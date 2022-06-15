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Новикомбанк предоставит ОСК льготное финансирование на пять млрд рублей
Новикомбанк предоставит ОСК льготное финансирование на пять млрд рублей - РИА Новости, 15.06.2022
Новикомбанк предоставит ОСК льготное финансирование на пять млрд рублей
Новикомбанк в рамках ПМЭФ заключил с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) кредитное соглашение о льготном финансировании на сумму 5 миллиардов рублей РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T15:11
2022-06-15T15:11
2022-06-15T15:11
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Новикомбанк в рамках ПМЭФ заключил с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) кредитное соглашение о льготном финансировании на сумму 5 миллиардов рублей для исполнения текущих контрактов, сообщила пресс-служба банка."Новикомбанк, опорный банк госкорпорации "Ростех", и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) заключили кредитное соглашение о льготном финансировании на Петербургском международном экономическом форуме. Банк предоставит льготное финансирование ОСК на сумму 5 миллиардов рублей для исполнения текущих контрактов", - говорится в сообщении.Новикомбанк сотрудничает с ОСК с 2012 года. В кредитный портфель банка входят проекты по строительству ледоколов, гражданских судов специального назначения, морской техники для освоения шельфа, а также по созданию экспортной продукции.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости компаний - экономика, новикомбанк, россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Новикомбанк в рамках ПМЭФ заключил с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) кредитное соглашение о льготном финансировании на сумму 5 миллиардов рублей для исполнения текущих контрактов, сообщила пресс-служба банка.
"Новикомбанк
, опорный банк госкорпорации "Ростех", и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) заключили кредитное соглашение о льготном финансировании на Петербургском международном экономическом форуме. Банк предоставит льготное финансирование ОСК на сумму 5 миллиардов рублей для исполнения текущих контрактов", - говорится в сообщении.
Новикомбанк сотрудничает с ОСК с 2012 года. В кредитный портфель банка входят проекты по строительству ледоколов, гражданских судов специального назначения, морской техники для освоения шельфа, а также по созданию экспортной продукции.
Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума