилых дома и 972 объекта гражданской инфраструктуры, отметили в ведомстве.
https://ria.ru/20220615/krupets-1795359155.html
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в мире, донецкая народная республика
В ДНР за 119 дней эскалации погибли 175 мирных жителей
Представительство ДНР в СЦКК: за 119 дней эскалации погибли 175 жителей республики
ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости.
За 119 дней эскалации в Донецкой Народной Республике погибли 175 мирных жителей, 838 пострадали, в том числе 63 ребенка, сообщило
в среду представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За 119 дней эскалации погибли 175 гражданских лиц, в том числе девять детей. Ранения различной степени тяжести получили 838 гражданских лиц, в том числе 63 ребенка", - сообщило представительство в Telegram-канале.
Как отмечается, украинские войска за этот период 4442 раза открывали огонь по территории ДНР, из них с применением тяжелого вооружения – 4123.
Всего украинские войска выпустили 38 884 боеприпаса различного калибра, включая 28 ракет из ОТРК "Точка-У", 14 ракет РСЗО "Смерч", 85 ракет РСЗО "Ураган" и 7017 ракет РСЗО "Град".
В результате обстрелов со стороны украинских войск повреждения получили 4532 жилых дома и 972 объекта гражданской инфраструктуры, отметили в ведомстве.