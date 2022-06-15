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Луценко: необходимо быстрее принять закон о выездной торговле лекарствами
Луценко: необходимо быстрее принять закон о выездной торговле лекарствами - РИА Новости, 15.06.2022
Луценко: необходимо быстрее принять закон о выездной торговле лекарствами
Участники 61-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, прошедшей в Нарьян-Маре, приняли решение направить в Госдуму обращение с просьбой... РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T12:22
2022-06-15T12:22
2022-06-15T12:22
вологодская область
общество
россия
здоровье - общество
андрей луценко
законодательное собрание вологодской области
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ВОЛОГДА, 15 июн – РИА Новости. Участники 61-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, прошедшей в Нарьян-Маре, приняли решение направить в Госдуму обращение с просьбой включить законопроект о выездной торговле лекарствами в перечень приоритетных и подлежащих первоочередному рассмотрению, сообщил председатель ПАСЗР, глава Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.Как пояснили в пресс-службе вологодского Заксобрания, в настоящее время розничная торговля лекарственными препаратами разрешена в сельских амбулаториях, ФАПах и центрах общей врачебной практики, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность. Однако из-за нехватки кадров обслуживание населения в этих учреждениях часто осуществляется в выездной форме, при этом продажа лекарств не производится.Одним из выходов, по мнению парламентариев, могла бы стать организация выездной торговли лекарственными препаратами. Соответствующий законопроект уже был поддержан правительством РФ и принят Госдумой в первом чтении.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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общество, россия, здоровье - общество, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области
ВОЛОГДА, 15 июн – РИА Новости. Участники 61-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, прошедшей в Нарьян-Маре, приняли решение направить в Госдуму обращение с просьбой включить законопроект о выездной торговле лекарствами в перечень приоритетных и подлежащих первоочередному рассмотрению, сообщил председатель ПАСЗР, глава Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.
Как пояснили в пресс-службе вологодского Заксобрания, в настоящее время розничная торговля лекарственными препаратами разрешена в сельских амбулаториях, ФАПах и центрах общей врачебной практики, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность. Однако из-за нехватки кадров обслуживание населения в этих учреждениях часто осуществляется в выездной форме, при этом продажа лекарств не производится.
"Жителям сельской местности зачастую просто негде купить необходимые препараты. Существует дистанционный способ. Но в силу разных причин, в том числе ограничений по ассортименту, отсутствия стабильного интернета и преклонного возраста многих сельских жителей, этот метод не позволяет решить проблему", - приводятся в сообщении пояснения Луценко.
Одним из выходов, по мнению парламентариев, могла бы стать организация выездной торговли лекарственными препаратами. Соответствующий законопроект уже был поддержан правительством РФ
и принят Госдумой
в первом чтении.
"Это особенно актуально в сегодняшних реалиях, когда рвутся логистические цепочки, законодательные ограничения по ассортименту препаратов при дистанционной продаже не позволяют в полной мере закрыть потребность пациентов. Если он будет принят, жители сельской местности, в особенности, отдаленных районов, смогут покупать необходимые лекарства в своих населенных пунктах, им не придется ездить в районные центры, тратить дополнительные силы, время и средства", - заключил Луценко.