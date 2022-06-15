https://ria.ru/20220615/novikombank-1795491674.html

Новикомбанк поддержит развитие морского приборостроения

Новикомбанк поддержит развитие морского приборостроения - РИА Новости, 15.06.2022

Новикомбанк поддержит развитие морского приборостроения

Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех и Корпорация морского приборостроения (КМП) заключили на площадке ПМЭФ-2022 соглашение об организации... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T15:16

2022-06-15T15:16

2022-06-15T15:16

новости компаний - экономика

новикомбанк

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн – РИА Новости. Новикомбанк, опорный банк Госкорпорации Ростех и Корпорация морского приборостроения (КМП) заключили на площадке ПМЭФ-2022 соглашение об организации финансирования на 5 миллиардов рублей, сообщает пресс-служба банка.Корпорация морского приборостроения – основной производитель приборов и оборудования в области высокоточной навигации, гироскопии, гравиметрии, динамического позиционирования, электронных систем наблюдения в надводных судах, подводных лодках и космосе."Поддержка технологического развития российских предприятий – одна из стратегических целей Новикомбанка. Мы предлагаем не просто кредитование, а полноценную организацию финансирования: банк анализирует каждый проект, предлагает свою экспертизу на всех этапах его реализации, уделяя особое внимание возможностям использования мер господдержки", – сказала председатель правления Новикомбанка Елена Георгиева.Пресс-служба напоминает, что Новикомбанк и КМП уже имеют успешный опыт сотрудничества. Ранее Банк предоставил научно-производственному предприятию "Салют", входящему в группу компаний Корпорации, финансирование на цели укомплектования морских кораблей.

https://ria.ru/20220615/novikombank-1795490710.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, новикомбанк, россия