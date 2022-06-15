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Новикомбанк поддержит развитие морского приборостроения - РИА Новости, 15.06.2022
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Новикомбанк поддержит развитие морского приборостроения
Новикомбанк поддержит развитие морского приборостроения - РИА Новости, 15.06.2022
Новикомбанк поддержит развитие морского приборостроения
Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех и Корпорация морского приборостроения (КМП) заключили на площадке ПМЭФ-2022 соглашение об организации... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:16
2022-06-15T15:16
новости компаний - экономика
новикомбанк
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех и Корпорация морского приборостроения (КМП) заключили на площадке ПМЭФ-2022 соглашение об организации финансирования на 5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.Корпорация морского приборостроения – основной производитель приборов и оборудования в области высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии, динамического позиционирования, электронных систем наблюдения в надводных судах, подводных лодках и космосе."Поддержка технологического развития российских предприятий – одна из стратегических целей Новикомбанка. Мы предлагаем не просто кредитование, а полноценную организацию финансирования: банк анализирует каждый проект, предлагает свою экспертизу на всех этапах его реализации, уделяя особое внимание возможностям использования мер господдержки", – сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.Пресс-служба напоминает, что Новикомбанк и КМП уже имеют успешный опыт сотрудничества. Ранее Банк предоставил научно-производственному предприятию "Салют", входящему в группу компаний Корпорации, финансирование на цели укомплектования морских кораблей.
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Артем Смирнов
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новости компаний - экономика, новикомбанк, россия
15:16 15.06.2022
 

Новикомбанк поддержит развитие морского приборостроения

© Фото : Пресс-служба НовикомбанкаНовикомбанк отмечает 28-летие со дня своего основания
Новикомбанк отмечает 28-летие со дня своего основания - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Фото : Пресс-служба Новикомбанка
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех и Корпорация морского приборостроения (КМП) заключили на площадке ПМЭФ-2022 соглашение об организации финансирования на 5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.
Корпорация морского приборостроения – основной производитель приборов и оборудования в области высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии, динамического позиционирования, электронных систем наблюдения в надводных судах, подводных лодках и космосе.
Новикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
Вчера, 15:11
Новикомбанк предоставит ОСК льготное финансирование на пять млрд рублей
"Поддержка технологического развития российских предприятий – одна из стратегических целей Новикомбанка. Мы предлагаем не просто кредитование, а полноценную организацию финансирования: банк анализирует каждый проект, предлагает свою экспертизу на всех этапах его реализации, уделяя особое внимание возможностям использования мер господдержки", – сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.
Пресс-служба напоминает, что Новикомбанк и КМП уже имеют успешный опыт сотрудничества. Ранее Банк предоставил научно-производственному предприятию "Салют", входящему в группу компаний Корпорации, финансирование на цели укомплектования морских кораблей.
 
Новости компаний - ЭкономикаНовикомбанкРоссия
 
 
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