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СК возбудил новое дело против украинских военных - РИА Новости, 15.06.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/obstrel-1795459313.html
СК возбудил новое дело против украинских военных
СК возбудил новое дело против украинских военных - РИА Новости, 15.06.2022
СК возбудил новое дело против украинских военных
Российские следователи завели новое уголовное дело об обстрелах мирного населения Донбасса – на этот раз против украинских военных из 24-й отдельной... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:54
2022-06-15T13:54
специальная военная операция на украине
россия
донецкая народная республика
луганская народная республика
следственный комитет россии (ск рф)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские следователи завели новое уголовное дело об обстрелах мирного населения Донбасса – на этот раз против украинских военных из 24-й отдельной механизированной бригады и других подразделений, сообщается в Telegram-канале СК РФ в среду."Следственным комитетом России возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ", - говорится в сообщении.В деле 20 подозреваемых – приводятся их имена. По данным СК, с 13 по 14 июня они произвели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Докучаевске, Горловке, Еленовке, Гагарине и Любовке в ДНР, а также в Первомайске, Попасной, Кременной, Стаханове, Красном Луче в ЛНР.В ДНР два мирных жителя погибли, ранены 16, в том числе ребенок. Артиллерийские атаки повредили 74 дома и объекта гражданской инфраструктуры, в том числе церковь, медицинские и образовательные учреждения.В ЛНР после артиллерийских обстрелов ранен мирный житель, повреждены 35 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры."Следственный комитет России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к совершению преступлений против мирного населения", - добавили в СК.
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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр
13:54 15.06.2022
 
СК возбудил новое дело против украинских военных

СК завел дело против украинской 24-й механизированной бригады из-за обстрелов Донбасса

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник Следственного комитета фиксирует последствия попадания снаряда ВСУ в крышу роддома в Донецке
Сотрудник Следственного комитета фиксирует последствия попадания снаряда ВСУ в крышу роддома в Донецке - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Сотрудник Следственного комитета фиксирует последствия попадания снаряда ВСУ в крышу роддома в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские следователи завели новое уголовное дело об обстрелах мирного населения Донбасса – на этот раз против украинских военных из 24-й отдельной механизированной бригады и других подразделений, сообщается в Telegram-канале СК РФ в среду.
"Следственным комитетом России возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ", - говорится в сообщении.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
Вчера, 20:14Специальная военная операция на Украине
СК России расследует артобстрелы ВСУ Донецка, при которых погибли жители
В деле 20 подозреваемых – приводятся их имена. По данным СК, с 13 по 14 июня они произвели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Докучаевске, Горловке, Еленовке, Гагарине и Любовке в ДНР, а также в Первомайске, Попасной, Кременной, Стаханове, Красном Луче в ЛНР.
В ДНР два мирных жителя погибли, ранены 16, в том числе ребенок. Артиллерийские атаки повредили 74 дома и объекта гражданской инфраструктуры, в том числе церковь, медицинские и образовательные учреждения.
В ЛНР после артиллерийских обстрелов ранен мирный житель, повреждены 35 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.
"Следственный комитет России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к совершению преступлений против мирного населения", - добавили в СК.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:34Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.06.2022
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонецкая Народная РеспубликаЛуганская Народная РеспубликаСледственный комитет России (СК РФ)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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