https://ria.ru/20220615/mcdonalds-1795439997.html

Юрист оценил шансы дальневосточной сети засудить преемника McDonald's

Юрист оценил шансы дальневосточной сети засудить преемника McDonald's - РИА Новости, 15.06.2022

Юрист оценил шансы дальневосточной сети засудить преемника McDonald's

Претензии сети точек быстрого питания "Еда и точка" к новому бренду сети-преемника McDonald's в России "Вкусно - и точка" небезосновательны, шансы добиться... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T13:08

2022-06-15T13:08

2022-06-15T13:08

россия

mcdonald's corporation

"вкусно — и точка" (сеть ресторанов)

происшествия

владивосток

федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)

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МОСКВА, 15 июн – РИА Новости. Претензии сети точек быстрого питания "Еда и точка" к новому бренду сети-преемника McDonald's в России "Вкусно - и точка" небезосновательны, шансы добиться названия есть, заявил РИА Новости на правах эксперта адвокат Евгений Дедков.Он отметил, что специалисты Роспатента или суды при рассмотрении споров учитывают конкретное исполнение - фонетическое, смысловое сходство. А в данном случае элемент "и точка" – это сильная часть названия, благодаря ему появляется сходство."Фонетически сходство есть. Оценивается также визуальное и графическое исполнение, эксперты будут учитывать, как все выглядит в целом. А также фактическую сторону дела - есть ли угроза конкуренции, пересекаются ли потребители. Однозначно сказать, что претензии безосновательны, нельзя", - пояснил Дедков.В случае спора экспертам предстоит оценить два параметра: в отношении каких категорий зарегистрирован товарный знак и характеристики самого обозначения - фонетические, семантические и графические, резюмировал юрист.Ранее руководитель сети точек быстрого питания "Еда и точка" во Владивостоке Сергей Понкратов заявил о намерении в ходе переговоров или через суд добиться изменения названия бренда "Вкусно - и точка" из-за сходства в названии.По его словам, "Еда и точка" насчитывает 20 филиалов, узнаваема во Владивостоке, работает под этой торговой маркой с 2018 года, товарный знак зарегистрирован.РИА Новости пока не располагает комментарием представителей сети "Вкусно - и точка" по поводу данной ситуации.Американская корпорация McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне военной операции на Украине. В мае стало известно, что сеть фастфуда продает свой российский бизнес предпринимателю Александру Говору, который будет управлять ресторанами под новым брендом.Первые 15 ресторанов российской сети-преемника McDonald's "Вкусно - и точка" открылись 12 июня. До середины июля постепенно должны открыться остальные рестораны сети.

https://ria.ru/20220615/vkusno-1795388079.html

https://ria.ru/20220614/sud-1795152551.html

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владивосток

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, mcdonald's corporation, "вкусно — и точка" (сеть ресторанов), происшествия, владивосток, федеральная служба по интеллектуальной собственности (роспатент)