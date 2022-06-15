https://ria.ru/20220615/obstrel-1795551018.html

ВСУ обстреляли Стаханов и Криничное в ЛНР

ВСУ обстреляли Стаханов и Криничное в ЛНР - РИА Новости, 15.06.2022

ВСУ обстреляли Стаханов и Криничное в ЛНР

Украинские войска за 20 минут обстреляли Стаханов и Криничное в Луганской Народной Республике, выпустив в общей сложности десять снарядов из РСЗО "Ураган",... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T17:55

2022-06-15T17:55

2022-06-15T18:06

в мире

луганская народная республика

сцкк

специальная военная операция на украине

стаханов

украина

артемовск

ситуация в днр и лнр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0e/1795155567_0:73:3073:1802_1920x0_80_0_0_d08d1dc3e8544167b0cd61cd8b956d08.jpg

ЛУГАНСК, 15 июн - РИА Новости. Украинские войска за 20 минут обстреляли Стаханов и Криничное в Луганской Народной Республике, выпустив в общей сложности десять снарядов из РСЗО "Ураган", сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 16.30 (совпадает с мск) с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Стаханов с применением РСЗО Ураган (шесть снарядов); со стороны вооруженных формирований Украины зафиксирован обстрел: 16.50 с направления населенного пункта Артемовск (Бахмут) по населенному пункту Криничное с применением РСЗО Ураган (четыре снаряда)", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.

луганская народная республика

стаханов

украина

артемовск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, луганская народная республика, сцкк, стаханов, украина, артемовск, ситуация в днр и лнр