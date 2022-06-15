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Санкции не сорвут строительство атомного ледокола проекта "Лидер" - РИА Новости, 15.06.2022
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Участница Петербургского международного экономического форума - 2021 в конгрессно-выставочном центре Экспофорум - РИА Новости, 1920, 12.06.2022
Петербургский международный экономический форум — 2022
https://ria.ru/20220615/ledokol-1795459642.html
Санкции не сорвут строительство атомного ледокола проекта "Лидер"
Санкции не сорвут строительство атомного ледокола проекта "Лидер" - РИА Новости, 15.06.2022
Санкции не сорвут строительство атомного ледокола проекта "Лидер"
Западные санкции не сорвут строительство в России самого мощного в мире атомного ледокола проекта "Лидер", заявил РИА Новости заместитель генерального директора РИА Новости, 15.06.2022
2022-06-15T13:54
2022-06-15T13:57
петербургский международный экономический форум — 2022
общество
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Западные санкции не сорвут строительство в России самого мощного в мире атомного ледокола проекта "Лидер", заявил РИА Новости заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" Вячеслав Рукша."Не сорвут", - сказал Рукша в кулуарах Петербургского международного экономического форума-2022. По его словам, понятно, как обеспечить импортонезависимость этого проекта.
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2022
Дарья Буймова
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60
общество, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
13:54 15.06.2022 (обновлено: 13:57 15.06.2022)
 
Санкции не сорвут строительство атомного ледокола проекта "Лидер"

В "Росатоме" заявили, что санкции не сорвут строительство ледокола проекта "Лидер"

© РосатомМодель ледокола "Лидер"
Модель ледокола Лидер
© Росатом
Модель ледокола "Лидер". Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Западные санкции не сорвут строительство в России самого мощного в мире атомного ледокола проекта "Лидер", заявил РИА Новости заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" Вячеслав Рукша.
"Не сорвут", - сказал Рукша в кулуарах Петербургского международного экономического форума-2022. По его словам, понятно, как обеспечить импортонезависимость этого проекта.
Новый атомный ледокол класса ЛК-60Я (проект 22220) Урал - РИА Новости, 1920, 19.04.2022
19 апреля, 14:05
Российский атомный ледокол "Урал" сдадут в эксплуатацию до конца года
 
Петербургский международный экономический форум — 2022ОбществоГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"
 
 
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