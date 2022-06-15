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Раскрыто название третьего фильма о медвежонке Паддингтоне - РИА Новости, 15.06.2022
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Культура
https://ria.ru/20220615/paddington-1795299698.html
Раскрыто название третьего фильма о медвежонке Паддингтоне
Раскрыто название третьего фильма о медвежонке Паддингтоне - РИА Новости, 15.06.2022
Раскрыто название третьего фильма о медвежонке Паддингтоне
Стало известно, что третий фильм о медвежонке снимет Дагал Уилсон. Называться лента будет "Paddington in Peru" ("Паддингтон в Перу"). Об этом сообщает The... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T04:30
2022-06-15T04:51
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МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Стало известно, что третий фильм о медвежонке снимет Дагал Уилсон. Называться лента будет "Paddington in Peru" ("Паддингтон в Перу"). Об этом сообщает The Hollywood Reporter. Для постановщика картина станет дебютом в полном метре. Раньше он снимал рекламу и клипы, а его работа для Паралимпийских игр 2016 года была удостоена гран-при фестиваля "Каннские львы". Но особенно известен он по ролику на песню "Satisfaction" Бенни Бенасси. Уилсон также работал с группами LCD Soundsystem и Coldplay.Серия фильмов "Приключения Паддингтона" основана на книгах Майкла Бонда. Главный герой — медвежонок, который приехал в Лондон из Перу. В Британии его приютила семья Браунов.Режиссером предыдущих лент был Пол Кинг: первая вышла в 2014, а вторая — в 2017. Съемки триквела запланированы на 2023 год.
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новости культуры, кино и сериалы
04:30 15.06.2022 (обновлено: 04:51 15.06.2022)
 
Раскрыто название третьего фильма о медвежонке Паддингтоне

Стали известны режиссер и название третьего фильма о медвежонке Паддингтоне

© Amazon Prime Instant Video (2017) Кадр из фильма "Приключения Паддингтона 2"
Кадр из фильма Приключения Паддингтона 2
© Amazon Prime Instant Video (2017)
Читать ria.ru в
МОСКВА, 15 июн — РИА Новости. Стало известно, что третий фильм о медвежонке снимет Дагал Уилсон. Называться лента будет "Paddington in Peru" ("Паддингтон в Перу"). Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Для постановщика картина станет дебютом в полном метре. Раньше он снимал рекламу и клипы, а его работа для Паралимпийских игр 2016 года была удостоена гран-при фестиваля "Каннские львы". Но особенно известен он по ролику на песню "Satisfaction" Бенни Бенасси. Уилсон также работал с группами LCD Soundsystem и Coldplay.
Серия фильмов "Приключения Паддингтона" основана на книгах Майкла Бонда. Главный герой — медвежонок, который приехал в Лондон из Перу. В Британии его приютила семья Браунов.
Режиссером предыдущих лент был Пол Кинг: первая вышла в 2014, а вторая — в 2017. Съемки триквела запланированы на 2023 год.
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