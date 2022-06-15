https://ria.ru/20220615/lekarstva-1795526456.html

Жителям 79 отдаленных НП Подмосковья доставляют на дом льготные лекарства

Жителям 79 отдаленных НП Подмосковья доставляют на дом льготные лекарства - РИА Новости, 15.06.2022

Жителям 79 отдаленных НП Подмосковья доставляют на дом льготные лекарства

В Московской области жители 79 населённых пунктов обеспечены доставкой льготных лекарств, проект запустился в апреле текущего года, рассказали в региональном... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T16:44

2022-06-15T16:44

2022-06-15T16:46

новости подмосковья

светлана стригункова

здоровье - общество

общество

московская область (подмосковье)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/01/1595471930_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_b43c05be4227cc3d86d230c4360fc3d3.jpg

МОСКВА, 15 июн - РИА Новости. В Московской области жители 79 населённых пунктов обеспечены доставкой льготных лекарств, проект запустился в апреле текущего года, рассказали в региональном минздраве."В апреле этого года для удобства жителей удаленных территорий мы запустили проект, когда льготное лекарство доставляется на дом, сотрудниками государственной аптечной сети "Мособлмедсервис". В настоящее время лекарствами уже обеспечено 668 человек в 79 населенных пунктах региона", - приводят слова первого зампреда подмосковного правительства Светланы Стригунковой в сообщении.Отмечается, что доставку лекарств организовали на время прохождения лицензирования ФАПов и обучения медработников отпуску льготных препаратов.

https://ria.ru/20220614/krov-1795194756.html

московская область (подмосковье)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

светлана стригункова , здоровье - общество, общество, московская область (подмосковье)