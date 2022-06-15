https://ria.ru/20220615/mediki-1795345578.html

Медики ВДВ оказывают медпомощь военным и гражданским ЛНР

Медики ВДВ оказывают медпомощь военным и гражданским ЛНР - РИА Новости, 15.06.2022

Медики ВДВ оказывают медпомощь военным и гражданским ЛНР

Врачи отдельного аэромобильного медотряда ВДВ России развернули мобильные модули в ЛНР, где оказывают медицинскую помощь военным и гражданскому населению... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T05:21

2022-06-15T05:21

2022-06-15T05:21

специальная военная операция на украине

лнр

в мире

воздушно-десантные войска россии

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МОСКВА, 15 июня — РИА Новости. Врачи отдельного аэромобильного медотряда ВДВ России развернули мобильные модули в ЛНР, где оказывают медицинскую помощь военным и гражданскому населению республики, сообщили в среду в пресс-службе Минобороны РФ.Всем обратившимся к российским медикам гражданам ежедневно предоставляются консультации врачей, в экстренных случаях, при наличии показаний к операции, они также проводятся на базе отряда."Мы в огромном большом надувном госпитале, в котором присутствуют абсолютно все специалисты для того, чтобы качественно выявить и вылечить недуг военнослужащего, вне зависимости от того, какого он характера. Мы оборудованы современным оборудованием российского производства", — рассказал командир аэромобильного медотряда ВДВ гвардии майор медслужбы Юрий Бровко, видео беседы с которым приводит Минобороны.Военный врач отметил, что помимо лечения боевых травм и ранений в мобильном госпитале ведётся "обычный" поликлинический прием мирного населения."Знаете, есть названные герои, есть много и невоспетых героев, но каждый из сотрудников отдельного медицинского отряда аэромобильного каждый день совершает маленькое чудо, каждый в своем направлении. Кто-то не спит, чтобы приготовить еду для раненных, кто-то их моет, кто-то их носит, кто-то их лечит, кто-то их обслуживает, и для меня они все герои, с огромной буквы "Человек", — рассказал он.

https://ria.ru/20220418/berdyansk-1784148368.html

https://ria.ru/20220612/lnr-1794953108.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

лнр, в мире, воздушно-десантные войска россии