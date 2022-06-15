https://ria.ru/20220615/ledokol-1795459642.html
Санкции не сорвут строительство атомного ледокола проекта "Лидер"
Санкции не сорвут строительство атомного ледокола проекта "Лидер" - РИА Новости, 15.06.2022
Санкции не сорвут строительство атомного ледокола проекта "Лидер"
Западные санкции не сорвут строительство в России самого мощного в мире атомного ледокола проекта "Лидер", заявил РИА Новости заместитель генерального директора РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:54
2022-06-15T13:54
2022-06-15T13:57
петербургский международный экономический форум — 2022
общество
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Западные санкции не сорвут строительство в России самого мощного в мире атомного ледокола проекта "Лидер", заявил РИА Новости заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" Вячеслав Рукша."Не сорвут", - сказал Рукша в кулуарах Петербургского международного экономического форума-2022. По его словам, понятно, как обеспечить импортонезависимость этого проекта.
https://ria.ru/20220419/ledokol-1784297557.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
13:54 15.06.2022 (обновлено: 13:57 15.06.2022)
Санкции не сорвут строительство атомного ледокола проекта "Лидер"
В "Росатоме" заявили, что санкции не сорвут строительство ледокола проекта "Лидер"