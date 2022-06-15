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В мире вновь прорастают зерна нацизма, заявил премьер Белоруссии - РИА Новости, 15.06.2022
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В мире вновь прорастают зерна нацизма, заявил премьер Белоруссии
В мире вновь прорастают зерна нацизма, заявил премьер Белоруссии - РИА Новости, 15.06.2022
В мире вновь прорастают зерна нацизма, заявил премьер Белоруссии
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что на фоне обострения в мире конфликтов вновь прорастают зерна нацизма. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:28
2022-06-15T12:28
в мире
белоруссия
роман головченко
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МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что на фоне обострения в мире конфликтов вновь прорастают зерна нацизма."Как показывают события, трагические уроки прошлого игнорируются. И чем дальше мы отдаляемся от событий той войны (Великой Отечественной – ред.), тем больше возникает опасностей. Планета накаляется по-новому. Множатся новые очаги противостояния, социальные и этнические конфликты. И на этом фоне вновь прорастают зерна нацизма", – сказал Головченко, выступая в Минске на парламентской конференции "Историческая память: Великая победа, добытая единством".В частности, он назвал проявлением этого процесса разрушение в ряде стран памятников воинам-освободителям, героизацию нацистских преступников, фальсификацию исторической правды. "В душе каждого из нас поднимаются волны праведного возмущения, когда видим на телеэкранах, как поступают с такими монументами в некоторых соседних государствах", - подчеркнул глава белорусского правительства.Он заявил, что память о Великой Отечественной войне священна в Белоруссии, белорусский народ хранит память о подвиге советского народа, совершенном в ту войну. Премьер сказал, что в стране не сносили и не сносят памятники в память о погибших в те годы и монументы во славу подвига советского народа. Головченко подчеркнул, что сама такая мысль звучит для белорусов кощунственно.Премьер напомнил, что в Белоруссии на официальном уровне признан геноцид народа Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны, проводится расследование массового уничтожения мирных граждан, на законодательном уровне закреплено недопущение искажения и фальсификации истории. Головченко заявил, что Белоруссия выступает своеобразным антидотом к фашизму.
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в мире, белоруссия, роман головченко
12:28 15.06.2022
 
В мире вновь прорастают зерна нацизма, заявил премьер Белоруссии

Премьер Белоруссии Головченко заявил о вновь прорастающих в мире зернах нацизма

© Министерство обороны РФ Виктор Толочко / Перейти в фотобанкПремьер-министр Белоруссии Роман Головченко
Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Министерство обороны РФ Виктор Толочко
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Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко. Архивное фото
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МИНСК, 15 июн – РИА Новости. Премьер-министр Белоруссии Роман Головченко заявил, что на фоне обострения в мире конфликтов вновь прорастают зерна нацизма.
"Как показывают события, трагические уроки прошлого игнорируются. И чем дальше мы отдаляемся от событий той войны (Великой Отечественной – ред.), тем больше возникает опасностей. Планета накаляется по-новому. Множатся новые очаги противостояния, социальные и этнические конфликты. И на этом фоне вновь прорастают зерна нацизма", – сказал Головченко, выступая в Минске на парламентской конференции "Историческая память: Великая победа, добытая единством".
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В частности, он назвал проявлением этого процесса разрушение в ряде стран памятников воинам-освободителям, героизацию нацистских преступников, фальсификацию исторической правды. "В душе каждого из нас поднимаются волны праведного возмущения, когда видим на телеэкранах, как поступают с такими монументами в некоторых соседних государствах", - подчеркнул глава белорусского правительства.
Он заявил, что память о Великой Отечественной войне священна в Белоруссии, белорусский народ хранит память о подвиге советского народа, совершенном в ту войну. Премьер сказал, что в стране не сносили и не сносят памятники в память о погибших в те годы и монументы во славу подвига советского народа. Головченко подчеркнул, что сама такая мысль звучит для белорусов кощунственно.
Премьер напомнил, что в Белоруссии на официальном уровне признан геноцид народа Белорусской ССР в годы Великой Отечественной войны, проводится расследование массового уничтожения мирных граждан, на законодательном уровне закреплено недопущение искажения и фальсификации истории. Головченко заявил, что Белоруссия выступает своеобразным антидотом к фашизму.
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7 июня, 12:31Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Знаки фашистов и карателей: в чем ложь "Азова"*Нацисты из украинского объединения "Азов"* неожиданно отказались от символики СС. Если "людоедские" знаки можно легко спрятать в попытке исправить имидж, то человеконенавистническое мировоззрение никуда не денешь. "Волчий крюк" "Азова"* — это далеко не единственный нацистский знак украинских карателей.
 
В миреБелоруссияРоман Головченко
 
 
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