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Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 15.06.2022

Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку в ДНР

Украинские войска в среду снова обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку, выпустив по ним в общей сложности 14 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T13:43

2022-06-15T13:43

2022-06-15T13:43

специальная военная операция на украине

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ДОНЕЦК, 15 июня - РИА Новости. Украинские войска в среду снова обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку, выпустив по ним в общей сложности 14 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Гольмовский: выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра; 12.40 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о двух обстрелах Гольмовского со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120 и 122 миллиметра. По Пантелеймоновке войска Украины открыли огонь один раз, применив снаряды калибром 152 миллиметра.

донецкая народная республика

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в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, ситуация в днр и лнр