https://ria.ru/20220615/moskva-1795385987.html

Около 12 тысяч "зебр" разметили в Москве с апреля

Около 12 тысяч "зебр" разметили в Москве с апреля - РИА Новости, 15.06.2022

Около 12 тысяч "зебр" разметили в Москве с апреля

Около 12 тысяч пешеходных переходов разметили в столице с апреля, всего планируется сделать почти вдвое больше, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T11:18

2022-06-15T11:18

2022-06-15T11:21

москва сегодня: мегаполис для жизни

москва

городское хозяйство москвы

петр бирюков

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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Около 12 тысяч пешеходных переходов разметили в столице с апреля, всего планируется сделать почти вдвое больше, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков."Работы по нанесению разметки на пешеходных переходах стартовали в апреле, в настоящее время разметили 12 тысяч "зебр", всего сделаем 22 тысячи. В первую очередь обновляем разметку возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных транспортно-пересадочных узлов, парков, театров и кинотеатров", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.При нанесении разметки используются материалы отечественных производителей, в частности термопластик. Его главное преимущество – высокая прочность, благодаря чему полосы долго не стираются. А чтобы "зебра" была хорошо видна в темное время суток, в состав материала добавляют светоотражающие стеклошарики.Работы по нанесению разметки проводятся преимущественно поздно вечером и ночью.

https://ria.ru/20220614/moskva-1795114974.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, петр бирюков