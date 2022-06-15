https://ria.ru/20220615/natsizm-1795423197.html

В мире вновь прорастают зерна нацизма, заявил премьер Белоруссии

В мире вновь прорастают зерна нацизма, заявил премьер Белоруссии - РИА Новости, 15.06.2022

В мире вновь прорастают зерна нацизма, заявил премьер Белоруссии

Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что на фоне обострения в мире конфликтов вновь прорастают зерна нацизма. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T12:28

2022-06-15T12:28

2022-06-15T12:28

в мире

белоруссия

роман головченко

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МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что на фоне обострения в мире конфликтов вновь прорастают зерна нацизма."Как показывают события, трагические уроки прошлого игнорируются. И чем дальше мы отдаляемся от событий той войны (Великой Отечественной – ред.), тем больше возникает опасностей. Планета накаляется по-новому. Множатся новые очаги противостояния, социальные и этнические конфликты. И на этом фоне вновь прорастают зерна нацизма", – сказал Головченко, выступая в Минске на парламентской конференции "Историческая память: Великая победа, добытая единством".В частности, он назвал проявлением этого процесса разрушение в ряде стран памятников воинам-освободителям, героизацию нацистских преступников, фальсификацию исторической правды. "В душе каждого из нас поднимаются волны праведного возмущения, когда видим на телеэкранах, как поступают с такими монументами в некоторых соседних государствах", - подчеркнул глава белорусского правительства.Он заявил, что память о Великой Отечественной войне священна в Белоруссии, белорусский народ хранит память о подвиге советского народа, совершенном в ту войну. Премьер сказал, что в стране не сносили и не сносят памятники в память о погибших в те годы и монументы во славу подвига советского народа. Головченко подчеркнул, что сама такая мысль звучит для белорусов кощунственно.Премьер напомнил, что в Белоруссии на официальном уровне признан геноцид народа Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны, проводится расследование массового уничтожения мирных граждан, на законодательном уровне закреплено недопущение искажения и фальсификации истории. Головченко заявил, что Белоруссия выступает своеобразным антидотом к фашизму.

https://ria.ru/20220531/liberaly-1791830210.html

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белоруссия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, белоруссия, роман головченко