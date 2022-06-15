https://ria.ru/20220615/lekarstva-1795418832.html

Луценко: необходимо быстрее принять закон о выездной торговле лекарствами

Луценко: необходимо быстрее принять закон о выездной торговле лекарствами - РИА Новости, 15.06.2022

Луценко: необходимо быстрее принять закон о выездной торговле лекарствами

Участники 61-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, прошедшей в Нарьян-Маре, приняли решение направить в Госдуму обращение с просьбой... РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T12:22

2022-06-15T12:22

2022-06-15T12:22

вологодская область

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россия

здоровье - общество

андрей луценко

законодательное собрание вологодской области

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ВОЛОГДА, 15 июн – РИА Новости. Участники 61-й Конференции Парламентской Ассоциации Северо-Запада России, прошедшей в Нарьян-Маре, приняли решение направить в Госдуму обращение с просьбой включить законопроект о выездной торговле лекарствами в перечень приоритетных и подлежащих первоочередному рассмотрению, сообщил председатель ПАСЗР, глава Законодательного Собрания Вологодской области Андрей Луценко.Как пояснили в пресс-службе вологодского Заксобрания, в настоящее время розничная торговля лекарственными препаратами разрешена в сельских амбулаториях, ФАПах и центрах общей врачебной практики, имеющих лицензию на фармацевтическую деятельность. Однако из-за нехватки кадров обслуживание населения в этих учреждениях часто осуществляется в выездной форме, при этом продажа лекарств не производится.Одним из выходов, по мнению парламентариев, могла бы стать организация выездной торговли лекарственными препаратами. Соответствующий законопроект уже был поддержан правительством РФ и принят Госдумой в первом чтении.

https://ria.ru/20220530/vologodskayaoblast-1791770819.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

общество, россия, здоровье - общество, андрей луценко, законодательное собрание вологодской области