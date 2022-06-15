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ВСУ обстреляли Стаханов и Криничное в ЛНР
ВСУ обстреляли Стаханов и Криничное в ЛНР - РИА Новости, 15.06.2022
ВСУ обстреляли Стаханов и Криничное в ЛНР
Украинские войска за 20 минут обстреляли Стаханов и Криничное в Луганской Народной Республике, выпустив в общей сложности десять снарядов из РСЗО "Ураган",... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T17:55
2022-06-15T17:55
2022-06-15T18:06
в мире
луганская народная республика
сцкк
специальная военная операция на украине
стаханов
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артемовск
ситуация в днр и лнр
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ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут обстреляли Стаханов и Криничное в Луганской Народной Республике, выпустив в общей сложности десять снарядов из РСЗО "Ураган", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 16.30 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО Ураган (шесть снарядов); со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 16.50 с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Криничное с применением РСЗО Ураган (четыре снаряда)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
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в мире, луганская народная республика, сцкк, стаханов, украина, артемовск, ситуация в днр и лнр
17:55 15.06.2022 (обновлено: 18:06 15.06.2022)
ВСУ обстреляли Стаханов и Криничное в ЛНР
ЛНР: ВСУ обстреляли Стаханов и Криничное, выпустив десять снарядов из РСЗО "Ураган"