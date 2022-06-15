Рейтинг@Mail.ru
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 15.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/obstrel-1795454734.html
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 15.06.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска в среду снова обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку, выпустив по ним в общей сложности 14 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:43
2022-06-15T13:43
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
украина
ситуация в днр и лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565124075_0:321:3072:2048_1920x0_80_0_0_7dae78d4e3968aaf220695db201213f0.jpg
ДОНЕЦК, 15 июня - РИА Новости. Украинские войска в среду снова обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку, выпустив по ним в общей сложности 14 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Гольмовский: выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра; 12.40 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о двух обстрелах Гольмовского со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120 и 122 миллиметра. По Пантелеймоновке войска Украины открыли огонь один раз, применив снаряды калибром 152 миллиметра.
донецкая народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/17/1565124075_64:0:2795:2048_1920x0_80_0_0_bdff3c585cd3453349cb4c1f017f0acb.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, ситуация в днр и лнр
13:43 15.06.2022
 
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку в ДНР

ДНР: ВСУ обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку, выпустив снаряды калибра 152 миллиметра

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкПоследствия обстрела в ДНР
Последствия обстрела в ДНР - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Последствия обстрела в ДНР. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 15 июня - РИА Новости. Украинские войска в среду снова обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку, выпустив по ним в общей сложности 14 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Гольмовский: выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра; 12.40 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о двух обстрелах Гольмовского со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120 и 122 миллиметра. По Пантелеймоновке войска Украины открыли огонь один раз, применив снаряды калибром 152 миллиметра.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
13:34Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 15.06.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецкая Народная РеспубликаСЦККУкраинаСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала