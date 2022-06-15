Рейтинг@Mail.ru
В Милане прошла манифестация против отмены русской культуры - РИА Новости, 15.06.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220615/manifestatsiya-1795616914.html
В Милане прошла манифестация против отмены русской культуры
В Милане прошла манифестация против отмены русской культуры - РИА Новости, 15.06.2022
В Милане прошла манифестация против отмены русской культуры
Около сотни человек в Милане приняли участие в манифестации против отмены русской культуры и любой формы дискриминации, рассказали РИА Новости участники акции. РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T23:33
2022-06-15T23:33
аль бано
рим
ла скала
италия
культура
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156148/49/1561484900_0:0:2867:1613_1920x0_80_0_0_7f2f533cd07f4d8df17d25d7f9c7705b.jpg
РИМ, 15 июн – РИА Новости. Около сотни человек в Милане приняли участие в манифестации против отмены русской культуры и любой формы дискриминации, рассказали РИА Новости участники акции.Мероприятие состоялось на площади под Аркой Мира спустя месяц после аналогичного митинга, который прошел в центре Рима. Как рассказала РИА Новости организатор акции, генеральный секретарь ассоциации "Друзья Великой России" Юлия Базарова, солидарность с участниками выразили певец Аль Бано, актер Пиппо Франко и другие итальянские культурные деятели, социологи, искусствоведы и поэты."Прошел месяц, и мы увидели, что миланская "Ла Скала" откроет новый сезон оперой Мусоргского. В Риме в начале мая прошел концерт классической музыки с произведениями русских композиторов. То есть существуют положительные сигналы", - сказала Базарова.По его словам, нынешний митинг проходит под лозунгами "Культура - это диалог народов", "От культуры к правде", "Нет - русофобии". Помимо представителей русскоязычных и итальянских культурных кругов в митинге приняли участие танцоры из ансамбля традиционных танцев "Россияна".
https://ria.ru/20220530/italiya-1791640276.html
рим
италия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156148/49/1561484900_136:0:2867:2048_1920x0_80_0_0_41f993d476f44b16cc86f77ebbdff759.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аль бано, рим, ла скала, италия, культура, россия
23:33 15.06.2022
 
В Милане прошла манифестация против отмены русской культуры

Около сотни человек в Милане приняли участие в манифестации против отмены русской культуры

© Радио Sputnik Светлана ЕреминаВид на Милан с собора Рождества Девы Марии
Вид на Милан с собора Рождества Девы Марии - РИА Новости, 1920, 15.06.2022
© Радио Sputnik Светлана Еремина
Вид на Милан с собора Рождества Девы Марии. Архивное фото
Читать ria.ru в
РИМ, 15 июн – РИА Новости. Около сотни человек в Милане приняли участие в манифестации против отмены русской культуры и любой формы дискриминации, рассказали РИА Новости участники акции.
Мероприятие состоялось на площади под Аркой Мира спустя месяц после аналогичного митинга, который прошел в центре Рима. Как рассказала РИА Новости организатор акции, генеральный секретарь ассоциации "Друзья Великой России" Юлия Базарова, солидарность с участниками выразили певец Аль Бано, актер Пиппо Франко и другие итальянские культурные деятели, социологи, искусствоведы и поэты.
"Прошел месяц, и мы увидели, что миланская "Ла Скала" откроет новый сезон оперой Мусоргского. В Риме в начале мая прошел концерт классической музыки с произведениями русских композиторов. То есть существуют положительные сигналы", - сказала Базарова.
По его словам, нынешний митинг проходит под лозунгами "Культура - это диалог народов", "От культуры к правде", "Нет - русофобии". Помимо представителей русскоязычных и итальянских культурных кругов в митинге приняли участие танцоры из ансамбля традиционных танцев "Россияна".
Скрипка - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 08:07Культура
Мэр Гориции назвал решение убрать русских композиторов из конкурса безумием
 
Аль БаноРимЛа СкалаИталияКультураРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала