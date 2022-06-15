СК возбудил новое дело против украинских военных
СК завел дело против украинской 24-й механизированной бригады из-за обстрелов Донбасса
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудник Следственного комитета фиксирует последствия попадания снаряда ВСУ в крышу роддома в Донецке
Сотрудник Следственного комитета фиксирует последствия попадания снаряда ВСУ в крышу роддома в Донецке. Архивное фото
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Российские следователи завели новое уголовное дело об обстрелах мирного населения Донбасса – на этот раз против украинских военных из 24-й отдельной механизированной бригады и других подразделений, сообщается в Telegram-канале СК РФ в среду.
"Следственным комитетом России возбуждено два уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 356 УК РФ", - говорится в сообщении.
В деле 20 подозреваемых – приводятся их имена. По данным СК, с 13 по 14 июня они произвели прицельные артиллерийские обстрелы из тяжелых видов вооружения объектов гражданской инфраструктуры в Донецке, Докучаевске, Горловке, Еленовке, Гагарине и Любовке в ДНР, а также в Первомайске, Попасной, Кременной, Стаханове, Красном Луче в ЛНР.
В ДНР два мирных жителя погибли, ранены 16, в том числе ребенок. Артиллерийские атаки повредили 74 дома и объекта гражданской инфраструктуры, в том числе церковь, медицинские и образовательные учреждения.
В ЛНР после артиллерийских обстрелов ранен мирный житель, повреждены 35 жилых домов и объектов гражданской инфраструктуры.
"Следственный комитет России продолжает устанавливать подразделения украинских вооруженных формирований и конкретных лиц из их состава, причастных к совершению преступлений против мирного населения", - добавили в СК.