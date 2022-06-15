11:18 15.06.2022 (обновлено: 11:21 15.06.2022)
Около 12 тысяч "зебр" разметили в Москве с апреля
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкЛюди переходят проезжую часть возле ТЦ "Европейский" в Москве
МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. Около 12 тысяч пешеходных переходов разметили в столице с апреля, всего планируется сделать почти вдвое больше, сообщил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Работы по нанесению разметки на пешеходных переходах стартовали в апреле, в настоящее время разметили 12 тысяч "зебр", всего сделаем 22 тысячи. В первую очередь обновляем разметку возле дошкольных и учебных заведений, лечебно-профилактических учреждений, крупных транспортно-пересадочных узлов, парков, театров и кинотеатров", – сказал Бирюков, чьи слова приводятся в официальном Telegram-канале комплекса городского хозяйства Москвы.
При нанесении разметки используются материалы отечественных производителей, в частности термопластик. Его главное преимущество – высокая прочность, благодаря чему полосы долго не стираются. А чтобы "зебра" была хорошо видна в темное время суток, в состав материала добавляют светоотражающие стеклошарики.
Работы по нанесению разметки проводятся преимущественно поздно вечером и ночью.