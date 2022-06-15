https://ria.ru/20220615/mikrobiznes-1795262885.html

КМСП: микробизнес в торговле, общепите и строительстве рос быстрее

КМСП: микробизнес в торговле, общепите и строительстве рос быстрее - РИА Новости, 15.06.2022

КМСП: микробизнес в торговле, общепите и строительстве рос быстрее

Наилучшую динамику перехода из категории микробизнес в малый и средний бизнес в 2021 году продемонстрировали общепит, доставка продуктов, оптовая и розничная... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T09:00

2022-06-15T09:00

2022-06-15T08:59

россия

корпорация мсп

экономика

александр исаевич

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Наилучшую динамику перехода из категории микробизнес в малый и средний бизнес в 2021 году продемонстрировали общепит, доставка продуктов, оптовая и розничная торговля, а также строительство, сообщает Корпорация МСП.Ежегодный рейтинг отраслей и регионов по динамике перехода бизнеса из группы в группу (из микробизнеса - в малый бизнес, из микро - в средний бизнес и из малого - в средний бизнес) в 2021 году, составленный на основе данных сервиса "Статистика" на МСП.РФ, который агрегирует информацию ФНС, а также единого реестра субъектов МСП, Корпорация МСП представит на ПМЭФ-2022.Регионами-лидерами по приросту количества переходов стали Мурманская, Калужская, Псковская, Курская, Тверская области, Чувашская и Удмуртская Республики, Марий Эл.Наибольший прирост выросших предприятий зафиксирован в ресторанном бизнесе, доставке продуктов, строительстве, неспециализированной оптовой или розничной торговле.По итогам пилотной оценки лидером в категории "Из микро - в малый бизнес" является Амурская область, "Из малого - в средний бизнес" — Курганская область."В ряде регионов в течение года некоторые микропредприятия совершили рывок, перейдя сразу в категорию среднего бизнеса. По этому показателю в числе лидеров — Волгоградская и Калужская области, Чувашская Республика, ЯНАО, Сахалинская область, Мордовия, Челябинская область, ХМАО, Калининградская и Саратовская области", - отметили в КМСП.Больше всего таких компаний оказалось в сфере строительства, общепита, доставки и перевозки грузов автотранспортом. Также среди отраслей-лидеров — оптовая торговля фруктами и овощами, а также компьютерными устройствами, строительные специализированные работы, выращивание зерновых."Показатели переходов предприятий из одной категории в другую — это дополнительные факторы для оценки "самочувствия" бизнеса. Они помогают более комплексно оценить степень развития МСП и драйверы, которые ему способствуют в регионах. Серьезным подспорьем предпринимателям стали меры господдержки: в строительной отрасли одним из важных факторов была льготная ипотека, а в сфере общепита — господдержка малого и среднего бизнеса вкупе с адаптацией бизнеса к новым реалиям и развитием новых направлений, таких как онлайн-заказы, работа "на вынос", доставка готовых блюд", — прокомментировал генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич, слова которого приводятся в сообщении.В КМСП добавили, что в ряде регионов есть отрасли-лидеры по переходам бизнеса из категории в категорию, нехарактерные для остальной страны. К примеру, в Чувашской Республике в топ-3 вошла разработка компьютерного ПО, а в Тульской области — производство верхней одежды. В то же время, в Курганской области в лидерах роста — выращивание зерновых культур.

https://ria.ru/20220609/biznes-1794273851.html

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россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

россия, корпорация мсп, экономика, александр исаевич