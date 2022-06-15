https://ria.ru/20220615/manifestatsiya-1795616914.html

В Милане прошла манифестация против отмены русской культуры

В Милане прошла манифестация против отмены русской культуры - РИА Новости, 15.06.2022

В Милане прошла манифестация против отмены русской культуры

Около сотни человек в Милане приняли участие в манифестации против отмены русской культуры и любой формы дискриминации, рассказали РИА Новости участники акции. РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T23:33

2022-06-15T23:33

2022-06-15T23:33

аль бано

рим

ла скала

италия

культура

россия

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РИМ, 15 июн – РИА Новости. Около сотни человек в Милане приняли участие в манифестации против отмены русской культуры и любой формы дискриминации, рассказали РИА Новости участники акции.Мероприятие состоялось на площади под Аркой Мира спустя месяц после аналогичного митинга, который прошел в центре Рима. Как рассказала РИА Новости организатор акции, генеральный секретарь ассоциации "Друзья Великой России" Юлия Базарова, солидарность с участниками выразили певец Аль Бано, актер Пиппо Франко и другие итальянские культурные деятели, социологи, искусствоведы и поэты."Прошел месяц, и мы увидели, что миланская "Ла Скала" откроет новый сезон оперой Мусоргского. В Риме в начале мая прошел концерт классической музыки с произведениями русских композиторов. То есть существуют положительные сигналы", - сказала Базарова.По его словам, нынешний митинг проходит под лозунгами "Культура - это диалог народов", "От культуры к правде", "Нет - русофобии". Помимо представителей русскоязычных и итальянских культурных кругов в митинге приняли участие танцоры из ансамбля традиционных танцев "Россияна".

https://ria.ru/20220530/italiya-1791640276.html

рим

италия

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

аль бано, рим, ла скала, италия, культура, россия