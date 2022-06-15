В Милане прошла манифестация против отмены русской культуры
Около сотни человек в Милане приняли участие в манифестации против отмены русской культуры
© Радио Sputnik Светлана ЕреминаВид на Милан с собора Рождества Девы Марии
© Радио Sputnik Светлана Еремина
Вид на Милан с собора Рождества Девы Марии. Архивное фото
РИМ, 15 июн – РИА Новости. Около сотни человек в Милане приняли участие в манифестации против отмены русской культуры и любой формы дискриминации, рассказали РИА Новости участники акции.
Мероприятие состоялось на площади под Аркой Мира спустя месяц после аналогичного митинга, который прошел в центре Рима. Как рассказала РИА Новости организатор акции, генеральный секретарь ассоциации "Друзья Великой России" Юлия Базарова, солидарность с участниками выразили певец Аль Бано, актер Пиппо Франко и другие итальянские культурные деятели, социологи, искусствоведы и поэты.
"Прошел месяц, и мы увидели, что миланская "Ла Скала" откроет новый сезон оперой Мусоргского. В Риме в начале мая прошел концерт классической музыки с произведениями русских композиторов. То есть существуют положительные сигналы", - сказала Базарова.
По его словам, нынешний митинг проходит под лозунгами "Культура - это диалог народов", "От культуры к правде", "Нет - русофобии". Помимо представителей русскоязычных и итальянских культурных кругов в митинге приняли участие танцоры из ансамбля традиционных танцев "Россияна".