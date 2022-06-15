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Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку в ДНР - РИА Новости, 15.06.2022
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку в ДНР
Украинские войска в среду снова обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку, выпустив по ним в общей сложности 14 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:43
2022-06-15T13:43
2022-06-15T13:43
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
сцкк
украина
ситуация в днр и лнр
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ДОНЕЦК, 15 июня - РИА Новости. Украинские войска в среду снова обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку, выпустив по ним в общей сложности 14 снарядов калибром 152 миллиметра, сообщает представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.25 (совпадает с мск) – населенный пункт Дылеевка – населенный пункт Гольмовский: выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра; 12.40 – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в среду сообщало о двух обстрелах Гольмовского со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибром 120 и 122 миллиметра. По Пантелеймоновке войска Украины открыли огонь один раз, применив снаряды калибром 152 миллиметра.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, сцкк, украина, ситуация в днр и лнр
Украинские войска обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку в ДНР
ДНР: ВСУ обстреляли Гольмовский и Пантелеймоновку, выпустив снаряды калибра 152 миллиметра