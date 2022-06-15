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Украинские войска обстреляли из "Града" Макеевку и Ясиноватую - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/obstrel-1795554049.html
Украинские войска обстреляли из "Града" Макеевку и Ясиноватую
Украинские войска обстреляли из "Града" Макеевку и Ясиноватую - РИА Новости, 15.06.2022
Украинские войска обстреляли из "Града" Макеевку и Ясиноватую
Украинские войска за семь минут выпустили восемь ракет из РСЗО "Град" по Макеевке и Ясиноватой в ДНР, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T18:00
2022-06-15T18:11
специальная военная операция на украине
донецкая народная республика
макеевка
ясиноватая
украина
вооруженные силы украины
авдеевка
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ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска за семь минут выпустили восемь ракет из РСЗО "Град" по Макеевке и Ясиноватой в ДНР, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 17:03 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Восточный): выпущено 3 ракеты из БМ-21 "Град"; 17:10 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Украинские войска также в среду обстреливали населенные пункты Озеряновка и Пантелеймоновка снарядами калибром 152 миллиметра, а также Зайцево южное, Гольмовский снарядами калибром 122 миллиметра.
https://ria.ru/20220615/vooruzheniya-1795536035.html
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донецкая народная республика, макеевка, ясиноватая, украина, вооруженные силы украины, авдеевка
18:00 15.06.2022 (обновлено: 18:11 15.06.2022)
 
Украинские войска обстреляли из "Града" Макеевку и Ясиноватую

В ДНР сообщили, что ВСУ выпустили восемь ракет из "Града" по Макеевке и Ясиноватой

© РИА Новости / Ирина Геращенко / Перейти в фотобанкЖилой дом, пострадавший в результате обстрела ВСУ, в Макеевке
Жилой дом, пострадавший в результате обстрела ВСУ, в Макеевке - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Ирина Геращенко
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Жилой дом, пострадавший в результате обстрела ВСУ, в Макеевке. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска за семь минут выпустили восемь ракет из РСЗО "Град" по Макеевке и Ясиноватой в ДНР, сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлениям: 17:03 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Макеевка (Восточный): выпущено 3 ракеты из БМ-21 "Град"; 17:10 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 5 ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
Украинские войска также в среду обстреливали населенные пункты Озеряновка и Пантелеймоновка снарядами калибром 152 миллиметра, а также Зайцево южное, Гольмовский снарядами калибром 122 миллиметра.
Самолет C-17, загруженный боеприпасами для Украины, на базе ВВС США - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
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Bloomberg: в пакет военной помощи США для Украины войдут ракеты "Гарпун"
 
Специальная военная операция на УкраинеДонецкая Народная РеспубликаМакеевкаЯсиноватаяУкраинаВооруженные силы УкраиныАвдеевка
 
 
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