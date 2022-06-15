https://ria.ru/20220615/obstrel-1795459313.html

СК возбудил новое дело против украинских военных

СК возбудил новое дело против украинских военных - РИА Новости, 15.06.2022

СК возбудил новое дело против украинских военных

Российские следователи завели новое уголовное дело об обстрелах мирного населения Донбасса – на этот раз против украинских военных из 24-й отдельной... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T13:54

2022-06-15T13:54

2022-06-15T13:54

специальная военная операция на украине

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

следственный комитет россии (ск рф)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские следователи завели новое уголовное дело об обстрелах мирного населения Донбасса – на этот раз против украинских военных из 24-й отдельной механизированной бригады и других подразделений, сообщается в Telegram-канале СК РФ в среду."Следственным комитетом России возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ", - говорится в сообщении.В деле 20 подозреваемых – приводятся их имена. По данным СК, с 13 по 14 июня они произвели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Докучаевске, Горловке, Еленовке, Гагарине и Любовке в ДНР, а также в Первомайске, Попасной, Кременной, Стаханове, Красном Луче в ЛНР.В ДНР два мирных жителя погибли, ранены 16, в том числе ребенок. Артиллерийские атаки повредили 74 дома и объекта гражданской инфраструктуры, в том числе церковь, медицинские и образовательные учреждения.В ЛНР после артиллерийских обстрелов ранен мирный житель, повреждены 35 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры."Следственный комитет России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к совершению преступлений против мирного населения", - добавили в СК.

https://ria.ru/20220614/donetsk-1795311050.html

россия

донецкая народная республика

луганская народная республика

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россия, донецкая народная республика, луганская народная республика, следственный комитет россии (ск рф), ситуация в днр и лнр