Рейтинг@Mail.ru
Новикомбанк предоставит ОСК льготное финансирование на пять млрд рублей - РИА Новости, 15.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220615/novikombank-1795490710.html
Новикомбанк предоставит ОСК льготное финансирование на пять млрд рублей
Новикомбанк предоставит ОСК льготное финансирование на пять млрд рублей - РИА Новости, 15.06.2022
Новикомбанк предоставит ОСК льготное финансирование на пять млрд рублей
Новикомбанк в рамках ПМЭФ заключил с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) кредитное соглашение о льготном финансировании на сумму 5 миллиардов рублей РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:11
2022-06-15T15:11
новости компаний - экономика
новикомбанк
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774307138_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_104094c8bd0819362785968d092324b3.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Новикомбанк в рамках ПМЭФ заключил с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) кредитное соглашение о льготном финансировании на сумму 5 миллиардов рублей для исполнения текущих контрактов, сообщила пресс-служба банка."Новикомбанк, опорный банк госкорпорации "Ростех", и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) заключили кредитное соглашение о льготном финансировании на Петербургском международном экономическом форуме. Банк предоставит льготное финансирование ОСК на сумму 5 миллиардов рублей для исполнения текущих контрактов", - говорится в сообщении.Новикомбанк сотрудничает с ОСК с 2012 года. В кредитный портфель банка входят проекты по строительству ледоколов, гражданских судов специального назначения, морской техники для освоения шельфа, а также по созданию экспортной продукции.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума
https://ria.ru/20220427/novikombank-1785729973.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Артем Смирнов
Артем Смирнов
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/16/1774307138_260:0:2991:2048_1920x0_80_0_0_1efd63b9a6a0a5714ff3fbe2808da6c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
новости компаний - экономика, новикомбанк, россия
15:11 15.06.2022
 

Новикомбанк предоставит ОСК льготное финансирование на пять млрд рублей

© Фото : Пресс-служба НовикомбанкаНовикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала
Новикомбанк в топе банков Европы по рентабельности акционерного капитала - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Фото : Пресс-служба Новикомбанка
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Новикомбанк в рамках ПМЭФ заключил с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) кредитное соглашение о льготном финансировании на сумму 5 миллиардов рублей для исполнения текущих контрактов, сообщила пресс-служба банка.
"Новикомбанк, опорный банк госкорпорации "Ростех", и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) заключили кредитное соглашение о льготном финансировании на Петербургском международном экономическом форуме. Банк предоставит льготное финансирование ОСК на сумму 5 миллиардов рублей для исполнения текущих контрактов", - говорится в сообщении.
Новикомбанк - РИА Новости, 1920, 27.04.2022
27 апреля, 13:26
Новикомбанк разработал комплексные решения для поддержки промышленности
Новикомбанк сотрудничает с ОСК с 2012 года. В кредитный портфель банка входят проекты по строительству ледоколов, гражданских судов специального назначения, морской техники для освоения шельфа, а также по созданию экспортной продукции.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума
 
Новости компаний - ЭкономикаНовикомбанкРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала