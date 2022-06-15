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Медики ВДВ оказывают медпомощь военным и гражданским ЛНР - РИА Новости, 15.06.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220615/mediki-1795345578.html
Медики ВДВ оказывают медпомощь военным и гражданским ЛНР
Медики ВДВ оказывают медпомощь военным и гражданским ЛНР - РИА Новости, 15.06.2022
Медики ВДВ оказывают медпомощь военным и гражданским ЛНР
Врачи отдельного аэромобильного медотряда ВДВ России развернули мобильные модули в ЛНР, где оказывают медицинскую помощь военным и гражданскому населению... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T05:21
2022-06-15T05:21
специальная военная операция на украине
лнр
в мире
воздушно-десантные войска россии
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МОСКВА, 15 июня — РИА Новости. Врачи отдельного аэромобильного медотряда ВДВ России развернули мобильные модули в ЛНР, где оказывают медицинскую помощь военным и гражданскому населению республики, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.Всем обратившимся к российским медикам гражданам ежедневно предоставляются консультации врачей, в экстренных случаях, при наличии показаний к операции, они также проводятся на базе отряда."Мы в огромном большом надувном госпитале, в котором присутствуют абсолютно все специалисты для того, чтобы качественно выявить и вылечить недуг военнослужащего, вне зависимости от того, какого он характера. Мы оборудованы современным оборудованием российского производства", — рассказал командир аэромобильного медотряда ВДВ гвардии майор медслужбы Юрий Бровко, видео беседы с которым приводит Минобороны.Военный врач отметил, что помимо лечения боевых травм и ранений в мобильном госпитале ведётся "обычный" поликлинический прием мирного населения."Знаете, есть названные герои, есть много и невоспетых героев, но каждый из сотрудников отдельного медицинского отряда аэромобильного каждый день совершает маленькое чудо, каждый в своем направлении. Кто-то не спит, чтобы приготовить еду для раненных, кто-то их моет, кто-то их носит, кто-то их лечит, кто-то их обслуживает, и для меня они все герои, с огромной буквы "Человек", — рассказал он.
https://ria.ru/20220418/berdyansk-1784148368.html
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лнр, в мире, воздушно-десантные войска россии
05:21 15.06.2022
 
Медики ВДВ оказывают медпомощь военным и гражданским ЛНР

Врачи аэромобильного медотряда ВДВ оказывают медпомощь военным и гражданским ЛНР

© РИА Новости / РИА Новости / Перейти в фотобанкМедсестра готовит операционную во временном госпитале
Медсестра готовит операционную во временном госпитале - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© РИА Новости / РИА Новости
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Медсестра готовит операционную во временном госпитале. Архивное фото
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МОСКВА, 15 июня — РИА Новости. Врачи отдельного аэромобильного медотряда ВДВ России развернули мобильные модули в ЛНР, где оказывают медицинскую помощь военным и гражданскому населению республики, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.
"В связи с загруженностью системы здравоохранения ЛНР российские военные врачи приняли на себя часть забот о жителях республики — ведут поликлинический приём граждан, в том числе детей", — говорится в сообщении.
Всем обратившимся к российским медикам гражданам ежедневно предоставляются консультации врачей, в экстренных случаях, при наличии показаний к операции, они также проводятся на базе отряда.
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"Мы в огромном большом надувном госпитале, в котором присутствуют абсолютно все специалисты для того, чтобы качественно выявить и вылечить недуг военнослужащего, вне зависимости от того, какого он характера. Мы оборудованы современным оборудованием российского производства", — рассказал командир аэромобильного медотряда ВДВ гвардии майор медслужбы Юрий Бровко, видео беседы с которым приводит Минобороны.
Военный врач отметил, что помимо лечения боевых травм и ранений в мобильном госпитале ведётся "обычный" поликлинический прием мирного населения.
"Знаете, есть названные герои, есть много и невоспетых героев, но каждый из сотрудников отдельного медицинского отряда аэромобильного каждый день совершает маленькое чудо, каждый в своем направлении. Кто-то не спит, чтобы приготовить еду для раненных, кто-то их моет, кто-то их носит, кто-то их лечит, кто-то их обслуживает, и для меня они все герои, с огромной буквы "Человек", — рассказал он.
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