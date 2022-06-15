https://ria.ru/20220615/ledokol-1795459642.html

Санкции не сорвут строительство атомного ледокола проекта "Лидер"

Санкции не сорвут строительство атомного ледокола проекта "Лидер" - РИА Новости, 15.06.2022

Санкции не сорвут строительство атомного ледокола проекта "Лидер"

Западные санкции не сорвут строительство в России самого мощного в мире атомного ледокола проекта "Лидер", заявил РИА Новости заместитель генерального директора РИА Новости, 15.06.2022

2022-06-15T13:54

2022-06-15T13:54

2022-06-15T13:57

петербургский международный экономический форум — 2022

общество

государственная корпорация по атомной энергии "росатом"

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 июн - РИА Новости. Западные санкции не сорвут строительство в России самого мощного в мире атомного ледокола проекта "Лидер", заявил РИА Новости заместитель генерального директора госкорпорации "Росатом" Вячеслав Рукша."Не сорвут", - сказал Рукша в кулуарах Петербургского международного экономического форума-2022. По его словам, понятно, как обеспечить импортонезависимость этого проекта.

https://ria.ru/20220419/ledokol-1784297557.html

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2022

Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, государственная корпорация по атомной энергии "росатом"