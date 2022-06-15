https://ria.ru/20220615/lekarstva-1795526456.html
Жителям 79 отдаленных НП Подмосковья доставляют на дом льготные лекарства
Жителям 79 отдаленных НП Подмосковья доставляют на дом льготные лекарства - РИА Новости, 15.06.2022
Жителям 79 отдаленных НП Подмосковья доставляют на дом льготные лекарства
В Московской области жители 79 населённых пунктов обеспечены доставкой льготных лекарств, проект запустился в апреле текущего года, рассказали в региональном... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T16:44
2022-06-15T16:44
2022-06-15T16:46
новости подмосковья
светлана стригункова
здоровье - общество
общество
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Московской области жители 79 населённых пунктов обеспечены доставкой льготных лекарств, проект запустился в апреле текущего года, рассказали в региональном минздраве."В апреле этого года для удобства жителей удаленных территорий мы запустили проект, когда льготное лекарство доставляется на дом, сотрудниками государственной аптечной сети "Мособлмедсервис". В настоящее время лекарствами уже обеспечено 668 человек в 79 населенных пунктах региона", - приводят слова первого зампреда подмосковного правительства Светланы Стригунковой в сообщении.Отмечается, что доставку лекарств организовали на время прохождения лицензирования ФАПов и обучения медработников отпуску льготных препаратов.
https://ria.ru/20220614/krov-1795194756.html
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
светлана стригункова , здоровье - общество, общество, московская область (подмосковье)