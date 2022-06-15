https://ria.ru/20220615/most-1795371928.html

Стыковка нового моста через Зею в Благовещенске пройдет в августе

Стыковка нового моста через Зею в Благовещенске пройдет в августе - РИА Новости, 15.06.2022

Стыковка нового моста через Зею в Благовещенске пройдет в августе

Строители в августе состыкуют две части моста через реку Зея в Амурской области, сообщил губернатор Василий Орлов. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T10:27

2022-06-15T10:27

2022-06-15T10:27

амурская область

благовещенск

василий орлов (губернатор)

строительство

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ВЛАДИВОСТОК/БЛАГОВЕЩЕНСК, 15 июн – РИА Новости. Строители в августе состыкуют две части моста через реку Зея в Амурской области, сообщил губернатор Василий Орлов.В конце апреля 2020 года во время совещания у президента он сообщил, что на единственном мосту через реку Зея просела плита, в связи с этим Орлов попросил главу государства рассмотреть возможность изменить сроки строительства нового моста в Благовещенске, на возведение которого в федеральном бюджете предусмотрены 9 миллиардов рублей на 2021-2022 годы. Позднее в мэрии города сообщили, что поврежденный мост отремонтировали, движение по нему возможно для автомобилей массой до 25 тонн."В августе будет проведена стыковка нового моста через Зею, это важный этап в строительстве. Проделана большая работа, впереди не меньше. Стройка автомобильного моста — это один из крупнейших инфраструктурных объектов Приамурья за последние десятилетия. Он будет готов в 2023 году. Мост будет двухполосным, он значительно разгрузит действующий. Это позволит людям быстрее, безопаснее и с большим комфортом передвигаться между областным центром, пригородными поселками и федеральной трассой", - приводит правительство региона слова Орлова.Власти отмечают, что на Зейском мосту завершился самый протяженный этап надвижки пролетного строения. За 7 дней строители выполнили надвижку металлоконструкций в 3 пролета общей протяженностью 252 метра.Строить новый Зейский мост начали в 2020 году, ввести его в эксплуатацию планируется в 2023 году. Строители АО "БТС- МОСТ" возводят мостовое сооружение одновременно с двух берегов. Основой автомобильного моста станут 26 опор и вантовая конструкция. Общая протяженность объекта - 9 километров, из которых 2 километра – мостовая часть, 7 километров – подходы.Строительство нового мостового перехода позволит разгрузить существующий мост, расположенный выше по течению реки на 40-60%.Старый мост, построенный в 1981 году, - единственный подъезд от федеральной трассы "Амур", а также единственный выход на левый берег реки Зея. Мост капитально не ремонтировали с момента постройки.

https://ria.ru/20220609/stroymaterialy-1794263660.html

благовещенск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

благовещенск, василий орлов (губернатор), строительство