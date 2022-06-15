https://ria.ru/20220615/obstrel-1795554049.html

Украинские войска обстреляли из "Града" Макеевку и Ясиноватую

Украинские войска обстреляли из "Града" Макеевку и Ясиноватую - РИА Новости, 15.06.2022

Украинские войска обстреляли из "Града" Макеевку и Ясиноватую

Украинские войска за семь минут выпустили восемь ракет из РСЗО "Град" по Макеевке и Ясиноватой в ДНР, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T18:00

2022-06-15T18:00

2022-06-15T18:11

специальная военная операция на украине

донецкая народная республика

макеевка

ясиноватая

украина

вооруженные силы украины

авдеевка

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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска за семь минут выпустили восемь ракет из РСЗО "Град" по Макеевке и Ясиноватой в ДНР, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 17:03 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Восточный): выпущено 3 ракеты из БМ-21 "Град"; 17:10 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Украинские войска также в среду обстреливали населенные пункты Озеряновка и Пантелеймоновка снарядами калибром 152 миллиметра, а также Зайцево южное, Гольмовский снарядами калибром 122 миллиметра.

https://ria.ru/20220615/vooruzheniya-1795536035.html

донецкая народная республика

макеевка

ясиноватая

украина

авдеевка

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донецкая народная республика, макеевка, ясиноватая, украина, вооруженные силы украины, авдеевка