https://ria.ru/20220615/novikombank-1795490710.html

Новикомбанк предоставит ОСК льготное финансирование на пять млрд рублей

Новикомбанк предоставит ОСК льготное финансирование на пять млрд рублей - РИА Новости, 15.06.2022

Новикомбанк предоставит ОСК льготное финансирование на пять млрд рублей

Новикомбанк в рамках ПМЭФ заключил с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) кредитное соглашение о льготном финансировании на сумму 5 миллиардов рублей РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T15:11

2022-06-15T15:11

2022-06-15T15:11

новости компаний - экономика

новикомбанк

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Новикомбанк в рамках ПМЭФ заключил с Объединенной судостроительной корпорацией (ОСК) кредитное соглашение о льготном финансировании на сумму 5 миллиардов рублей для исполнения текущих контрактов, сообщила пресс-служба банка."Новикомбанк, опорный банк госкорпорации "Ростех", и Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) заключили кредитное соглашение о льготном финансировании на Петербургском международном экономическом форуме. Банк предоставит льготное финансирование ОСК на сумму 5 миллиардов рублей для исполнения текущих контрактов", - говорится в сообщении.Новикомбанк сотрудничает с ОСК с 2012 года. В кредитный портфель банка входят проекты по строительству ледоколов, гражданских судов специального назначения, морской техники для освоения шельфа, а также по созданию экспортной продукции.Юбилейный XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума

https://ria.ru/20220427/novikombank-1785729973.html

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Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

новости компаний - экономика, новикомбанк, россия